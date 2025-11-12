Travessia São Sebastião-Ilhabela vai a leilão nesta quinta-feira

Concessão das travessias será por 20 anos - Foto Governo de SP

13 de novembro é a data marcada pelo Governo de São Paulo para o leilão das travessias hídricas paulistas, que serão concedidas à iniciativa privada. Segundo o edital, R$ 2,5 bilhões deverão ser investidos nas travessias Sebastião–Ilhabela; Santos–Vicente de Carvalho; Santos–Guarujá; Bertioga–Guarujá; Cananéia–Continente; Cananéia–Ilha Comprida; Cananéia–Ariri; Iguape–Juréia; Bororé–Grajaú; Taquacetuba–Bororé; João Basso–Taquacetuba; Porto Paraitinga; Porto Varginha; e Porto Natividade da Serra.

A empresa que vencer a concorrência terá que renovar a frota com embarcações mais espaçosas e confortáveis, além de promover a substituição gradativa das movidas a díesel por balsas com motorização elétrica. “A modernização das travessias impulsiona o desenvolvimento regional, amplia o acesso a empregos e oportunidades e fortalece o turismo em todo o litoral paulista”, destaca Edgard Benozatti Neto, Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Parcerias.

Além da travessia entre São Sebastião e Ilhabela, o projeto também inclui três linhas hídricas no Vale do Paraíba. São elas a travessia Porto-Paraitinga, em Paraibuna, a Porto-Varginha, em Natividade da Serra e a travessia Porto-Natividade da Serra. Segundo o Governo de São Paulo, o contrato de concessão será por 20 anos