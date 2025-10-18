Natal Fundação Lia Maria Aguiar 2025 promete encantar Campos do Jordão com magia, arte e solidariedade

Campos do Jordão se prepara para viver mais uma temporada de encanto. A partir de 31 de outubro, o Natal da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA) dará início à sua 17ª edição, transformando a cidade em um verdadeiro cenário de sonho. Com o tema “Onde o Natal Acontece”, o evento reúne decoração temática grandiosa, espetáculos culturais emocionantes e ações solidárias, reforçando a essência natalina que já faz parte do calendário afetivo da cidade.

Realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, o evento é reconhecido por unir tradição, arte e solidariedade, atraindo milhares de visitantes de todo o país que buscam viver a magia do Natal na Serra da Mantiqueira.

Abertura oficial e Carreata de Natal

A abertura oficial será na sexta-feira, 31 de outubro, às 20h, com a já tradicional Carreata de Natal, que marca o acender das luzes. O cortejo sairá do Portal da cidade, seguirá pela Praça da Abernéssia e chegará até o Capivari, coração turístico de Campos do Jordão, onde ocorrerá a cerimônia oficial de abertura e a apresentação do Coro da Fundação Lia Maria Aguiar.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Decoração temática: um espetáculo de luz e fantasia

Em 2025, a decoração natalina promete surpreender ainda mais, com cenários inéditos e interativos distribuídos pelos principais pontos da cidade. Cada espaço ganhará uma identidade própria, transformando Campos do Jordão em uma verdadeira viagem pela imaginação.

O Portal se tornará o Pórtico da Fantasia, com luzes, guirlandas e uma vila mágica que dá boas-vindas aos visitantes.

A Praça da Abernéssia se transformará na Fábrica de Brinquedos, um espaço lúdico com bonecos, presentes e elementos gigantes coloridos.

Já o Capivari, epicentro turístico, abrigará a Casa do Papai Noel, ponto de encontro da magia natalina.

E o Parque Capivari, com seu lago e teleférico, será o grande palco dos espetáculos culturais gratuitos e das atrações musicais.

Esses novos cenários foram planejados para proporcionar uma experiência imersiva e encantadora para todas as idades, com iluminação especial, árvores de Natal monumentais e estruturas tridimensionais, convidando moradores e turistas a vivenciar o espírito natalino em cada canto da cidade.

Imagens do natal 2024 em Campos do Jordão

Cortejo de Natal CARDE: música e alegria pelas ruas

Entre as novidades desta edição está o Cortejo de Natal CARDE: Carro e Música, um desfile que combina tradição e criatividade. O passeio parte da loja do museu no centro turístico e segue até o Parque Capivari, com os alunos do Núcleo de Música da Fundação se apresentando a bordo de uma jardineira clássica.

A proposta é levar música, arte e emoção ao longo do trajeto, aproximando o público da cultura e do talento local.

Espetáculo inédito “Onde o Natal Acontece”

O show “Onde o Natal Acontece” é uma das grandes estreias deste ano. O espetáculo autoral, protagonizado por alunos e ex-alunos da FLMA, promete cinco noites memoráveis no palco do Parque Capivari, celebrando o poder transformador da arte e a união das famílias durante o período natalino.

Com coreografias vibrantes, figurinos encantadores e trilhas emocionantes, o musical reforça a mensagem de amor, solidariedade e esperança — sentimentos que fazem do Natal da Fundação uma das celebrações mais queridas do país.

Programação cultural gratuita: dança, música e teatro

De 1º de novembro a 21 de dezembro, o Parque Capivari será o cenário de dezenas de apresentações gratuitas, com espetáculos produzidos pelos Núcleos de Dança, Música e Teatro da Fundação Lia Maria Aguiar. Toda a programação tem classificação livre e é aberta ao público.

Núcleo de Dança – Espetáculo “Dom Quixote”

Abrindo a agenda cultural, o Núcleo de Dança apresenta o clássico “Dom Quixote”, entre os dias 14 a 16 e 20 a 23 de novembro. Inspirado na obra de Miguel de Cervantes, o espetáculo convida o público a embarcar nas aventuras do cavaleiro andante e seu fiel escudeiro Sancho Pança, com coreografias que unem força, poesia e técnica impecável.

