Frente Fria e Chuvas Fortes: Como Fica o Tempo em Campos do Jordão e Região de 17 a 23 de Novembro

Foto: Karen Castro - netcampos.com

A semana de 17 a 23 de novembro de 2025 começa sob forte instabilidade em toda a Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e especialmente em Campos do Jordão, que está sob alerta laranja de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A chegada de uma nova frente fria intensifica a umidade e provoca condições para chuvas fortes, rajadas de vento, queda nas temperaturas e risco de transtornos em várias regiões do Sudeste.

Segundo a Climatempo, “uma nova frente fria avança sobre o Sudeste no decorrer desta semana e pode provocar chuva forte em todos os estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.” A plataforma também reforça que há risco de temporais isolados desde a segunda-feira (17).

O INMET detalha que o alerta laranja para Campos do Jordão prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de granizo, além de risco de queda de árvores, interrupções de energia e alagamentos pontuais. O aviso segue ativo entre 8h de segunda e 8h de terça-feira.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Chuvas fortes e vento intenso exigem atenção

O cenário climático da semana é dominado pela instabilidade. A frente fria traz núcleos de tempestade que podem se formar rapidamente, especialmente em áreas de serra como a região de Campos do Jordão.

Chuva forte: possibilidade de volumes elevados em pouco tempo.

Ventos de 60 a 100 km/h: risco para estruturas vulneráveis, telhados, placas e árvores.

Granizo: eventos isolados podem ocorrer durante a atuação da frente fria.

Campos do Jordão terá dias frios, úmidos e com pouca abertura de sol

A previsão atualizada indica que Campos do Jordão terá uma semana com temperaturas amenas, sensação de frio constante e maior nebulosidade. A instabilidade será marcante principalmente na segunda, sábado e domingo.

Temperaturas previstas nos próximos dias:

Máximas: entre 16°C e 22°C

Mínimas: entre 10°C e 15°C (com possibilidade de valores abaixo dos 10°C em pontos mais altos)

Segunda-feira (17): tempestade intensa

Terça (18): instável, com chuvas fracas e queda da temperatura

Quarta e quinta (19 e 20): aberturas de sol e leve melhora

Sábado e domingo (22 e 23): volta do risco de tempestades

As madrugadas de terça, quarta e quinta devem ser mais frias, enquanto a nebulosidade impede maiores elevações da temperatura ao longo do dia.

Vale do Paraíba e Região: instabilidade generalizada

Em Taubaté, Pindamonhangaba e São José dos Campos, o início da semana será marcado por tempo fechado, sensação de abafamento e pancadas de chuva a qualquer hora. As máximas ficam entre 22°C e 24°C, e as mínimas entre 15°C e 17°C.

A Climatempo reforça que o Sudeste como um todo terá uma semana com momentos de chuva forte intercalados por aberturas rápidas de sol — padrão típico da primavera, quando há maior energia atmosférica disponível para a formação de temporais.

Capitais do Sudeste

São Paulo: apesar de algumas aberturas, há risco de chuva moderada a forte no período da tarde e noite.

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória: maior instabilidade, com pancadas irregulares e potencial para tempestades isoladas.

Tendência para o restante da semana

A instabilidade predomina até domingo, com alternância entre chuva, céu nublado e curtas aberturas de sol. A frente fria não é intensa o suficiente para provocar frio prolongado, mas garante um período de temperaturas mais baixas e vento constante.

A Defesa Civil recomenda redobrar a atenção em áreas de risco, evitar abrigo sob árvores durante ventos fortes e não trafegar em regiões sujeitas a enxurradas rápidas.