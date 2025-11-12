Conteúdo oferecido por:

Parque Bambuí recebe exposição que desperta a consciência ecológica

Mostra “Águas” reúne 40 obras destacando a importância do recursos hídricos para o planeta

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 12/11/2025 11:13
Exposição fica no Parque Bambuí até o final de dezembro - Foto Alameda Comunicação

Água é um recurso vital para a humanidade. Sem ela não há vida. Esta é a reflexão que a exposição “Águas” propõe aos visitantes do Parque Bambuí, que recebe 40 obras em aquarela, desenho, colagem e pintura mista. Os trabalhos buscam sensibilizar os visitantes sobre questões ambientais. “É um tema que está profundamente presente na identidade do Parque Bambuí, onde a mostra acontece, cercado por nascentes, lagos e uma natureza exuberante que inspira os artistas e o público”, destacou a curadora Rita Caruzzo.

Entre as obras selecionadas está “Rio Morto”, uma aquarela assinada por Tadeu Banfi. Também merecem destaque criações de Alini Rampazzo e Daniel Rasello, que apresentam trabalhos com técnica mista e desenho intitulados “Azul” e “Equilíbrio”, nesta ordem. Mais de 180 artistas se inscreveram para a exposição, evento integrante do calendário cultural da Serra da Mantiqueira. As 40 obras selecionadas podem ser visitadas até o final de dezembro.

Além da mostra, o Parque Bambui também conta com uma exposição permanente de esculturas ao ar livre, entre elas, o “Voo dos Pássaros”, de Eduardo Sur, que foi feita com mil gaiolas apreendidas em operações da Polícia Ambiental contra o tráfico de animais silvestres. O Parque Bambuí abre de segunda a quinta-feira, das 10h às 17h.  Sextas, sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento vai das 9h às 17h. Os ingressos custam R$ 50

