3 mil atletas participam dos Jogos da Primavera 2025

Estão abertos os Jogos da Primavera, a maior competição esportiva de Campos do Jordão, que em 2025 reúne cerca de três mil atletas distribuídos em 32 modalidades individuais, coletivas e de tabuleiro como xadrez, dama e dominó. “Teremos disputas de tranca, buraco, além das modalidades tradicionais como futsal, basquete, vôlei, vôlei de areia, beach tennis, entre outras”, disse Marco Aurélio Zoffoli, secretário de Esportes da estância.

O título dos Jogos da Primavera será disputado individualmente e também por equipes. Além de clubes tradicionais como o Vila Rica e o Beira Rio, que foi campeão geral do ano passado, também estão inscritos projetos sociais de bairros, times da melhor idade e também infantis, que participam em categorias especiais.

A competição

O Jogos da Primavera são muito tradicionais em Campos do Jordão. Desde a primeira edição, em 1970, já são 55 anos de história promovendo o esporte jordanense com a participação de atletas locais e também de cidades vizinhas, como Taubaté, São José dos Campos, Santo Antônio do Pinhal, entre outras.

Com a reforma do Centro Esportivo Armando Ladeira ainda em andamento, a competição será disputada no Centro de Eventos de Vila Abernéssia, na sede da Secretaria Municipal de Esportes (antiga ACM), na Vila Paulista, e no Tênis Clube, em Capivari, que vai receber as provas de natação, modalidade que após dez anos de ausência está de volta em 2025.