Núcleo de Música – Espetáculo “Ecoar - 8º Concerto Infantojuvenil”

De 28 a 30 de novembro e 5 a 7 de dezembro, será a vez do Núcleo de Música emocionar o público com o concerto “Ecoar”, que traz um repertório repleto de brasilidade e emoção. As apresentações incluem sucessos de Roberto Carlos, Alcione, Arlindo Cruz, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Stevie Wonder e muitos outros artistas que marcaram gerações.

O concerto propõe uma experiência sensorial única: mais do que ouvir, o público é convidado a sentir a música reverberar no coração.

Núcleo de Teatro – Espetáculo “O Filho da Humanidade”

Encerrando o ciclo de espetáculos, o Núcleo de Teatro apresenta “O Filho da Humanidade”, de 12 a 14 e 19 a 21 de dezembro. Escrita por Viviane Santos, coordenadora do núcleo, a peça reconta a história do Mestre de forma poética e brasileira, valorizando o amor, a compaixão e o propósito espiritual.

Corrida Iluminada de Natal: tradição e bem-estar

Criada em 2013, a Corrida Iluminada de Natal é outro destaque da programação e retorna em 20 de dezembro, reunindo atletas, famílias e visitantes. Com largada e chegada na Praça do Capivari, o evento celebra a saúde e a união entre esporte e solidariedade.

As modalidades incluem Corrida 6 km, Caminhada 2 km, Corridinha Infantil (50 m a 200 m) e a tradicional Cãorrida 2 km, que convida tutores e pets para participarem juntos.

A ação é uma realização do Núcleo de Saúde da Fundação Lia Maria Aguiar, administrado pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, e reforça o compromisso da instituição com o bem-estar da comunidade jordanense.

Solidariedade que transforma vidas

Mais do que luzes e espetáculos, o Natal da Fundação Lia Maria Aguiar é movido pela solidariedade. Todos os anos, a instituição realiza campanhas em prol de asilos e casas abrigo de Campos do Jordão, com doações financeiras, cestas natalinas, roupas e brinquedos.

Em 2025, as ações incluem:

Doações para instituições de acolhimento de idosos;

Presentes e roupas para crianças e jovens das casas abrigo;

Cestas natalinas para colaboradores e famílias assistidas.

Além disso, a Fundação promove campanhas internas para incentivar seus alunos a praticarem empatia e generosidade, com a entrega de cestas de alimentos e vales de frango às famílias da comunidade.

Essas iniciativas reforçam a missão da FLMA de formar cidadãos conscientes, solidários e comprometidos com o bem comum, transformando o Natal em uma época de partilha e esperança real.

Programação completa do Natal FLMA 2025

Abaixo, a programação oficial no Parque Capivari, com apresentações gratuitas e classificação livre:

Outubro

31/10 (sexta-feira) – Carreata de Natal e Acendimento das Luzes – 20h

Novembro

01/11 (sábado) – Show “Onde o Natal Acontece” – 20h

02/11 (domingo) – Cortejo de Natal CARDE – 15h | Show “Onde o Natal Acontece” – 20h

07 a 09/11 – Reapresentações do show e cortejos musicais

14 a 23/11 – Espetáculo “Dom Quixote” – Núcleo de Dança (em diversos horários)

Dezembro

28/11 a 07/12 – Espetáculo “Ecoar” – Núcleo de Música

12 a 21/12 – Espetáculo “O Filho da Humanidade” – Núcleo de Teatro

20/12 (sábado) – Corrida Iluminada de Natal

21/12 (domingo) – Encerramento oficial do Natal FLMA 2025

Serviço

Evento: Natal Fundação Lia Maria Aguiar 2025

Abertura: 31 de outubro – 20h

Local: Portal da cidade até Praça do Capivari

Programação Cultural: de 01 de novembro a 21 de dezembro, no Parque Capivari

Entrada: Gratuita

Planeje sua visita a Campos do Jordão

Durante o período natalino, Campos do Jordão se transforma em um dos destinos mais encantadores do Brasil. Para aproveitar o evento ao máximo, acesse nossas dicas de hospedagem, restaurantes e passeios imperdíveis no portal NetCampos.com.