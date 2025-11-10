Conteúdo oferecido por:

Campos do Jordão é palco do lançamento nacional do Renault Boreal 2026

Desenvolvido sobre a plataforma modular CMF-B, a mesma utilizada no Renault Kardian, o novo Boreal representa um salto em qualidade, design e desempenho

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 10/11/2025 07:32

A charmosa Campos do Jordão voltou a ser destaque no cenário nacional, desta vez como o destino escolhido pela Renault para apresentar oficialmente o Boreal 2026, o novo SUV médio da marca francesa. O evento, realizado nesta semana na cidade mais alta do Brasil, marcou o início de uma nova fase da montadora no país e reforçou o posicionamento de Campos do Jordão como um dos locais preferidos das grandes marcas para lançamentos e experiências exclusivas.

O lançamento do Renault Boreal reuniu jornalistas automotivos de todo o país, convidados e executivos da marca em um ambiente que combinou sofisticação, natureza e o clima serrano característico da cidade mais alta do Brasil. O modelo chega ao mercado nacional com proposta de alto valor agregado, visual moderno e tecnologia de ponta, prometendo disputar espaço entre os SUVs médios mais desejados do país.

Um SUV com DNA global e design marcante

Desenvolvido sobre a plataforma modular CMF-B, a mesma utilizada no Renault Kardian, o novo Boreal representa um salto em qualidade, design e desempenho. O visual equilibrado e robusto transmite elegância sem exageros, reforçando a nova identidade da marca francesa. Na dianteira, os faróis afilados e as luzes diurnas em formato de “C” dão ao SUV um aspecto moderno e sofisticado. Já a traseira traz lanternas horizontais que invadem a tampa do porta-malas, criando uma assinatura luminosa marcante.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

As rodas de liga leve, combinadas à altura de rodagem elevada, completam o conjunto visual que evidencia o caráter aventureiro e urbano do Boreal. Para os executivos da Renault, o modelo inaugura uma nova era para a marca no Brasil, com foco em produtos de design global e maior refinamento.

Interior refinado e foco no conforto

Por dentro, o Renault Boreal mostra que a marca francesa apostou em um salto de qualidade perceptível. O acabamento interno foi aprimorado com materiais de toque suave e diferentes texturas, criando um ambiente sofisticado. A central multimídia flutuante, posicionada em destaque no painel, traz conectividade sem fio e interface moderna. O painel de instrumentos é totalmente digital e configurável, reforçando o caráter tecnológico do SUV.

Os bancos anatômicos, com bom apoio lombar, garantem conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros. A posição de dirigir é alta, como o público do segmento costuma preferir, e o espaço interno é generoso — ideal para famílias ou longas viagens pelas estradas da Serra da Mantiqueira. Outro ponto forte é o porta-malas, que oferece boa capacidade e amplia a versatilidade do modelo.

Desempenho e tecnologia

Sob o capô, o Renault Boreal 2026 é equipado com o motor 1.3 turbo flex, que entrega 163 cavalos de potência com etanol e 156 cv com gasolina, alcançando 27,5 kgfm de torque. O propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão automatizada de dupla embreagem e seis marchas, a mesma configuração usada em modelos europeus.

Essa combinação promete bom equilíbrio entre desempenho e consumo, com trocas rápidas e suaves que proporcionam uma condução agradável, especialmente em trajetos de serra como os de Campos do Jordão. Segundo a Renault, o conjunto garante respostas ágeis em baixas rotações e um comportamento mais refinado em comparação ao antigo câmbio CVT usado em outros modelos da marca.

Equipamentos e versões

O Boreal chega ao Brasil com um pacote de equipamentos amplo, incluindo seis airbags, câmera 360°, assistentes de condução (ADAS), ar-condicionado digital, painel digital configurável e sistema multimídia de última geração. A lista reforça o compromisso da marca em oferecer segurança e conectividade.

O SUV será comercializado em três versões:

  • Evolution – R$ 179.990
  • Techno – R$ 199.990
  • Iconic – R$ 214.990

Com esses valores, o Renault Boreal chega para competir diretamente com modelos como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker, disputando um dos segmentos mais aquecidos do mercado brasileiro.

Campos do Jordão, cenário ideal para grandes lançamentos

Escolher Campos do Jordão para o lançamento nacional do Boreal não foi por acaso. A cidade mais alta do Brasil vem se consolidando como um dos destinos mais procurados por marcas de luxo e tecnologia que buscam associar seus produtos a um ambiente de sofisticação, natureza e exclusividade.
Com sua arquitetura europeia, hotéis de alto padrão, gastronomia reconhecida e paisagens deslumbrantes, Campos do Jordão proporciona o cenário perfeito para experiências de marca que unem lifestyle e inovação.

Eventos automotivos de grande porte já fazem parte do calendário local, atraindo imprensa especializada e turistas interessados em conhecer de perto os novos lançamentos do setor. Essa movimentação reforça o papel estratégico da cidade não apenas como destino turístico, mas também como centro de eventos premium.

Impressões e perspectivas

Mesmo sem um teste dinâmico oficial durante o lançamento, o Boreal deixou uma excelente impressão entre os jornalistas presentes. O conjunto de design, acabamento e tecnologia coloca o modelo em um novo patamar dentro da linha Renault. A sensação de solidez e o visual moderno reforçam que a marca francesa está disposta a competir com os grandes nomes do segmento.

O evento realizado em Campos do Jordão também sinaliza que a Renault aposta no público brasileiro de perfil exigente, que valoriza conforto, segurança e desempenho, mas também busca um automóvel com personalidade e identidade visual marcante.

O Renault Boreal 2026 chega ao mercado nacional como um dos lançamentos mais importantes da marca nos últimos anos. Produzido sobre uma base moderna e com design global, o SUV traduz a nova fase da Renault no país e mostra que a marca está pronta para disputar espaço entre os líderes do segmento.

E mais uma vez, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, se confirma como o endereço ideal para grandes estreias e experiências únicas — uma cidade que une elegância, tradição e inovação, sendo palco de mais um evento que movimenta a economia local e reforça sua imagem como destino de destaque no turismo e nos negócios.

Links Patrocinados

Hotel Serra da Estrela
Localizado no Centro do Capivari, o Hotel Serra da Estrela oferece uma sofisticada es...
Pousada Kaliman
A magia, o charme, a elegância, o clima convidativo acompanhado de muita badalação es...
Festival Della Pasta
O Restaurante Festival Della Pasta propõe uma viagem pela Itália através da degustaçã...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

37º Festival da Viola

37º Festival da Viola

Estão abertas as inscrições para o 37º Festival da Viola – José Correia Cintra, Campos d...

Quando: 13/11/2025
Dança – Dom Quixote I

Dança – Dom Quixote I

Quando: 14/11/2025
Dança – Apresentação Pocket I

Dança – Apresentação Pocket I

Quando: 15/11/2025
Carde – Cortejo de Natal III

Carde – Cortejo de Natal III

Quando: 15/11/2025
Dança – Dom Quixote II

Dança – Dom Quixote II

Quando: 20/11/2025
Dança – Apresentação Pocket II

Dança – Apresentação Pocket II

Quando: 22/11/2025