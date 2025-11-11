Conteúdo oferecido por:

COP30 começa em Belém e destaca o protagonismo do Brasil no turismo sustentável

A COP 30 marca um momento histórico para o Brasil, que assume papel central nas negociações globais sobre o clima

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 11/11/2025 07:00

Teve início nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, em Belém do Pará, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) — o maior evento climático já realizado no Brasil. A conferência, que segue até o dia 21 de novembro, reúne chefes de Estado, pesquisadores, empresários, ambientalistas e representantes de comunidades tradicionais de diversos países para discutir o futuro do planeta.

A COP 30 marca um momento histórico para o Brasil, que assume papel central nas negociações globais sobre o clima. E entre os temas que mais ganham destaque nesta edição está o turismo sustentável, apontado como um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento verde e a redução das desigualdades sociais.

Essa visão está representada no Catálogo de Experiências COP 30, elaborado pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF). A publicação reúne iniciativas inspiradoras que mostram como o turismo brasileiro pode ser exemplo mundial de integração entre conservação ambiental, cultura e prosperidade econômica.

Turismo que preserva e gera oportunidades

O catálogo destaca projetos que unem inovação, inclusão e respeito à natureza, mostrando que o turismo sustentável é um caminho real para o desenvolvimento.

Na Amazônia Paraense, anfitriã da conferência, comunidades ribeirinhas e povos indígenas recebem visitantes para experiências imersivas que valorizam saberes tradicionais, culinária e conservação da floresta. No Nordeste, iniciativas como a Rota das Emoções — que conecta Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e Jericoacoara — tornaram-se referência internacional em turismo de base comunitária.

Na Região Sudeste, empreendimentos voltados ao cicloturismo, hospedagens ecológicas e fazendas sustentáveis fortalecem a economia verde e atraem um público que busca vivências regenerativas. Já no Sul do país, roteiros rurais e propriedades ambientais adotam práticas de neutralização de carbono e reflorestamento.

Brasil assume liderança global no clima e no turismo sustentável

Ao sediar a COP 30, o Brasil reforça sua imagem como liderança internacional nas ações contra as mudanças climáticas. O Ministério do Turismo destacou que o país tem condições únicas de provar que o crescimento econômico pode caminhar junto com a proteção ambiental.

“O turismo brasileiro é hoje uma das principais ferramentas para promover inclusão social, gerar renda e proteger o meio ambiente. As experiências reunidas neste catálogo mostram que o Brasil está pronto para inspirar o mundo”, afirmou o ministro do Turismo na abertura oficial do evento.

A Embratur, por sua vez, atua na promoção de destinos sustentáveis e na valorização de práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, fortalecendo a presença do país em fóruns e feiras internacionais.

Catálogo de Experiências COP 30: retrato do novo turismo brasileiro

A publicação apresenta iniciativas de todas as regiões do Brasil, reunidas a partir de critérios como:

  • Redução das emissões de carbono;
  • Valorização das culturas locais e saberes tradicionais;
  • Inclusão e empoderamento de comunidades;
  • Economia circular e regenerativa;
  • Preservação dos ecossistemas e da biodiversidade.

Segundo o PNUD, essas experiências são exemplos concretos de transição ecológica, mostrando que a sustentabilidade, quando apoiada por políticas públicas e planejamento, se transforma em um motor de desenvolvimento humano e econômico.

Um mercado em plena expansão

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), 74% dos viajantes globais preferem destinos sustentáveis, e mais da metade afirma estar disposta a pagar mais por experiências que gerem benefícios ambientais e sociais.

Esses números reforçam que o turismo verde é um mercado em expansão e uma oportunidade estratégica para o Brasil — país que reúne seis biomas, a maior floresta tropical do mundo e uma diversidade cultural única.

Com planejamento e investimento, o turismo sustentável se torna não apenas um diferencial competitivo, mas também um instrumento de preservação e inclusão.

Belém: vitrine global da sustentabilidade

Durante os próximos dias, Belém será o epicentro das discussões climáticas internacionais. Mais de 50 mil pessoas devem participar da conferência, incluindo delegações de quase 200 países.

Nos dias 6 e 7 de novembro, a capital paraense já havia sediado o Encontro de Chefes de Estado, que antecedeu a abertura oficial da COP 30. Agora, o evento movimenta toda a cidade, impulsionando a economia local e projetando o Pará e a Amazônia como referências em inovação ambiental.

Um legado para o Brasil e para o mundo

Mais do que um encontro político, a COP 30 representa uma oportunidade histórica para o Brasil reafirmar seu compromisso com o planeta. O Catálogo de Experiências COP 30 evidencia que a sustentabilidade já está presente no cotidiano do turismo nacional e que as comunidades locais são peças-chave nesse processo.

O legado da conferência será medido não apenas pelas decisões tomadas em Belém, mas pela continuidade das ações que o país vem implementando — transformando o turismo em instrumento de regeneração ambiental e desenvolvimento humano.

Ao sediar a COP 30, o Brasil mostra ao mundo que é possível conciliar crescimento, cultura e conservação. E o turismo sustentável surge como um dos pilares dessa nova economia verde que o planeta tanto precisa.

