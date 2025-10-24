Santo Antônio do Pinhal abriga projeto exemplar de conservação e turismo ecológico na Serra da Mantiqueira

Em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal desponta como referência em sustentabilidade e conexão com a natureza. O município abriga o Espaço Sauá, uma iniciativa pioneira dedicada à conservação da Mata Atlântica e à promoção do turismo ecológico e educativo na região.

Idealizado e dirigido pela empreendedora socioambiental Liege Ferlin dos Santos, o projeto nasceu em 2022 a partir de uma experiência pessoal de restauração ecológica e biocultural. Desde então, o Espaço Sauá se consolidou como um território vivo de aprendizado, cultura e regeneração ambiental.

Um território de biodiversidade e conhecimento

Instalado em uma área de 8 hectares — sendo 5 hectares de mata nativa e 3 hectares de produção agroecológica e espaços de convivência —, o Espaço Sauá integra práticas baseadas em Soluções Naturais (SbN), que unem ciência, conservação, gastronomia e educação ambiental.

No local, a biodiversidade da Mata Atlântica é preservada e apresentada ao público por meio de experiências como o cultivo orgânico certificado, o resgate da culinária regional, trilhas ecológicas, oficinas educativas e ações de recuperação de áreas degradadas.

Educação ambiental e ciência cidadã

Desde sua criação, o projeto já recebeu mais de 1.200 estudantes da rede pública de ensino, além de professores e gestores municipais. As atividades incluem trilhas pedagógicas, vivências imersivas e oficinas de sensibilização ambiental.

Entre as principais atrações está o Jardim Sensorial, uma estufa com cerca de 40 espécies nativas — sendo 10 comestíveis — que convida os visitantes a explorar os cinco sentidos. Outro destaque é o Banho de Floresta, conduzido por profissional credenciado, que proporciona uma imersão guiada na mata, promovendo bem-estar físico, mental e reconexão com a natureza.

Produção orgânica e Feira da Fartura

O Espaço Sauá também se destaca pela produção agroecológica que abastece hotéis, pousadas e restaurantes da Mantiqueira, com destaque para 1.000 pés de morango orgânico, hortaliças, raízes e folhas.

Aos sábados, o público pode vivenciar essa abundância na Feira da Fartura, realizada no próprio espaço. O evento reúne produtores locais, artesãos, apresentações de música clássica, atividades infantis, oficinas de arte e cultura, além do Café do Sauá, que serve um café completo com ingredientes da Mantiqueira.

Um modelo de impacto socioambiental

Mais do que um projeto ambiental, o Espaço Sauá é um modelo de transformação socioambiental na Serra da Mantiqueira. Sua missão é fortalecer a relação entre pessoas e natureza, mostrando que a Mata Atlântica é fonte de vida, bem-estar e inspiração — um ecossistema que deve ser respeitado, protegido e celebrado.

Serviço

Espaço Sauá

📍 Rua Antonio José Ramos, 66 (a 200m do centro) – Santo Antônio do Pinhal – SP

🕘 Feira da Fartura: todos os sábados, das 9h às 13h