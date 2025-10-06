Conteúdo oferecido por:

São Paulo confirma duas mortes e 14 casos de intoxicação por metanol

Fiscalização contra bebidas adulteradas já resultou em 19 prisões e em mais de 7 mil apreensões de garrafas com suspeita de falsificação

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 06/10/2025 07:47
Fiscalização foi intensa no fim de semana - Foto Pablo Jacob

O uso de metanol para falsificação de bebidas alcoólicos fez duas vítimas em São Paulo. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, ambas as mortes foram registradas na capital. 14 casos de intoxicação já foram confirmados e outros 148 estão sendo investigados, incluindo sete mortes.

A fiscalização se intensificou no fim de semana em festas, bares e adegas elevando para 19 o número de prisões. Mais de sete mil garrafas já foram apreendidas para averiguação. As vistorias foram feitas na Grande São Paulo e também no interior. “Buscamos orientar organizadores e fornecedores para que adotem práticas seguras e garantir que o público possa participar dos eventos com tranquilidade e confiança”, explicou Ana Lúcia Spagnol Bose, diretora do Grupo de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo em Araraquara.

11 estabelecimentos já foram interditados na capital e no ABC paulista, incluindo seis distribuidoras e dois bares. Oito deles tiveram a inscrição estadual suspensa. Com isso, ficam proibidos de comprar e vender produtos. Enquanto as investigações continuam, a recomendação é evitar consumir bebida alcoólica destilada de procedência duvidosa. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou no site webdenuncia.sp.gov.br. O Procon SP também recebe denúncias pelo fone 151.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O metanol é extremamente tóxico, pode causar cegueira e até levar à morte. Os principais sintomas são dores abdominais intensas e confusão mental. O socorro deve ser imediato para a realização de exames laboratoriais. O sucesso do tratamento está diretamente relacionado à agilidade do atendimento médico.

Links Patrocinados

Pousada Villa Capivary
O conforto de sua casa e o charme de Campos em um só lugar. Localizada no centro turi...
Hotel Estoril
Os mais tradicionais hotéis de Campos, o Estoril I e Estoril II oferecem um atendimen...
Art Lodge Campos do Jordão
Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos