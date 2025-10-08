Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro celebram o Dia das Crianças com música, oficinas e muita arte

Campos do Jordão celebra o Dia das Crianças e a chegada da primavera com uma programação repleta de arte, natureza e diversão no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Durante todo o mês de outubro, as famílias poderão participar de oficinas interativas, apresentações musicais e atividades educativas em meio ao verde da Serra da Mantiqueira. O destaque fica para o Domingo Musical, com o Coral Vozes da SEA, e para a 1ª Passarinhada de Primavera, que une ciência e contemplação em um passeio guiado pela fauna local.

1ª Passarinhada de Primavera – Observação de Aves

No sábado, 11 de outubro, o Museu realiza sua primeira Passarinhada de Primavera, conduzida pelo biólogo e ornitólogo Douglas Santos. A atividade marca o início do período reprodutivo das aves, quando o canto e as cores das plumagens se tornam mais intensos. Durante o trajeto pelas trilhas do bosque de araucárias, é possível observar espécies como o pavó, o gavião-pega-macaco, o caneleirinho-de-chapéu-preto e a choquinha-da-serra.

Data: 11 de outubro

Horário: 8h

Inscrição gratuita: (16) 98242-0999

Vagas: 35

Oficinas “Família no Museu”

As oficinas “Família no Museu” convidam pais e filhos a criarem juntos e explorarem novas formas de expressão.

Print Botânico – técnica que utiliza flores e folhas para criar impressões em tecido, unindo arte e natureza.

Datas: 11 e 18 de outubro – às 11h e 15h

Valor: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia)

Inscrições: (16) 98186-0365

Super Trunfo – Obras de Felícia Leirner – jogo educativo que apresenta as esculturas da artista de maneira divertida e interativa.

Datas: 12, 25 e 26 de outubro – das 9h às 17h

Entrada gratuita aos domingos

Domingo Musical com o Coral Vozes da SEA

No Dia das Crianças, 12 de outubro, o Auditório Claudio Santoro recebe o Coral Vozes da SEA, formado por alunos da rede municipal de ensino com idades entre 7 e 14 anos. Com regência de Iago Nogueira, o grupo apresenta um repertório repleto de sensibilidade e alegria, reforçando o papel da música na formação artística e emocional das crianças.

Data: 12 de outubro

Horário: 11h

Entrada gratuita

Encontros com Arte: Oficina Circense

O público poderá ainda participar da Oficina Circense, que transforma o espaço em um verdadeiro picadeiro de criatividade e diversão. As crianças aprendem técnicas de malabarismo e equilibrismo com materiais recicláveis, em uma experiência educativa e sustentável.

Data: 14 de outubro – às 14h

Valor: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia)

Vagas: 30 – inscrições pelo (16) 98242-0999

Oficina de Caderno Cartonero e Giz Pastel Natural

Nos dias seguintes, as atividades continuam com oficinas que unem sustentabilidade, arte e expressão manual.

“Eu que fiz!” – Caderno Cartonero

Data: 15 de outubro – às 14h

Com: Poliana Savegnago da Silva

Vagas: 30 – (16) 98242-0999

Oficina de Giz Pastel com Pigmentos Naturais

Data: 16 de outubro – às 14h

Com: artista e pesquisadora Analia Terra

Vagas: 25 – (16) 98242-0999

Exposições e Atividades Virtuais

Durante todo o mês, o público poderá visitar as exposições “Floresta de Retratos”, de Marcio Scavone (1º a 31 de outubro), e “Asas da Mantiqueira: Aves de Campos do Jordão”, a partir de 24 de outubro. Além disso, haverá conteúdos virtuais e oficinas online nas redes sociais do Museu, ampliando o acesso à programação cultural.

Serviço – Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão/SP

Funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado)

Entrada: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia) | gratuita aos domingos

Informações: (12) 3512-2508