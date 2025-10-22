Conteúdo oferecido por:

Curso de I.A. tem mais de 1 milhão de vagas no Estado de São Paulo

Aulas grátis de qualificação tecnológica visam atender novas demandas do mercado de trabalho

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 22/10/2025 17:41
Qualificação será dada em três etapas - Foto Governo de SP

Os avanços tecnológicos criaram novas oportunidades de trabalho, principalmente para quem domina Inteligência Artificial (I.A.). Segundo o relatório “Futuro dos Empregos 2025” do Fórum Econômico Mundial, as vagas para profissionais de I.A. e Big Data vão explodir nos próximos anos. Para atender a essa demanda do mercado, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico lançou a Jornada de Tecnologia com aulas gratuitas para o desenvolvimento de competências em I.A e outras áreas.

A qualificação é oferecida em parceria com as empresas StartSe e Salesforce, que abriram 1,2 milhão de vagas para o curso de Inteligência artificial. O treinamento será dado em três etapas:

1ª Etapa – StartSe: IA para Todos (1 milhão de vagas)

Curso introdutório e acessível sobre os conceitos básicos da Inteligência Artificial e suas aplicações no dia a dia.

  • Carga horária: 4h
  • Início das aulas: imediato (remoto)
  • Inscrições: a partir de 21/10

2ª Etapa – Salesforce: Agentes de IA (250 mil vagas)

Formação voltada ao desenvolvimento de agentes de IA, com foco em Ciência de Dados, Business Intelligence, Ética e Governança.

  • Carga horária: 15h38min
  • Início das aulas: imediato (remoto)
  • Inscrições: a partir de 21/10

3ª Etapa – Qualifica SP: Formação em tecnologia (120 vagas)

Etapa prática com turmas específicas e foco em qualificação profissional e empregabilidade.

  • Carga horária: 80h
  • Início das aulas: 24/11 (previsão)
  • Inscrições: até 13/11

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também vai disponibilizar cursos de Chatbots, Internet das Coisas, Introdução à Cibersegurança e Computação em Núvem. Após a formação, os participantes serão convidados para uma ação de empregabilidade com empresas de tecnologia em todo o Estado de São Paulo.

Como participar?

Para se inscrever, basta acessar o portal Trampolim, clicar na “Vitrine de Qualificação” e depois em “Saiba Mais”. Imediatamente o interessado será encaminhando para o Portal Qualifica, onde estão todos os cursos da Jornada da Tecnologia. É preciso ter mais de 16 anos, ser alfabetizado e morar no Estado de São Paulo. O projeto foi desenvolvido para proporcionar uma evolução progressiva do conhecimento em Inteligência Artificial e outras áreas tecnológicas, com aulas que vão desde o básico até a aplicação prática dos ensinamentos.

Faça sua inscrição aqui

