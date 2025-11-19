Campos do Jordão cria Agenda Jovem em parceria com o Governo de SP

Agenda Jovem atende ao Estatudo da Juventude - Foto Governo de SP

Decreto assinado pelo prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo (Caê) instituiu na cidade o programa Agenda Jovem, que passa a coordenar todas as atividades voltadas para a juventude jordanense. A iniciativa atende o que determina o Estatuto da Juventude propondo políticas públicas para o desenvolvimento pessoal, social e profissional de adolescentes e jovens de 15 a 29 anos.

Com o Agenda Jovem, Campos do Jordão terá o “Espaço Juventude”, ambiente para atendimento, formação e participação cidadã. Uma parceria entre a prefeitura e a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania vai garantir ao programa um veículo exclusivo para dar apoio ao Espaço Juventude em visitas, cadastramento de jovens, acompanhamento de projetos e articulações institucionais. O convênio será válido por um ano, mas com possibilidade de prorrogação por mais 60 meses. A manutenção do veículo será responsabilidade do município, que deverá utilizá-lo somente em ações do projeto que tem como principais metas:

Ampliar a participação juvenil em ações culturais e educacionais;

Reduzir índices de criminalidade,

Evitar o uso de drogas e à gravidez precoce;

Diminuir a evasão escolar;

Promover autonomia, protagonismo e emancipação juvenil;

Garantir atendimento e acesso aos direitos previstos no Estatuto da Juventude.

Com o apoio do Governo de São Paulo, o programa Agenda Jovem vai incentivar a participação em atividades educacionais, culturais e esportiva, além de fomentar o empreendedorismo juvenil e ampliar o acesso ao mercado de trabalho. Promoção à saúde, bem-estar e inclusão social também fazem parte das ações, incluindo a divulgação do ID Jovem, documento que garante benefícios a jovens de baixa renda.

Trata-se de um passo importante para assegurar direitos e ampliar oportunidades à juventude, reconhecendo seu protagonismo para as transformações sociais e desenvolvimento sustentável de Campos do Jordão.