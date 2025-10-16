Começou o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão

Um workshop sobre equipamentos para cozinhas profissionais abriu na tarde desta quinta-feira, 16/10, o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão. O evento tem como objetivo atrair o turista pelo paladar apresentando as delícias da culinária da Mantiqueira. Além disso, também pretende fortalecer o empreendedorismo na área da alimentação.
Tendas foram montadas na praça de Vila Capivari onde empresários e produtores da região apresentam seus produtos e serviços. O festival vai receber chefs consagrados, como Eric Jacquin, jurado do MasterChef, e Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do MasterChef Profissionais. Palestras voltadas para quem já empreende ou deseja empreender no setor de Alimentos & Bebidas também estão previstas na programação, que conta ainda com shows de Luiza Possi e artistas locais. Nesta quinta-feira a noite será de muito Rock and roll. Programe-se!
Quinta-feira, 16 de outubro
18h – Show Thays Vega
20h30 – Show Rock 13
______
Sexta-feira, 17 de outubro
11h – Workshop Risoto & Prosa com Chef Bruna Prado
12h – Show Walter Lima
13h – Workshop A Paçoca de Amendoim Socada no Pilão – Paiol do Campo com Produtores Regionais Donizete e Adriana (Borda da Mata/MG)
14h – Workshop A Arte da Choux Cream com Daniel Arai e Rayza Bella
15h – Workshop com Chef Marcelo e Mestre Cervejeiro Silvestre (Cervejaria Vemaguet)
16h – Workshop Sabores da Terra: Nogue de Banana com Chef Vitor Boico
17h – Palestra com Felipe Bandezan – Mentor em Marketing Digital
18h – Show Banda Tardis
20h - Cerimonial de Lançamento Oficial do evento
20h30 – Show Luana Camarah e Banda Turnê
______
Sábado, 18 de outubro
11h – Workshop Biergarten da Montanha: nossas cervejas regionais no mês da Oktoberfest com Chef Fernando Oliveira
12h – Show Família Intimidade
13h – Workshop com Chef Elisa Surnir Saes
14h – Workshop com Chef Patrícia Sampaio Bettencourt (Restaurante Dois Rios)
15h – Chef João Izar - Campos do Jordão não é Suíça Brasileira, é Serra da Mantiqueira
16h – Masterclass com Chef Erick Jacquin
17h – Palestra com Janderson Santos – O Mago das Vendas
19h30 – Show Os Jonjos
20h30 – Show Luiza Possi
______
Domingo, 19 de outubro
11h – Workshop com Memo Cash
12h – Show Samba Joy
13h30 – Abiane Souza e Leo Roncon
15h – Masterclass com Chef Dayse Paparoto
16h30 – Show Leo Schmidt
20h – Show Naluh
O 1º Festival Gastronômico e Empreendedor é uma realização da Prefeitura de Campos do Jordão em parceria com o Ministério do Empreendedorismo com apoio da Minalba, Senac e Grupo Cozinha da Mantiqueira.