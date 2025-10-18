Grupo Dona Chica oferece confraternizações corporativas em Campos do Jordão

O fim de ano é o momento ideal para celebrar conquistas e fortalecer os laços da equipe. E quando o assunto é confraternização corporativa em Campos do Jordão, o Grupo Dona Chica é referência em gastronomia, hospitalidade e experiências em meio à natureza. Com três unidades únicas, o grupo oferece ambientes encantadores para eventos empresariais, unindo sabor, conforto e o charme da montanha.

Onde realizar sua confraternização corporativa em Campos do Jordão

A combinação perfeita entre boa comida, ambiente acolhedor e paisagens naturais faz do Grupo Dona Chica uma das melhores opções para empresas que desejam proporcionar à equipe um momento inesquecível. Cada unidade oferece um estilo diferente de experiência, adaptando-se a eventos de todos os tamanhos e perfis.

Três unidades do Grupo Dona Chica com experiências únicas

Dona Chica no Horto – natureza e sabor lado a lado

Localizado dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão (Horto Florestal), o Dona Chica no Horto é um refúgio em meio à maior reserva de araucárias do Sudeste. O espaço une o prazer da boa mesa ao contato direto com a natureza, criando um cenário inspirador para almoços corporativos, eventos empresariais e confraternizações de fim de ano.

Dona Chica na Horta – o campo à mesa com autenticidade

No charmoso bairro dos Mellos, o Dona Chica na Horta apresenta o legítimo conceito de campo à mesa. Instalado dentro de uma estufa de orgânicos, o restaurante utiliza ingredientes frescos e cultivados localmente, valorizando a sustentabilidade e os sabores da terra. É o ambiente ideal para encontros de equipe mais intimistas, experiências gastronômicas exclusivas e celebrações em meio ao verde.

Dona Chica Capivari – gastronomia e charme no coração da cidade

Dentro do Parque Capivari, o Dona Chica Capivari oferece uma experiência completa no ponto mais famoso de Campos do Jordão. À beira do lago, o restaurante combina a energia vibrante do centro turístico com o aconchego e a essência natural da marca. Um espaço perfeito para confraternizações corporativas elegantes e práticas, com fácil acesso e vista deslumbrante.

Gastronomia afetiva e atendimento que encantam

A culinária afetiva é a alma do Grupo Dona Chica. Cada prato é elaborado com ingredientes frescos, técnicas cuidadosas e inspiração nas tradições da Serra da Mantiqueira. Cardápios personalizados, menus degustação e opções exclusivas para grupos tornam cada evento único.

Além disso, a equipe especializada garante atendimento personalizado e estrutura completa, cuidando de todos os detalhes para que a experiência seja memorável do início ao fim.

Por que escolher o Grupo Dona Chica para o seu evento corporativo

Motivos para escolher o Grupo Dona Chica para sua confraternização:

Três ambientes exclusivos em diferentes regiões de Campos do Jordão

Gastronomia afetiva com ingredientes regionais e frescos

Estrutura completa para eventos corporativos e sociais

Contato direto com a natureza da Serra da Mantiqueira

Atendimento personalizado e equipe experiente

Cardápios e ambientações sob medida para empresas

Tipos de eventos atendidos:

Confraternizações de fim de ano

Jantares e almoços empresariais

Encontros de equipe e workshops

Lançamentos de produtos e ações corporativas

Experiências gastronômicas privadas

Reserve sua confraternização e celebre o sucesso da sua equipe

O Grupo Dona Chica transforma cada evento em uma celebração inesquecível. Em seus restaurantes, o sabor, o acolhimento e a natureza se unem para criar momentos especiais e cheios de significado.

Aproveite o clima de fim de ano para celebrar em Campos do Jordão com o charme e a autenticidade da montanha. Entre em contato e descubra como o Grupo Dona Chica pode tornar sua confraternização corporativa um evento marcante, com a gastronomia, o cenário e a energia que só a Serra da Mantiqueira oferece.