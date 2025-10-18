Natal Fundação Lia Maria Aguiar 2025 promete encantar Campos do Jordão com magia, arte e solidariedade

Campos do Jordão se prepara para viver mais uma temporada de encanto. A partir de 31 de outubro, o Natal da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA) dará início à sua 17ª edição, transformando a cidade em um verdadeiro cenário de sonho. Com o tema “Onde o Natal Acontece”, o evento reúne decoração temática grandiosa, espetáculos culturais emocionantes e ações solidárias, reforçando a essência natalina que já faz parte do calendário afetivo da cidade.
Realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, o evento é reconhecido por unir tradição, arte e solidariedade, atraindo milhares de visitantes de todo o país que buscam viver a magia do Natal na Serra da Mantiqueira.
Abertura oficial e Carreata de Natal
A abertura oficial será na sexta-feira, 31 de outubro, às 20h, com a já tradicional Carreata de Natal, que marca o acender das luzes. O cortejo sairá do Portal da cidade, seguirá pela Praça da Abernéssia e chegará até o Capivari, coração turístico de Campos do Jordão, onde ocorrerá a cerimônia oficial de abertura e a apresentação do Coro da Fundação Lia Maria Aguiar.
Decoração temática: um espetáculo de luz e fantasia
Em 2025, a decoração natalina promete surpreender ainda mais, com cenários inéditos e interativos distribuídos pelos principais pontos da cidade. Cada espaço ganhará uma identidade própria, transformando Campos do Jordão em uma verdadeira viagem pela imaginação.
O Portal se tornará o Pórtico da Fantasia, com luzes, guirlandas e uma vila mágica que dá boas-vindas aos visitantes.
A Praça da Abernéssia se transformará na Fábrica de Brinquedos, um espaço lúdico com bonecos, presentes e elementos gigantes coloridos.
Já o Capivari, epicentro turístico, abrigará a Casa do Papai Noel, ponto de encontro da magia natalina.
E o Parque Capivari, com seu lago e teleférico, será o grande palco dos espetáculos culturais gratuitos e das atrações musicais.
Esses novos cenários foram planejados para proporcionar uma experiência imersiva e encantadora para todas as idades, com iluminação especial, árvores de Natal monumentais e estruturas tridimensionais, convidando moradores e turistas a vivenciar o espírito natalino em cada canto da cidade.
Imagens do natal 2024 em Campos do Jordão
Cortejo de Natal CARDE: música e alegria pelas ruas
Entre as novidades desta edição está o Cortejo de Natal CARDE: Carro e Música, um desfile que combina tradição e criatividade. O passeio parte da loja do museu no centro turístico e segue até o Parque Capivari, com os alunos do Núcleo de Música da Fundação se apresentando a bordo de uma jardineira clássica.
A proposta é levar música, arte e emoção ao longo do trajeto, aproximando o público da cultura e do talento local.
Espetáculo inédito “Onde o Natal Acontece”
O show “Onde o Natal Acontece” é uma das grandes estreias deste ano. O espetáculo autoral, protagonizado por alunos e ex-alunos da FLMA, promete cinco noites memoráveis no palco do Parque Capivari, celebrando o poder transformador da arte e a união das famílias durante o período natalino.
Com coreografias vibrantes, figurinos encantadores e trilhas emocionantes, o musical reforça a mensagem de amor, solidariedade e esperança — sentimentos que fazem do Natal da Fundação uma das celebrações mais queridas do país.
Programação cultural gratuita: dança, música e teatro
De 1º de novembro a 21 de dezembro, o Parque Capivari será o cenário de dezenas de apresentações gratuitas, com espetáculos produzidos pelos Núcleos de Dança, Música e Teatro da Fundação Lia Maria Aguiar. Toda a programação tem classificação livre e é aberta ao público.
Núcleo de Dança – Espetáculo “Dom Quixote”
Abrindo a agenda cultural, o Núcleo de Dança apresenta o clássico “Dom Quixote”, entre os dias 14 a 16 e 20 a 23 de novembro. Inspirado na obra de Miguel de Cervantes, o espetáculo convida o público a embarcar nas aventuras do cavaleiro andante e seu fiel escudeiro Sancho Pança, com coreografias que unem força, poesia e técnica impecável.
