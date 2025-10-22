Começa a montagem da decoração do Natal dos Sonhos 2025

Praça de Abernéssia terá fábrica de brinquedos - Foto @correianews

Pode colocar na sua agenda: dia 31 de outubro, Campos do Jordão vai se transformar em um mundo de sonho e magia com a abertura do Natal dos Sonhos 2025. Os moradores e turistas já iniciaram a contagem regressiva para o evento que promete ser o maior de todos os tempos.

A expectativa aumentou ainda mais com o início da movimentação dos adereços da decoração, que já começaram a ser posicionados de uma ponta à outra da cidade. Em Abernéssia, os enfeites todos envelopados despertavam a curiosidade da população, afinal, este ano novos elementos vão compor os cenários natalinos que prometem encantar antes mesmo de entrar na cidade.

Uma decoração impactante

A emoção vai começar ainda na estrada. No portal de Campos do Jordão será estendido um tapete vermelho nos metros finais da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. A fachada do portal será decorada com arabescos iluminados, árvores de natal gigantescas, bolas decorativas e muito brilho. As peças já estão sendo colocadas no prédio com o auxílio de caminhões com cestos aéreos.

A praça da Bandeira, em Vila Abernéssia será o ponto de encontro da criançada onde gangorras, balanços e escorregadores são transformados em enfeites natalinos. Enquanto os pequenos brincam, árvores equipadas com sistema de som vão tocar cânticos de natal o tempo todo formando uma verdadeira floresta musical. Um túnel de luzes vai conectar a praça ao gazebo, onde papai Noel vai montar a sua Fábrica de Brinquedos.

Arte da decoração na praça de Capivari

Em Vila Capivari, a tecnologia vai dominar a decoração. O piso da praça vai receber efeitos cenográficos ao redor da Casa de Papai Noel, que será montada na antiga concha acústica em frente a uma árvore de natal de 16 m de altura. Na fachada da Igreja de São Benedito, filmes natalinos serão projetados em sessões de vídeo mapping. A cereja do bolo será a torre do Boulevard Geneve totalmente iluminada.

Tão tradicionais quanto o próprio frio, os plátanos do eixo central da cidade também serão iluminados. 170 árvores vão receber cordões de luzes desde o portal de entrada da cidade até Vila Capivari.

Abertura do Natal dos Sonhos será dia 31 de outubro

Assim que a Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA) divulgou a agenda de espetáculos, todo mundo começou a contar as horas para o início das festas de final de ano. A abertura oficial será dia 31 de outubro, com uma carreata conduzida por Papai Noel desde o portal até Vila Capivari. No dia 01 de novembro começam os espetáculos de música, dança e teatro apresentados pelos alunos da FLMA.

Confira a programação do Natal dos Sonhos, que promete ser o maior de todos os tempos!

31/10 – 19h - Abertura

Carreata saindo do portal da cidade com a presença de Papai Noel e apresentação do Coro da FLMA na praça de Capivari

Espetáculos de 01/11 a 21/12 – Palco do Parque Capivari

Show – Onde o Natal Acontece

Espetáculo inédito autoral interpretado pelos alunos e ex-alunos da Fundação Lia Maria Aguiar

01/11 - 02/11 - 07/11 - 08/11 - 09/11. Horário: 20h

Cortejo de Natal CARDE – Carro Clássico e Música

02/11 - 08/11 - 09/11 - 15/11 - 16/11 - 22/11 - 23/11 - 29/11 - 30/11 - 06/12 - 07/12 -13/12 - 14/12 - 20/12 - 21/12. Horário: 15h. Saída da Loja do CARDE no centro até o Parque Capivari

Apresentação Núcleo de Dança – Dom Quixote

14/11 – 15/11 – 16/11 – 20/11 – 05/12 – 06/12 – 07/12. Horário: 20h

Apresentação Pocket 15/11 – 16/11 – 22/11 – 23/11. Horário: 17h

Apresentação Núcleo de Música – Ecoar 8º Concerto Infantojuvenil

28/11: 18h e 20h

29/11: 16h, 19h e 21h

30/11: 17h e 19h

05/12: 18h e 20h

06/12: 16h, 19h e 21h

07/12: 15h, 17h e 19h

Apresentação Núcleo de Teatro – O Filho da Humanidade

12/12: 20h

13/12: 18h e 20h

14/12: 20h

19/12: 20h

20/12: 18h e 20h

21/12: 20h

Corrida Iluminada de Natal

20/12 – Praça de São Benedito – Capivari

Corrida – 6 km

Caminhada – 2 km

Cãorrida – 2 km

Corridinha Infantil - 50 m e 200 m

A partir das 16h30