Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro celebram o Dia das Crianças com música, oficinas e muita arte

Campos do Jordão celebra o Dia das Crianças e a chegada da primavera com uma programação repleta de arte, natureza e diversão no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Durante todo o mês de outubro, as famílias poderão participar de oficinas interativas, apresentações musicais e atividades educativas em meio ao verde da Serra da Mantiqueira. O destaque fica para o Domingo Musical, com o Coral Vozes da SEA, e para a 1ª Passarinhada de Primavera, que une ciência e contemplação em um passeio guiado pela fauna local.
1ª Passarinhada de Primavera – Observação de Aves
No sábado, 11 de outubro, o Museu realiza sua primeira Passarinhada de Primavera, conduzida pelo biólogo e ornitólogo Douglas Santos. A atividade marca o início do período reprodutivo das aves, quando o canto e as cores das plumagens se tornam mais intensos. Durante o trajeto pelas trilhas do bosque de araucárias, é possível observar espécies como o pavó, o gavião-pega-macaco, o caneleirinho-de-chapéu-preto e a choquinha-da-serra.
Data: 11 de outubro
Horário: 8h
Inscrição gratuita: (16) 98242-0999
Vagas: 35
Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.
Oficinas “Família no Museu”
As oficinas “Família no Museu” convidam pais e filhos a criarem juntos e explorarem novas formas de expressão.
Print Botânico – técnica que utiliza flores e folhas para criar impressões em tecido, unindo arte e natureza.
Datas: 11 e 18 de outubro – às 11h e 15h
Valor: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia)
Inscrições: (16) 98186-0365
Super Trunfo – Obras de Felícia Leirner – jogo educativo que apresenta as esculturas da artista de maneira divertida e interativa.
Datas: 12, 25 e 26 de outubro – das 9h às 17h
Entrada gratuita aos domingos
Domingo Musical com o Coral Vozes da SEA
No Dia das Crianças, 12 de outubro, o Auditório Claudio Santoro recebe o Coral Vozes da SEA, formado por alunos da rede municipal de ensino com idades entre 7 e 14 anos. Com regência de Iago Nogueira, o grupo apresenta um repertório repleto de sensibilidade e alegria, reforçando o papel da música na formação artística e emocional das crianças.
Data: 12 de outubro
Horário: 11h
Entrada gratuita
Encontros com Arte: Oficina Circense
O público poderá ainda participar da Oficina Circense, que transforma o espaço em um verdadeiro picadeiro de criatividade e diversão. As crianças aprendem técnicas de malabarismo e equilibrismo com materiais recicláveis, em uma experiência educativa e sustentável.
Data: 14 de outubro – às 14h
Valor: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia)
Vagas: 30 – inscrições pelo (16) 98242-0999
Oficina de Caderno Cartonero e Giz Pastel Natural
Nos dias seguintes, as atividades continuam com oficinas que unem sustentabilidade, arte e expressão manual.
“Eu que fiz!” – Caderno Cartonero
Data: 15 de outubro – às 14h
Com: Poliana Savegnago da Silva
Vagas: 30 – (16) 98242-0999
Oficina de Giz Pastel com Pigmentos Naturais
Data: 16 de outubro – às 14h
Com: artista e pesquisadora Analia Terra
Vagas: 25 – (16) 98242-0999
Exposições e Atividades Virtuais
Durante todo o mês, o público poderá visitar as exposições “Floresta de Retratos”, de Marcio Scavone (1º a 31 de outubro), e “Asas da Mantiqueira: Aves de Campos do Jordão”, a partir de 24 de outubro. Além disso, haverá conteúdos virtuais e oficinas online nas redes sociais do Museu, ampliando o acesso à programação cultural.
Serviço – Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro
Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão/SP
Funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado)
Entrada: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia) | gratuita aos domingos
Informações: (12) 3512-2508