RMVale investiga casos suspeitos de intoxicação por metanol

A Região Metropolitana do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira entrou no radar da falsificação de bebidas alcoólicas após quatro pessoas apresentarem sintomas típicos de intoxicação por metanol. O número de casos suspeitos foi divulgado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim desta segunda-feira, 6/10, são dois pacientes em São José dos Campos, um em Lorena e um em Jacareí. Em São José buscaram atendimento médico uma mulher de 47 anos, que teria ingerido bebida alcoólica em Minas Gerais, e um outro paciente não teve informações divulgadas.

Em Lorena, uma jovem de 21 anos está internada na UTI, mas estável. Foram colhidas amostras de sangue para análise no Instituto Adolfo Lutz. Segundo a prefeitura, ela teria passado mal após consumir bebida alcoólica em uma festa. Em Jacareí, um jovem de 26 anos apresentou náusea, vômitos, entre outros sintomas típicos de intoxicação por metanol. O rapaz chegou a ficar internado, mas já saiu do hospital.

Casos no Estado de São Paulo

Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, já foram confirmados 15 casos de intoxicação por metanol no Estado de São Paulo. Duas pessoas morreram, um homem de 54 anos e outro de 46, ambos moradores da capital. Outros 164 casos estão sendo investigados, incluindo seis mortes ocorridas em São Paulo, São Bernardo do Campo e em Cajuru. As vítimas tinham entre 26 e 58 anos.

A fiscalização continua atuante e já interditou 18 estabelecimentos na capital e Grande São Paulo. 20 prisões já foram feitas na última semana e 378 mil rótulos, lacres e selos falsificados foram apreendidos no mesmo período. A rede de saúde estadual adotou o protocolo de analisar amostras de sangue e urina em até uma hora para agilizar o resultado e iniciar o quanto antes o tratamento. Também foram adquridas ampolas de álcool etílico absoluto para combater a presença de metanol no organismo.

