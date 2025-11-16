37º Festival da Viola tem show de Gabriel Sater e final emocionante transmitida pela NetCamposTV

Show de Gabriel Sater transforma a final em uma noite histórica e reforça a projeção nacional do festival

O Auditório Claudio Santoro recebeu, no último sábado, a final do 37º Festival da Viola José Corrêa Cintra, encerrando três dias de música, apresentações de alto nível e participação de violeiros de várias regiões do país.

O evento contou novamente com transmissão completa da NetCamposTV, que levou ao público as eliminatórias, semifinal e final, ampliando significativamente o alcance do festival e reforçando a importância cultural da música sertaneja raiz em Campos do Jordão.

A cerimônia de abertura reuniu o gerente do Auditório Claudio Santoro, Frederico David do Nascimento; o vereador Gil do Vale; a secretária de Valorização da Cultura, Tânia Regina Cunha; a primeira-dama Alessandra Cristina de Oliveira; e o prefeito Carlos Eduardo “Caê”. Também tiveram papel fundamental na condução da noite os apresentadores Professor André, da Secretaria de Cultura, e o vereador Gilmar (Gil do Vale), que dividiram o palco e conduziram as apresentações com naturalidade, energia e interação constante com o público.

Após a apresentação dos jurados — Mário Domingos Neto, Beto Riqueri e Rodrigo Gonçalves Cardoso — teve início a categoria individual. O palco recebeu os competidores na seguinte ordem:

Categoria Individual – Ordem das Apresentações

Marcos Myra – Campos do Jordão Edilson Santos – Pardinho (SP) Patelli – Caraguatatuba Eduardo Viola – Sarzedo (MG) Andressa Souza – Eloi Mendes (MG) Marcelino Viola – Campos do Jordão Marcos Viola – Campos do Jordão Dinelson – Campos do Jordão

As performances foram marcadas por técnica avançada, musicalidade e interpretações emocionantes, resultando em uma das disputas mais equilibradas dos últimos anos.

Na sequência, teve início a categoria dupla, também composta por oito apresentações, que seguiram a seguinte ordem:

Categoria Dupla – Ordem das As apresentações

Matau & Monte Carlos – Campos do Jordão Marcos Viola & Álvaro Silva – Campos do Jordão Douglas & Fred – Pindamonhangaba Júnior Violeiro & Fabiano – São José dos Campos Peão de Boi & Muladeiro – Campos do Jordão Otávio & Eduardo – Sarzedo (MG) Tony Silva & Marcos Myra – Campos do Jordão Paulo Souza & Andressa – Eloi Mendes (MG)

As duplas apresentaram repertórios tradicionais com grande entrosamento vocal e instrumental, reforçando a força da música sertaneja na Serra da Mantiqueira.

Gabriel Sater leva o espetáculo Noites Pantaneiras ao festival e emociona o público

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o show de Gabriel Sater, apresentado enquanto os jurados computavam as notas da competição. Reconhecido nacionalmente por sua trajetória na música e na televisão, Sater trouxe ao palco o espetáculo Noites Pantaneiras, que reúne influências regionais, músicas autorais e canções que marcaram a trilha sonora de novelas de sucesso.

O público acompanhou a apresentação com entusiasmo. Gabriel Sater interagiu com a plateia, relembrou sucessos de sua carreira e apresentou composições que reforçam sua ligação com a viola caipira e com a estética musical pantaneira. O artista agradeceu a recepção calorosa e destacou a importância da cultura sertaneja para sua trajetória.

Durante a apresentação, o prefeito Caê anunciou que Campos do Jordão deverá sediar, em 2026, um novo Festival Rural, que deverá contar com a presença de Gabriel e Almir Sater. A notícia foi recebida com forte aplauso e elevou ainda mais o clima de celebração no auditório.

Resultado da categoria individual

1º lugar: Andressa Souza – Eloi Mendes (MG), 141,5 pontos

2º lugar: Marcos Viola – 141 pontos

3º lugar: Eduardo Viola – 140 pontos

4º lugar: Dinelson – 140 pontos (desempate aplicado)

5º lugar: Patelli – 135,5 pontos

A vitória de Andressa Souza coroou uma apresentação técnica e sensível, que conquistou o público e os jurados, solidificando sua posição entre os destaques nacionais da música raiz.

Resultado da categoria dupla

1º lugar: Tony Silva & Marcos Myra – 142,5 pontos

2º lugar: Paulo Souza & Andressa – 142 pontos

3º lugar: Otávio & Eduardo – 141,5 pontos

4º lugar: Douglas & Fred – 141,5 pontos (desempate aplicado)

5º lugar: Júnior Violeiro & Fabiano – 140 pontos

A dupla campeã, Tony Silva & Marcos Myra, representando Campos do Jordão, emocionou o público com uma interpretação marcante e comemorou o título diante de aplausos intensos.

Festival reforça importância cultural da viola caipira em Campos do Jordão

Com mais de R$ 30 mil distribuídos em premiações, o 37º Festival da Viola consolidou mais uma edição de grande relevância cultural. A Secretaria de Valorização da Cultura destacou o papel da NetCamposTV, que transmitiu ao vivo os três dias de festival, ampliando o alcance do evento e permitindo que público de outras regiões acompanhasse todas as apresentações.

A edição de 2025 encerrou-se sob forte comoção e aplausos prolongados, reforçando Campos do Jordão como um dos principais palcos da música sertaneja raiz no estado de São Paulo. Com disputas equilibradas, talentos locais e nacionais e um show especial de Gabriel Sater, o festival manteve viva a tradição da viola caipira e reforçou o compromisso da cidade com a preservação de suas raízes culturais.

Registro fotográfico

Deixamos aqui, um agradecimento ao querido amigo Lucas Vitoriano, que capturou com precisão a emoção dos participantes, o brilho dos vencedores e a atmosfera única do Auditório Claudio Santoro. Seu trabalho preserva a memória de uma edição que ficará marcada na história cultural da cidade.