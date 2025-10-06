São Paulo confirma duas mortes e 14 casos de intoxicação por metanol

Fiscalização foi intensa no fim de semana - Foto Pablo Jacob

O uso de metanol para falsificação de bebidas alcoólicos fez duas vítimas em São Paulo. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, ambas as mortes foram registradas na capital. 14 casos de intoxicação já foram confirmados e outros 148 estão sendo investigados, incluindo sete mortes.

A fiscalização se intensificou no fim de semana em festas, bares e adegas elevando para 19 o número de prisões. Mais de sete mil garrafas já foram apreendidas para averiguação. As vistorias foram feitas na Grande São Paulo e também no interior. “Buscamos orientar organizadores e fornecedores para que adotem práticas seguras e garantir que o público possa participar dos eventos com tranquilidade e confiança”, explicou Ana Lúcia Spagnol Bose, diretora do Grupo de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo em Araraquara.

11 estabelecimentos já foram interditados na capital e no ABC paulista, incluindo seis distribuidoras e dois bares. Oito deles tiveram a inscrição estadual suspensa. Com isso, ficam proibidos de comprar e vender produtos. Enquanto as investigações continuam, a recomendação é evitar consumir bebida alcoólica destilada de procedência duvidosa. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou no site webdenuncia.sp.gov.br. O Procon SP também recebe denúncias pelo fone 151.

O metanol é extremamente tóxico, pode causar cegueira e até levar à morte. Os principais sintomas são dores abdominais intensas e confusão mental. O socorro deve ser imediato para a realização de exames laboratoriais. O sucesso do tratamento está diretamente relacionado à agilidade do atendimento médico.