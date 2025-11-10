Campos do Jordão é palco do lançamento nacional do Renault Boreal 2026

A charmosa Campos do Jordão voltou a ser destaque no cenário nacional, desta vez como o destino escolhido pela Renault para apresentar oficialmente o Boreal 2026, o novo SUV médio da marca francesa. O evento, realizado nesta semana na cidade mais alta do Brasil, marcou o início de uma nova fase da montadora no país e reforçou o posicionamento de Campos do Jordão como um dos locais preferidos das grandes marcas para lançamentos e experiências exclusivas.

O lançamento do Renault Boreal reuniu jornalistas automotivos de todo o país, convidados e executivos da marca em um ambiente que combinou sofisticação, natureza e o clima serrano característico da cidade mais alta do Brasil. O modelo chega ao mercado nacional com proposta de alto valor agregado, visual moderno e tecnologia de ponta, prometendo disputar espaço entre os SUVs médios mais desejados do país.

Um SUV com DNA global e design marcante

Desenvolvido sobre a plataforma modular CMF-B, a mesma utilizada no Renault Kardian, o novo Boreal representa um salto em qualidade, design e desempenho. O visual equilibrado e robusto transmite elegância sem exageros, reforçando a nova identidade da marca francesa. Na dianteira, os faróis afilados e as luzes diurnas em formato de “C” dão ao SUV um aspecto moderno e sofisticado. Já a traseira traz lanternas horizontais que invadem a tampa do porta-malas, criando uma assinatura luminosa marcante.

As rodas de liga leve, combinadas à altura de rodagem elevada, completam o conjunto visual que evidencia o caráter aventureiro e urbano do Boreal. Para os executivos da Renault, o modelo inaugura uma nova era para a marca no Brasil, com foco em produtos de design global e maior refinamento.

Interior refinado e foco no conforto

Por dentro, o Renault Boreal mostra que a marca francesa apostou em um salto de qualidade perceptível. O acabamento interno foi aprimorado com materiais de toque suave e diferentes texturas, criando um ambiente sofisticado. A central multimídia flutuante, posicionada em destaque no painel, traz conectividade sem fio e interface moderna. O painel de instrumentos é totalmente digital e configurável, reforçando o caráter tecnológico do SUV.

Os bancos anatômicos, com bom apoio lombar, garantem conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros. A posição de dirigir é alta, como o público do segmento costuma preferir, e o espaço interno é generoso — ideal para famílias ou longas viagens pelas estradas da Serra da Mantiqueira. Outro ponto forte é o porta-malas, que oferece boa capacidade e amplia a versatilidade do modelo.

Desempenho e tecnologia

Sob o capô, o Renault Boreal 2026 é equipado com o motor 1.3 turbo flex, que entrega 163 cavalos de potência com etanol e 156 cv com gasolina, alcançando 27,5 kgfm de torque. O propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão automatizada de dupla embreagem e seis marchas, a mesma configuração usada em modelos europeus.

Essa combinação promete bom equilíbrio entre desempenho e consumo, com trocas rápidas e suaves que proporcionam uma condução agradável, especialmente em trajetos de serra como os de Campos do Jordão. Segundo a Renault, o conjunto garante respostas ágeis em baixas rotações e um comportamento mais refinado em comparação ao antigo câmbio CVT usado em outros modelos da marca.

Equipamentos e versões

O Boreal chega ao Brasil com um pacote de equipamentos amplo, incluindo seis airbags, câmera 360°, assistentes de condução (ADAS), ar-condicionado digital, painel digital configurável e sistema multimídia de última geração. A lista reforça o compromisso da marca em oferecer segurança e conectividade.

O SUV será comercializado em três versões:

Evolution – R$ 179.990

– R$ 179.990 Techno – R$ 199.990

– R$ 199.990 Iconic – R$ 214.990

Com esses valores, o Renault Boreal chega para competir diretamente com modelos como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker, disputando um dos segmentos mais aquecidos do mercado brasileiro.

Campos do Jordão, cenário ideal para grandes lançamentos

Escolher Campos do Jordão para o lançamento nacional do Boreal não foi por acaso. A cidade mais alta do Brasil vem se consolidando como um dos destinos mais procurados por marcas de luxo e tecnologia que buscam associar seus produtos a um ambiente de sofisticação, natureza e exclusividade.

Com sua arquitetura europeia, hotéis de alto padrão, gastronomia reconhecida e paisagens deslumbrantes, Campos do Jordão proporciona o cenário perfeito para experiências de marca que unem lifestyle e inovação.

Eventos automotivos de grande porte já fazem parte do calendário local, atraindo imprensa especializada e turistas interessados em conhecer de perto os novos lançamentos do setor. Essa movimentação reforça o papel estratégico da cidade não apenas como destino turístico, mas também como centro de eventos premium.

Impressões e perspectivas

Mesmo sem um teste dinâmico oficial durante o lançamento, o Boreal deixou uma excelente impressão entre os jornalistas presentes. O conjunto de design, acabamento e tecnologia coloca o modelo em um novo patamar dentro da linha Renault. A sensação de solidez e o visual moderno reforçam que a marca francesa está disposta a competir com os grandes nomes do segmento.

O evento realizado em Campos do Jordão também sinaliza que a Renault aposta no público brasileiro de perfil exigente, que valoriza conforto, segurança e desempenho, mas também busca um automóvel com personalidade e identidade visual marcante.

O Renault Boreal 2026 chega ao mercado nacional como um dos lançamentos mais importantes da marca nos últimos anos. Produzido sobre uma base moderna e com design global, o SUV traduz a nova fase da Renault no país e mostra que a marca está pronta para disputar espaço entre os líderes do segmento.

E mais uma vez, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, se confirma como o endereço ideal para grandes estreias e experiências únicas — uma cidade que une elegância, tradição e inovação, sendo palco de mais um evento que movimenta a economia local e reforça sua imagem como destino de destaque no turismo e nos negócios.