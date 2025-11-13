37º Festival da Viola José Corrêa Cintra Começa Nesta Quinta, Dia 13, em Campos do Jordão

Campos do Jordão inicia nesta quinta-feira, dia 13 de novembro, um dos eventos culturais mais tradicionais de seu calendário: o 37º Festival da Viola José Corrêa Cintra. Realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Valorização da Cultura, o festival se estende até sábado, dia 15, celebrando a música sertaneja raiz, valorizando violeiros de diversas regiões do país e fortalecendo a identidade cultural da cidade mais alta do Brasil.

Com apresentações no Espaço Cultural Dr. Além e no Auditório Cláudio Santoro, sempre às 19h, o festival reúne músicos experientes, novos talentos e admiradores da música caipira. Além da competição, o público poderá assistir à abertura especial com Cameratas da Fundação Lia Maria Aguiar e ao show de Gabriel Sater na finalíssima.

Um Festival que Mantém Viva a Tradição da Viola Caipira

O Festival da Viola José Corrêa Cintra chega à sua 37ª edição reafirmando sua importância no cenário cultural brasileiro. Criado para fortalecer e divulgar a música sertaneja raiz, o evento reúne intérpretes de diferentes regiões, promovendo a diversidade melódica e rítmica que marca a cultura caipira.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O festival se tornou referência na revelação de novos talentos e na preservação de tradições que acompanham gerações. A cada edição, violeiros apresentam modas de viola, toadas, pagodes sertanejos, cururus, catiras e outras expressões que compõem o repertório ancestral da música rural brasileira.

A presença de músicos vindos de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília e de artistas jordanenses reforça o caráter abrangente e democrático do evento.

Programação Começa Nesta Quinta (13)

O 37º Festival da Viola José Corrêa Cintra abre a programação nesta quinta-feira, 13 de novembro, às 19h, no Espaço Cultural Dr. Além, em Vila Abernéssia. A primeira noite traz a combinação ideal entre tradição local e incentivo à formação musical.

A abertura contará com duas apresentações especiais: a Camerata de Violões e a Camerata de Cordas Friccionadas, ambas da Fundação Lia Maria Aguiar. Trata-se de um dos mais importantes projetos culturais do município, responsável por estimular jovens talentos e proporcionar acesso à educação musical de qualidade.

Após o concerto de abertura, começam as eliminatórias exclusivas para os músicos de Campos do Jordão. A decisão de iniciar o festival com artistas locais reforça o compromisso da Secretaria de Valorização da Cultura em abrir espaço para os talentos jordanenses e estimular a produção artística da cidade.

A entrada é franca.

Três Dias de Música Caipira e Talentos de Todo o Brasil

A partir da estreia nesta quinta (13), o festival segue com dois dias de apresentações, eliminatórias e a esperada grande final. Cada etapa foi organizada para que o público possa acompanhar a evolução dos artistas inscritos e reconhecer diferentes estilos, sotaques e tradições que moldam a viola caipira no Brasil.

Quinta-feira, 13 de novembro – Abertura e eliminatórias de Campos do Jordão

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Horário: 19h

• Abertura com Camerata de Violões e Camerata de Cordas Friccionadas da Fundação Lia Maria Aguiar

• Eliminatórias com músicos de Campos do Jordão

• Entrada gratuita

Sexta-feira, 14 de novembro – Eliminatórias de outros estados

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Horário: 19h

O segundo dia reunirá intérpretes de diversos estados, entre eles SP, MG, GO, BA, PE, ES, RJ e Brasília.

• Eliminatórias gerais

• Entrada gratuita

Sábado, 15 de novembro – Finalíssima no Auditório Cláudio Santoro

Local: Auditório Cláudio Santoro

Horário: 19h

• Final do festival com os classificados

• Show de Gabriel Sater

• Ingressos gratuitos pelo Sympla

Gabriel Sater é Atração Especial da Noite Final

Um dos destaques da 37ª edição será a apresentação de Gabriel Sater, cantor, compositor e violeiro reconhecido nacionalmente como um dos principais representantes da nova geração da música brasileira. Filho do consagrado Almir Sater, Gabriel construiu carreira própria com projetos autorais, parcerias com grandes nomes e participações marcantes em trilhas sonoras e produções audiovisuais.

