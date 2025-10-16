Começou o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão

Evento quer atrair turistas pelo paladar e fortalecer negócios na alimentação - Foto Sérgio Biagioni

Um workshop sobre equipamentos para cozinhas profissionais abriu na tarde desta quinta-feira, 16/10, o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão. O evento tem como objetivo atrair o turista pelo paladar apresentando as delícias da culinária da Mantiqueira. Além disso, também pretende fortalecer o empreendedorismo na área da alimentação.

Tendas foram montadas na praça de Vila Capivari onde empresários e produtores da região apresentam seus produtos e serviços. O festival vai receber chefs consagrados, como Eric Jacquin, jurado do MasterChef, e Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do MasterChef Profissionais. Palestras voltadas para quem já empreende ou deseja empreender no setor de Alimentos & Bebidas também estão previstas na programação, que conta ainda com shows de Luiza Possi e artistas locais. Nesta quinta-feira a noite será de muito Rock and roll. Programe-se!

Quinta-feira, 16 de outubro

18h – Show Thays Vega

20h30 – Show Rock 13

______

Sexta-feira, 17 de outubro

11h – Workshop Risoto & Prosa com Chef Bruna Prado

12h – Show Walter Lima

13h – Workshop A Paçoca de Amendoim Socada no Pilão – Paiol do Campo com Produtores Regionais Donizete e Adriana (Borda da Mata/MG)

14h – Workshop A Arte da Choux Cream com Daniel Arai e Rayza Bella

15h – Workshop com Chef Marcelo e Mestre Cervejeiro Silvestre (Cervejaria Vemaguet)

16h – Workshop Sabores da Terra: Nogue de Banana com Chef Vitor Boico

17h – Palestra com Felipe Bandezan – Mentor em Marketing Digital

18h – Show Banda Tardis

20h - Cerimonial de Lançamento Oficial do evento

20h30 – Show Luana Camarah e Banda Turnê

______

Sábado, 18 de outubro

11h – Workshop Biergarten da Montanha: nossas cervejas regionais no mês da Oktoberfest com Chef Fernando Oliveira

12h – Show Família Intimidade

13h – Workshop com Chef Elisa Surnir Saes

14h – Workshop com Chef Patrícia Sampaio Bettencourt (Restaurante Dois Rios)

15h – Chef João Izar - Campos do Jordão não é Suíça Brasileira, é Serra da Mantiqueira

16h – Masterclass com Chef Erick Jacquin

17h – Palestra com Janderson Santos – O Mago das Vendas

19h30 – Show Os Jonjos

20h30 – Show Luiza Possi

______

Domingo, 19 de outubro

11h – Workshop com Memo Cash

12h – Show Samba Joy

13h30 – Abiane Souza e Leo Roncon

15h – Masterclass com Chef Dayse Paparoto

16h30 – Show Leo Schmidt

20h – Show Naluh

O 1º Festival Gastronômico e Empreendedor é uma realização da Prefeitura de Campos do Jordão em parceria com o Ministério do Empreendedorismo com apoio da Minalba, Senac e Grupo Cozinha da Mantiqueira.