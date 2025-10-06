Decolar aponta Campos do Jordão como o 2º destino mais procurado de São Paulo

Campos do Jordão faz parte do Circuito Serra, Fé e Mar apresentado na FIT - Foto @correianews

Campos do Jordão é a segunda cidade de maior interesse turístico do Estado de São Paulo, ficando atrás apenas da capital. Foi o que revelou levantamento feito pela plataforma Decolar. A estância mais alta do Brasil ficou à frente de destinos importantes, como Campinas, Olímpia e Ilhabela, confirmando seu protagonismo no mapa turístico estadual. O resultado foi divulgado na 29ª FIT, Feira Internacional de Turismo da América Latina, realizada em Buenos Aires de 27 a 30 de setembro.

Durante o evento também foi apresentando o Circuito Serra, Fé e Mar, que reúne 14 cidades passando pela Serra (Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí), Vale do Paraíba (São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Pindamonhangaba), Litoral Norte (Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela) e região do turismo religioso (Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha e Cunha).

Na FIT, o Governo de São Paulo e a cidade de Buenos Aires iniciaram as discussões sobre uma cooperação mútua para a promoção do circuito, que tem o objetivo de compartilhar turistas entre os municípios envolvidos, uma estratégia para combater a sazonalidade. “Foi uma oportunidade de São Paulo apresentar sua pujança e potencial. Estamos confiantes nos nossos atrativos”, disse Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens.