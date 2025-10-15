Chef Érick Jacquin participa do 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão

Campos do Jordão se prepara para receber um dos eventos mais esperados da temporada: o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor, que acontece de 16 a 19 de outubro, na Praça do Capivari. Entre os grandes nomes confirmados está o renomado chef Érick Jacquin, um dos maiores representantes da gastronomia francesa no Brasil e figura carismática da televisão.

Jacquin apresentará uma masterclass especial no sábado, dia 18, às 16h, com entrada gratuita. Na aula, o chef promete compartilhar histórias de sua trajetória, segredos da alta gastronomia e receitas marcantes que traduzem sua paixão pela culinária e sua visão sobre o empreendedorismo na cozinha.

Festival celebra sabores, talentos e empreendedorism

O festival, promovido pela Prefeitura de Campos do Jordão e pelo Ministério do Empreendedorismo, com apoio educacional do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, foi criado para valorizar a gastronomia regional, incentivar o empreendedorismo e aproximar o público de experiências únicas com grandes nomes da área.

A programação conta com mais de 30 atrações entre workshops, palestras e apresentações musicais. Além de Érick Jacquin, o evento terá participação da chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do MasterChef Profissionais, além de nomes como Felipe Bandezan, especialista em marketing digital, e Janderson Santos, conhecido como O Mago das Vendas.

Completam o cronograma shows de Luiza Possi e Luana Camarah, apresentações de bandas locais e workshops ministrados por docentes do Senac Campos do Jordão, com temas ligados à culinária, inovação e negócios gastronômicos.

Quem é o chef Érick Jacquin

Nascido em Paris, Érick Jacquin é um dos chefs franceses mais conhecidos e respeitados no Brasil. Radicado no país há mais de 25 anos, conquistou o público com sua autenticidade, carisma e excelência técnica.

Antes de se tornar uma celebridade da televisão, Jacquin foi responsável por comandar alguns dos restaurantes mais premiados do país, como o La Brasserie, em São Paulo, que chegou a figurar entre os melhores da América Latina. Atualmente, é sócio e chef executivo do Président Restaurante, uma das casas mais sofisticadas da capital paulista.

Além da carreira gastronômica, Jacquin é reconhecido por sua contribuição à popularização da culinária francesa no Brasil e por seu papel inspirador em programas como MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha. Seu estilo direto, apaixonado e perfeccionista o transformou em uma referência tanto para chefs iniciantes quanto para o público que admira a arte da boa mesa.

Campos do Jordão: capital do sabor na Serra da Mantiqueira

Com sua tradição gastronômica consolidada e uma rica diversidade de sabores, Campos do Jordão reforça seu status como um dos destinos mais saborosos do país. O festival vem para somar ao calendário turístico da cidade, que já abriga restaurantes premiados e experiências culinárias marcantes em meio ao charme das montanhas.

Se você é amante da boa gastronomia, aproveite para conhecer também os melhores lugares para comer na cidade. No Guia de Restaurantes de Campos do Jordão, o NetCampos reúne uma seleção completa de bistrôs, fondue houses, chocolaterias, cafés e casas especializadas em culinária regional e internacional, perfeitas para quem quer saborear o melhor da Serra da Mantiqueira.

📅 Data: 16 a 19 de outubro de 2025

📍 Local: Praça do Capivari – Campos do Jordão (SP)

👨‍🍳 Destaque: Masterclass com o chef Érick Jacquin – sábado, 18/10, às 16h

🎟️ Entrada gratuita