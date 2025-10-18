Realeza da Oktoberfest visita o Parque Bambuí neste domingo e dá início às celebrações em Campos do Jordão

O clima festivo da Oktoberfest chega a Campos do Jordão neste domingo (19), com uma visita especial da realeza da tradicional festa alemã ao Parque Bambuí em Campos do Jordão. A recepção acontece às 13h, na GÅRD Bambuí – a charmosa cervejaria artesanal instalada dentro do parque – e promete encantar o público em um encontro que celebra a cultura cervejeira e dá início às comemorações da Oktoberfest na cidade.

Durante a visita, as representantes da realeza irão conhecer o espaço e interagir com os visitantes, brindando o início da Semana da Cerveja da GÅRD Bambuí. A ação especial acontece de 22 a 26 de outubro, com o lançamento de dois novos estilos no tap: Oatmeal Stout e Lado B (Beterraba & Cranberry), criações que reforçam a vocação da marca em unir tradição e criatividade.

Desde 2015, a GÅRD Bambuí produz cervejas autorais, feitas com ingredientes selecionados e seguindo a Lei de Pureza Alemã. A produção limitada garante frescor e autenticidade em cada rótulo. Entre os destaques do cardápio estão a Munich Helles, a Catharina Sour (com goiaba, melancia e pitaya), a IPA, a Hot Vienna Lager com pimenta dedo-de-moça e a Tmavé, uma lager escura de origem tcheca que vem conquistando os apaixonados por cervejas especiais.

A visita da realeza também antecipa o clima de festa da Oktoberfest Campos do Jordão 2025, que será realizada entre os dias 24 e 27 de outubro, no Parque Capivari, com entrada gratuita. O evento vai reunir 12 cervejarias artesanais da região e de outras partes do país, além de uma programação repleta de música, gastronomia típica, danças folclóricas e muito chopp artesanal.

Um destino completo em meio à natureza

Inaugurado em julho de 2023, o Parque Bambuí se consolidou rapidamente como um dos principais atrativos de Campos do Jordão. Localizado em uma área de 336 mil m² de natureza preservada, o espaço reúne lazer, gastronomia, arte e experiências únicas em meio à Serra da Mantiqueira.

O visitante encontra trilhas sombreadas por araucárias, lagos com passeio de barco a remo, esculturas ao ar livre, passeio de Maria Fumaça, bicicletas vintage, hospedagens exclusivas e passeios a cavalo.

Além da GÅRD, o complexo abriga o restaurante autoral Casa Bambuí, comandado pela chef Anouk Migotto, o Empório Manacá, com produtos regionais e artesanato local, e a chocolateria Ybá Bruno Alves Chocolatier. Tudo isso faz do parque um destino perfeito para quem busca natureza, boa gastronomia e experiências autênticas.

Com o slogan “O melhor de Campos num só lugar”, o Parque Bambuí é um convite para viver Campos do Jordão em sua essência — entre natureza, cultura, sabores e hospitalidade.

Serviço

Parque Bambuí – Campos do Jordão

Horários de funcionamento:

Segunda a quinta: das 10h às 17h

Sexta a domingo e feriados: das 9h às 17h

Entrada permitida até as 16h30

Endereço: Rua Fausi Rachid, 871 – Jardim Toriba, Campos do Jordão (SP)

WhatsApp: (12) 99632-8449

Site: www.parquebambui.com.br

Ingresso: R$ 50 por pessoa

Passeio de Maria Fumaça: R$ 25 por pessoa