INSS inicia pagamento dos benefícios de outubro; veja o calendário completo e quem recebe primeiro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta segunda-feira, 27 de outubro, o pagamento dos benefícios e auxílios referentes à competência de outubro. O cronograma de depósitos, que contempla aposentadorias, pensões e auxílios assistenciais, será realizado em duas etapas: a primeira para quem recebe até um salário-mínimo, e a segunda para os segurados com rendimentos acima desse valor.

De acordo com o INSS, mais de 37 milhões de beneficiários em todo o país receberão seus valores ao longo deste período. A liberação do crédito é feita de forma escalonada, conforme o número final do cartão-benefício — o que permite uma melhor organização do fluxo bancário e evita sobrecargas nos sistemas das instituições financeiras.

Pagamento para quem recebe até um salário-mínimo

Os segurados que recebem até um salário-mínimo (R$ 1.412 em 2025) começam a ter os valores depositados a partir desta segunda-feira (27). Essa primeira etapa se estende até o dia 7 de novembro.

Confira o calendário completo:

Final 1: 27 de outubro

27 de outubro Final 2: 28 de outubro

28 de outubro Final 3: 29 de outubro

29 de outubro Final 4: 30 de outubro

30 de outubro Final 5: 31 de outubro

31 de outubro Final 6: 3 de novembro

3 de novembro Final 7: 4 de novembro

4 de novembro Final 8: 5 de novembro

5 de novembro Final 9: 6 de novembro

6 de novembro Final 0: 7 de novembro

Essa faixa representa a maioria dos beneficiários da Previdência Social, composta principalmente por aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios assistenciais (como o BPC/Loas).

Pagamento para quem recebe acima de um salário-mínimo

Para os beneficiários que recebem valores superiores ao salário-mínimo, o calendário começa um pouco mais tarde — no dia 3 de novembro — e também termina em 7 de novembro.

Veja as datas:

Finais 1 e 6: 3 de novembro

3 de novembro Finais 2 e 7: 4 de novembro

4 de novembro Finais 3 e 8: 5 de novembro

5 de novembro Finais 4 e 9: 6 de novembro

6 de novembro Finais 5 e 0: 7 de novembro

Como saber o dia exato do pagamento

Para descobrir o dia em que o valor será depositado, o beneficiário deve observar o penúltimo dígito do número do cartão-benefício, ignorando o dígito verificador que aparece depois do traço.

Por exemplo, se o número for 0105-8, o dígito que define o dia de pagamento é o 5.

Os depósitos são realizados diretamente na conta bancária cadastrada junto ao INSS, e o valor pode ser consultado de diferentes maneiras:

Pelo aplicativo ou site “Meu INSS” , disponível gratuitamente para Android e iOS;

, disponível gratuitamente para Android e iOS; Pelo telefone 135 , de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília);

, de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília); Pelos terminais de autoatendimento ou aplicativos dos bancos conveniados, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Atualização de dados evita atrasos

O INSS reforça a importância de manter os dados bancários e cadastrais atualizados. Informações incorretas podem impedir o depósito automático e causar atrasos no pagamento.

Para corrigir qualquer divergência, o segurado deve acessar o aplicativo ou portal do Meu INSS, fazer login com a conta Gov.br e escolher a opção “Atualizar dados de contato”.

Além disso, quem mudou de banco ou teve a conta encerrada precisa informar o novo número da agência ou conta corrente. O sistema do INSS faz cruzamentos automáticos com o Banco Central, mas erros simples como um número de CPF incorreto ou nome divergente podem suspender o crédito até a regularização.

Quem pode receber os benefícios

Entre os mais de 37 milhões de segurados, estão pessoas que recebem:

Aposentadorias por idade, tempo de contribuição ou invalidez ;

; Pensões por morte ;

; Auxílio-doença e auxílio-acidente ;

; Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) ;

; Salário-maternidade e outros auxílios temporários.

Vale lembrar que o BPC/Loas — destinado a idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de baixa renda — não é uma aposentadoria, mas segue o mesmo calendário de pagamento dos demais benefícios.

Benefício sem movimentação pode ser bloqueado

O INSS alerta que, se o beneficiário não movimentar a conta por mais de 60 dias, o valor pode ser devolvido automaticamente ao Instituto. Nesse caso, é preciso solicitar o reprocessamento do crédito pelo “Meu INSS” ou pela Central 135.

Além disso, o órgão mantém um sistema de prova de vida digital para garantir que os pagamentos sejam feitos corretamente e evitar fraudes. O procedimento é obrigatório, mas desde 2023 passou a ser feito automaticamente com base em movimentações registradas por órgãos públicos, como votação, emissão de documentos, uso do SUS, entre outros.

Prova de vida e segurança digital

Desde as mudanças implementadas em 2023, o INSS passou a utilizar cruzamento de dados biométricos e digitais para confirmar a identidade dos segurados.

A prova de vida tradicional — feita presencialmente no banco — agora é necessária apenas quando o sistema não consegue confirmar automaticamente a atividade do beneficiário.

Quem for convocado pode realizar o processo pelo aplicativo Meu INSS, com reconhecimento facial, sem precisar sair de casa.

A medida visa reduzir filas, prevenir fraudes e facilitar o acesso aos serviços para quem tem mobilidade reduzida ou mora em locais afastados.

Impacto econômico e social

Os pagamentos mensais do INSS representam uma das principais fontes de renda das famílias brasileiras, especialmente nas cidades de pequeno e médio porte.

De acordo com o Ministério da Previdência, em mais de 4 mil municípios, o valor pago aos aposentados e pensionistas supera a arrecadação municipal de impostos, o que demonstra a importância desses recursos para a economia local.

Em regiões turísticas como Campos do Jordão, o repasse previdenciário tem impacto direto no comércio e na prestação de serviços, especialmente durante o fim de mês, quando o dinheiro começa a circular com mais intensidade. Restaurantes, farmácias, supermercados e até o setor hoteleiro sentem reflexos positivos desse movimento financeiro.

Como consultar o extrato do benefício

O extrato completo de pagamento pode ser acessado digitalmente pelo portal ou aplicativo “Meu INSS”. O documento traz informações detalhadas sobre o valor bruto, descontos (como empréstimos consignados) e data do crédito.

Para visualizar:

Acesse meu.inss.gov.br; Faça login com sua conta Gov.br; Clique em “Extrato de Pagamento de Benefício”; Verifique o mês desejado e baixe o comprovante, se necessário.

O extrato serve também como comprovante de renda, podendo ser apresentado em solicitações de crédito, financiamento ou aluguel.

Dicas para evitar golpes

Com o avanço dos serviços digitais, o INSS reforça que não solicita dados pessoais por telefone, SMS ou e-mail.

Os golpistas costumam se passar por servidores públicos e pedir informações sigilosas como número de conta, senha ou código de autenticação.

O órgão alerta: toda comunicação oficial é feita apenas pelos canais do governo federal, como o portal Meu INSS e a Central 135.

Em caso de suspeita de golpe, o cidadão deve registrar um boletim de ocorrência e comunicar imediatamente o INSS.

Onde buscar mais informações