Núcleo de Música – Espetáculo “Ecoar - 8º Concerto Infantojuvenil”
De 28 a 30 de novembro e 5 a 7 de dezembro, será a vez do Núcleo de Música emocionar o público com o concerto “Ecoar”, que traz um repertório repleto de brasilidade e emoção. As apresentações incluem sucessos de Roberto Carlos, Alcione, Arlindo Cruz, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Stevie Wonder e muitos outros artistas que marcaram gerações.
O concerto propõe uma experiência sensorial única: mais do que ouvir, o público é convidado a sentir a música reverberar no coração.
Núcleo de Teatro – Espetáculo “O Filho da Humanidade”
Encerrando o ciclo de espetáculos, o Núcleo de Teatro apresenta “O Filho da Humanidade”, de 12 a 14 e 19 a 21 de dezembro. Escrita por Viviane Santos, coordenadora do núcleo, a peça reconta a história do Mestre de forma poética e brasileira, valorizando o amor, a compaixão e o propósito espiritual.
Corrida Iluminada de Natal: tradição e bem-estar
Criada em 2013, a Corrida Iluminada de Natal é outro destaque da programação e retorna em 20 de dezembro, reunindo atletas, famílias e visitantes. Com largada e chegada na Praça do Capivari, o evento celebra a saúde e a união entre esporte e solidariedade.
As modalidades incluem Corrida 6 km, Caminhada 2 km, Corridinha Infantil (50 m a 200 m) e a tradicional Cãorrida 2 km, que convida tutores e pets para participarem juntos.
A ação é uma realização do Núcleo de Saúde da Fundação Lia Maria Aguiar, administrado pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, e reforça o compromisso da instituição com o bem-estar da comunidade jordanense.
Solidariedade que transforma vidas
Mais do que luzes e espetáculos, o Natal da Fundação Lia Maria Aguiar é movido pela solidariedade. Todos os anos, a instituição realiza campanhas em prol de asilos e casas abrigo de Campos do Jordão, com doações financeiras, cestas natalinas, roupas e brinquedos.
Em 2025, as ações incluem:
- Doações para instituições de acolhimento de idosos;
- Presentes e roupas para crianças e jovens das casas abrigo;
- Cestas natalinas para colaboradores e famílias assistidas.
Além disso, a Fundação promove campanhas internas para incentivar seus alunos a praticarem empatia e generosidade, com a entrega de cestas de alimentos e vales de frango às famílias da comunidade.
Essas iniciativas reforçam a missão da FLMA de formar cidadãos conscientes, solidários e comprometidos com o bem comum, transformando o Natal em uma época de partilha e esperança real.
Programação completa do Natal FLMA 2025
Abaixo, a programação oficial no Parque Capivari, com apresentações gratuitas e classificação livre:
Outubro
31/10 (sexta-feira) – Carreata de Natal e Acendimento das Luzes – 20h
Novembro
01/11 (sábado) – Show “Onde o Natal Acontece” – 20h
02/11 (domingo) – Cortejo de Natal CARDE – 15h | Show “Onde o Natal Acontece” – 20h
07 a 09/11 – Reapresentações do show e cortejos musicais
14 a 23/11 – Espetáculo “Dom Quixote” – Núcleo de Dança (em diversos horários)
Dezembro
28/11 a 07/12 – Espetáculo “Ecoar” – Núcleo de Música
12 a 21/12 – Espetáculo “O Filho da Humanidade” – Núcleo de Teatro
20/12 (sábado) – Corrida Iluminada de Natal
21/12 (domingo) – Encerramento oficial do Natal FLMA 2025
Serviço
Evento: Natal Fundação Lia Maria Aguiar 2025
Abertura: 31 de outubro – 20h
Local: Portal da cidade até Praça do Capivari
Programação Cultural: de 01 de novembro a 21 de dezembro, no Parque Capivari
Entrada: Gratuita
Planeje sua visita a Campos do Jordão
