Camerata de Violões da FMLA abre O 37º Festival da Viola

Festival da Viola vai até sábado no Espaço Cultural e Auditório - Foto FLMA

Começou o Festival da Viola José Corrêa Cintra, um dos mais tradicionais eventos de Campos do Jordão. São 37 anos celebrando a música sertaneja raiz, uma verdadeira vitrine de talentos, que este ano dividiram as atenções com a Camerata de Violões e Cordas Friccionadas da Fundação Lia Maria Aguiar (FMLA).

Formado pelos alunos do núcleo de música da fundação, o grupo combina tipos distintos de instrumentos. São usados o violão, cujo som é extraído com o toque dos dedos ou de palhetas, e também violino, viola, violoncelo e contrabaixo, que são tocados com arcos que fazem fricção nas cordas. O resultado dessa mistura encantou o público que compareceu à abertura do Festival da Viola.

Após a apresentação, teve início a fase eliminatória. Estão inscritos candidatos de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Espírto Santo, Rio de Janeiro, Brasília e Campos do Jordão, todos disputando R$ 31.500 em prêmios. Nesta sexta-feira, 14 de novembro, os músicos sobem novamenteo ao palco do Espaço Cultural Dr. Além em busca de uma vaga para a grande final no Auditório Cláudio Santoro.

Gabriel Sater faz show de encerramento

Gabriel Sater representa a nova geração da MPB - Foto Divulgação

O cantor Gabriel Sater, filho de Almir Sater, vai se apresentar logo após a divulgação dos vencedores do Festival da Viola. Gabriel é considerado um dos principais nomes da nova geração da Música Popular Brasileira. Em seu repertório, o artista revisita clássicos sertanejos e também apresenta canções autorais sempre com sua inseparável viola caipira.

O jovem músico vai mostrar que além do sobrenome também herdou de seu pai o talento e o carisma. O show de Gabriel Sater será de graça e os ingressos podem ser reservados pela internet. Basta acessar o site da plataforma Sympla.

37º Festival da Viola José Corrêa Cintra

Data: sexta-feira, 14 de novembro

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Horário: às 19h

Eliminatórias com artistas de SP, MG, GO, BA, PE, ES, RJ e Brasília-DF

Entrada franca

------------

Data: sábado, 15 de novembro

Local: Auditório Cláudio Santoro

Horário: às 19h

Final do Festival e show com Gabriel Sater

Ingressos gratuitos pelo Sympla