Sephora inaugura loja no CenterVale Shopping e distribui vouchers de R$150 em São José dos Campos

A Sephora chega oficialmente a São José dos Campos com a inauguração de sua primeira loja na cidade, localizada no CenterVale Shopping. A abertura acontece no dia 24 de outubro, às 12h30, e promete atrair grande público com brindes, experiências de beleza e presenças especiais.

Reconhecida como uma das maiores redes de cosméticos do mundo, a Sephora traz ao Vale do Paraíba um espaço moderno e imersivo, com design inspirado nas icônicas listras pretas e brancas da marca. O novo ambiente reúne um portfólio completo de maquiagem, skincare, fragrâncias e haircare, com nomes consagrados como Rare Beauty, Fenty Beauty, Dior, NARS, Benefit e Sol de Janeiro.

De acordo com Décio Bueno, diretor de Retail da Sephora Brasil, São José dos Campos é um mercado estratégico para a expansão da marca no interior paulista. “É uma cidade com público exigente e conectado, além de ser um importante polo econômico e tecnológico. Estamos muito felizes em oferecer toda a nossa experiência de beleza e lifestyle para essa nova comunidade”, afirmou.

Brindes e experiências exclusivas no dia da inauguração

Para celebrar a chegada, as 150 primeiras pessoas que visitarem a loja receberão vouchers de R$150 em produtos. O evento contará também com as presenças da influenciadora Franciny Ehlke e de Theodoro, que participarão do corte da faixa inaugural e de um momento de fotos com o público.

Além da inauguração, o CenterVale Shopping promoverá durante o fim de semana o evento Beauty & Play, uma experiência gratuita e interativa que já passou por nove cidades brasileiras. Em São José dos Campos, será a 10ª edição do circuito, reunindo marcas como Kylie Cosmetics, Bruna Tavares, Shiseido e Lancôme, com aulas de beleza, brindes e ativações especiais.

Segundo Fernanda Studart, gerente de marketing do CenterVale Shopping, a chegada da Sephora reforça o compromisso do shopping com experiências diferenciadas. “Ter uma marca de prestígio mundial é motivo de orgulho e reforça o CenterVale como ponto de encontro da beleza no Vale do Paraíba”, destacou.

Com mais de 3.000 lojas em 34 países, a Sephora consolida agora sua presença no principal centro comercial de São José dos Campos, transformando o CenterVale em um novo destino de beleza, inovação e lifestyle no interior paulista.