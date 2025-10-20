Chuva e ventania causam queda de árvores e falta de energia

Veículo atingido por árvore no Jardim Atalaia - Foto Defesa Civil

O tempo fechou no fim de semana em todo o Estado de São Paulo com a chegada de uma frente fria associada à umidade vinda da Amazônia. As áreas de instabilidade provocaram chuva com rajadas de vento causando transtornos à população. Na Serra da Mantiqueira, a Defesa Civil de Campos do Jordão teve trabalho extra, principalmente entre a noite de sábado (18) e a madrugada de domingo (19)

Na rua Comendador José Shafer, no Alto da Vila Inglesa, uma árvore caiu bloqueando totalmente a via e provocando o corte do fornecimento de energia elétrica. A região do Alto da Boa Vista também ficou sem luz por causa de queda de árvores na fiação. O problema afetou, inclusive, o Complexo Municipal de Saúde onde funciona o pronto-socorro municipal, mas os geradores foram acionados e o atendimento não ficou prejudicado.

Houve queda de energia também na Estrada Municipal Paulo Costa Lenz César, na região do Alto Lajeado. Já na Vila Matilde, uma árvore atingiu uma residência na rua Agripino Lopes de Morais causando apenas danos materiais. Prejuízo também teve o proprietário de um veículo destruído por uma araucária de grande porte que foi ao chão com a força do vento. A ocorrência foi registrada no Jardim Atalaia.

“Em 24 horas choveu cerca de 30 milímetros em Campos do Jordão. Em todas as ocorrências não houve vítimas e nem desabrigados”, disse José Carlos Antunes, coordenador da Defesa Civil de Campos do Jordão, onde chuva e a ventania já diminuíram, mas o frio deve continuar. Na Serra da Mantiqueira, 5ºC é a temperatura mínima prevista até pelo menos quarta-feira, 22/10. A Defesa Civil permanece de prontidão atendendo qualquer eventualidade no telefone 199.