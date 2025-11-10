Conteúdo oferecido por:

A magia da Disney é tema do Natal dos Sonhos no Parque Capivari

Mickey de seis metros de altura é o destaque da decoração temática inaugurada neste fim de semana

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 10/11/2025 11:18
Mickey e seus amigos ficam no Parque Capivari até 07 de janeiro - Foto @correianews

Quem disse que não neva em Campos do Jordão? No Parque Capivari, a cada 15 minutos ocorre uma nevasca. Essa é uma das atrações do Natal da Disney, o tema escolhido para as festas de final de ano no Parque Capivari! 12 máquinas de neve artificial garantem o efeito que encanta adultos e principalmente as crianças.

Um coquetel regado a taças de vinho e um cardápio especial preparado pelo restaurante Dona Chica marcou a inauguração da decoração natalina que tem como personagem principal o ratinho mais famoso do planeta. As orelhinhas espalhadas pelos quatro cantos do parque já davam um spoiler, incluindo a escadaria de entrada, onde formam um corredor de boas-vindas que leva até uma escultura do Mickey toda iluminada com 12 mil lâmpadas de LED em 3D.

Ano passado, o Natal da Turma da Mônica atraiu cerca de 700 mil visitantes, sucesso de público que deve se repetir em 2025, prevê Rafael Montenegro, diretor do Parque Capivari. “Nosso objetivo é transformar o Parque Capivari em um destino de Natal para toda a família. O Mickey iluminado e os cenários temáticos criam uma experiência única que vai marcar esta temporada”, afirmou.

A estátua iluminada do Mickey tem seis metros de altura, a maior da América Latina. Há também brinquedos gira-gira, onde as crianças podem se divertir à vontade, e uma árvore de Natal que possui 15 m de altura. A decoração conta ainda com um letreiro de 2,5 m de comprimento com o típica gargalhada de Papai Noel, o espaço perfeito para muitas fotografias.

Além dos enfeites, a programação cultural conta com mais de 30 apresentações de música, dança e teatro produzidas pela Fundação Lia Maria Aguiar. Os espetáculos ficam em cartaz até dia 21 de dezembro, sempre aos finais de semana e com entrada gratuita.

Para receber 2026 em alto astral, o Parque Capivari será palco novamente da Festa da Virada na Noite de Réveillon. “Ano passado vieram mais de 25 mil pessoas. Este ano estamos mais preparados, teremos a vários shows ao longo do dia e uma grande queima de fogos silenciosos no Morro do Elefante”, revelou Rafael Montenegro.

A magia da Disney com o Natal do Mickey e seus amigos fica no Parque Capivari até dia 07 de janeiro de 2026.

