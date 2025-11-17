Governo de SP divulga o calendário do IPVA 2026

IPVA começa a vencer dia 12/01 - Foto @correianews

Às vésperas de receber a primeira parcela do 13º salário, já é hora de começar a planejar guardar uma parte do dinheiro extra para as contas do ano novo, entre elas, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O calendário para pagamento para veículos licenciados no Estado de São Paulo já foi divulgado.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial, quem optar pelo pagamento à vista terá 3% de desconto. Outra opção é parcelar o valor em até cinco vezes, desde que o imposto seja igual ou superior a 10 Unidades Fiscais de São Paulo (UFESP). Valores menores poderão ser divididos em três ou quatro parcelas.

Quem optar pelo parcelamento também não terá desconto, o IPVA será cobrado integralmente. O pagamento à vista ou parcelado poderá ser feito em caixas eletrônicos da rede bancária ou pelo internet banking. Basta fornecer o número do RENAVAM do veículo.

As datas de vencimento variam de acordo com o final da placa. Confira o calendário que começa em janeiro de 2026 e programe-se!