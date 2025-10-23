ETECs abrem inscrições para Vestibulinho 2026

Vestibulinho é para o primeiro semestre de 2026 - Foto Roberto Sungi

Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) para o primeiro semestre de 2026. São oferecidas 92.355 vagas gratuitas em cursos técnicos, Ensino Médio, Ensino Médio Integrado ao Técnico e Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS). As aulas são presenciais, semipresenciais e online.

Todas as 228 ETECs do Estado de São Paulo participam do processo seletivo. Atenção para os requisitos exigidos no momento da inscrição:

Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico e AMS: é necessário ter concluído ou estar cursando a 9ª série do Ensino Fundamental.

Cursos técnicos: o candidato deve estar cursando a partir da segunda série ou ter concluído o Ensino Médio.

Especializações técnicas: é necessário ter concluído um curso técnico vinculado – para a Especialização em Gestão de Projetos, o requisito é ter concluído curso técnico ou superior.

No curso Técnico em Enfermagem, só podem se candidatar quem completa 18 anos até dia 31 de janeiro de 2026. Todas as exigências para participar do Vestibulinho das ETECs podem ser consultadas no Manual do Candidato disponível na internet. Para ter acesso, basta clicar aqui.

As inscrições também são feitas de forma online. A ficha eletrônica está disponível no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O prazo termina dia 03 de novembro, às 15h, e a taxa custa R$ 29. As provas serão aplicadas dia 30/11. O candidato pode realizar. Outras informações no telefone 0800-772 2829.