RMVale tem nove casos suspeitos de contaminação por metanol

Polícia Científica analisa amostras de bebidas suspeitas de adulteração - Foto Pablo Jacob/Governo de SP

Subiu para nove o total de casos suspeitos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (RMVale). Até o início da semana, quatro pacientes estavam em investigação. De acordo com a Secretraria de Estado da Saúde, São José dos Campos concentra o maior número, com seis suspeitas. Lorena, Jacareí e Caraguatatuba apresentam um caso cada, totalizando nove possíveis vítimas.

A novidade na lista é a entrada de Caraguatatuba, mas a prefeitura não informou o estado de saúde. Em Jacareí, o paciente de 26 anos chegou a ser internado mas já teve alta. Em Lorena, o caso suspeito envolve uma mulher de 21 anos que chegou a ficar internada na UTI, mas também já está em casa. Em São José dos Campos, há informações apenas de uma mulher de 47 anos atendida no Hospital Municipal e que já recebeu alta médica.

Casos no Estado de São Paulo

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 158 casos suspeitos de intoxicação por metanol estão sendo investigados no Estado de São Paulo. Desse total, 18 já foram confirmados, incluindo três mortes. Outros sete óbitos também estão em investigação. O metanol é uma substância extremamente tóxica e o socorro rápido é crucial para salvar vidas. Os principais sintomas são:

Sonolência

Tontura

Dor abdominal

Náuseas

Vômitos

Confusão mental

Taquicardia

Visão turva

Fotofobia

Convulsões

Acidose metabólica.

Dores abdominais severas também pode ser sinais de intoxicação. A recomendação é evitar consumir bebida alcoólica destilada de procedência duvidosa. Desde a semana passada, 11 estabelecimentos já foram interditados no Estado de São Paulo, sendo sete na capital, dois em Osasco, um em Barueri e um em São Bernardo do Campo. 21 pessoas foram presas.

Com informações G1.