No show que encerra o festival na noite de sábado, o artista apresentará clássicos sertanejos, canções tradicionais de viola e músicas autorais que fazem parte de sua trajetória. A apresentação promete emocionar o público ao unir o estilo raiz com releituras modernas e interpretações refinadas.

O espetáculo acontece no Auditório Cláudio Santoro e tem entrada gratuita, mediante reserva na plataforma Sympla.

Premiação: R$ 31.500 e Troféus Históricos

A edição de 2025 distribuirá R$ 31.500 em prêmios, valor que reforça a importância e o reconhecimento do festival no circuito cultural da música caipira. As categorias contemplam apresentações em dupla e individual, seguindo rigorosamente o repertório dedicado à música sertaneja raiz.

Além do prêmio em dinheiro, os vencedores recebem troféus que homenageiam grandes nomes da cultura caipira, reforçando o vínculo com a história e com a preservação das tradições do campo.

Podem participar intérpretes de todo o país, a partir de 18 anos. Menores também podem concorrer, desde que com autorização dos responsáveis.

A Presença da Fundação Lia Maria Aguiar na Abertura

A parceria com a Fundação Lia Maria Aguiar é um dos pontos de destaque do festival, especialmente na noite de abertura. A instituição mantém projetos culturais que formam jovens em música, dança e teatro, contribuindo de maneira significativa para a formação artística de Campos do Jordão.

Ao iniciar a programação desta quinta (13) com a apresentação das Cameratas de Violões e Cordas Friccionadas, o festival enfatiza a importância de incentivar novas gerações e de fortalecer a produção cultural local.

Importância Cultural para Campos do Jordão

Embora Campos do Jordão seja amplamente reconhecida pelo turismo de inverno e pelos grandes eventos da temporada artística, a cidade possui uma identidade cultural rica, marcada pela presença da música popular brasileira e pela forte relação com tradições interioranas.

O Festival da Viola José Corrêa Cintra é exemplo dessa diversidade. Há 37 anos, o evento reafirma a importância da música de raiz e se tornou um dos mais relevantes encontros de violeiros do país. A cada edição, atrai turistas, pesquisadores, músicos, produtores e apreciadores da cultura caipira.

Para Campos do Jordão, a realização contínua do festival reforça sua vocação cultural e contribui para movimentar o turismo fora da temporada de inverno, ampliando a visibilidade da cidade em diferentes períodos do ano.

Realização e Compromisso com a Cultura

O 37º Festival da Viola José Corrêa Cintra é promovido pela Prefeitura de Campos do Jordão, por meio da Secretaria de Valorização da Cultura. A gestão do prefeito Carlos Eduardo Pereira da Silva (Caê) tem implementado ações expressivas de fortalecimento cultural, ampliando programações, valorizando artistas locais e atraindo projetos que reforçam o papel da cidade como referência regional e nacional.

Mais informações sobre projetos culturais e eventos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura ou pelo telefone (12) 3662-8100.

Serviço – 37º Festival da Viola José Corrêa Cintra

Quinta-feira, 13 de novembro

Local: Espaço Cultural Dr. Além – 19h

Abertura com Cameratas da Fundação Lia Maria Aguiar

Eliminatórias com músicos de Campos do Jordão

Entrada gratuita

Sexta-feira, 14 de novembro

Local: Espaço Cultural Dr. Além – 19h

Eliminatórias com músicos de diversas regiões do país

Entrada gratuita

Sábado, 15 de novembro

Local: Auditório Cláudio Santoro – 19h

Grande final do festival

Show de Gabriel Sater

Ingressos gratuitos pelo Sympla