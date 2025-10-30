Defesa Civil Estadual realiza treinamento em Campos do Jordão

Durante o treinamento, defesas civis receberão kits verão - Foto @correianews

Ainda faltam dois meses para o verão, mas a Defesa Civil Estadual já iniciou a preparação para enfrentar a estação das chuvas promovendo um treinamento preventivo em Campos do Jordão. A capacitação reúne na Câmara Municipal agentes das defesas civis dos 39 municípios do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, além da cidade de Valentim Gentil, região de Votuporanga.

A ação faz parte do projeto SP Sempre Alerta, que tem como objetivo fortalecer a atuação das equipes entre dezembro e março, época em que as chuvas costumam ser mais intensas causando transtornos à população. Durante dois dias, os agentes vão receber orientações técnicas sobre o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC). As aulas teóricas incluem instruções sobre monitoramento meteorológico, comunicação de risco e ações integradas entre Estado e municípios.

Está previsto ainda um treinamento prático no bairro Monte Carlo. Durante a preparação, as defesas civis vão receber os kits de verão contendo capacetes, luvas, botas, coletes, lonas, pluviômetros, entre outros equipamentos. Até o ano passado, esses itens eram retirados em São Paulo.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Sirenes serão instaladas em Campos do Jordão

Segundo a Defesa Civil de Campos do Jordão, os bairros Britador, Vila Santo Antônio, Vila Albertina, Pica pau, Vila Paulista Popular e Monte Carlo possuem áreas com risco de deslizamentos de terra. Sirenes serão instaladas nesses locais, a começar pela Vila Santo Antônio. “Vai ficar próximo à caixa d’água da Sabesp, atendendo também ao Britador”, explicou José Carlos Antunes, coordenador municipal da Defesa Civil.

O sistema de sonorização será acionado toda vez que houver risco iminente de deslizamento de terra. Segundo Antunes, o dispositivo atende a uma recomendação do Ministério Público para informar a população. “Por isso, nós vamos realizar simulados para treinar a população e as demais secretarias”.