Desafio Senac 2025 movimenta o Grande Hotel Campos do Jordão com estudantes no comando do hotel

O Grande Hotel Campos do Jordão, Hotel-escola Senac, recebe entre os dias 28 e 30 de novembro a 14ª edição do Desafio Senac: Alunos no Comando, um dos projetos formativos mais importantes do Centro Universitário Senac. Durante o fim de semana, os estudantes assumem, na prática, todas as operações do hotel, colocando em ação meses de preparação e planejamento.
A edição deste ano traz o tema “Tradicionalmente Inovador”, conceito que traduz o equilíbrio entre a essência clássica da hospitalidade e as novas práticas que moldam o futuro do setor.
Formação prática que prepara para o mercado
O Desafio envolve estudantes dos cursos de Gestão de Hospitalidade, Hotelaria e Gastronomia. Ao longo de oito meses, eles passam por uma trilha de formação estruturada, que inclui etapas de desenvolvimento, planejamento, liderança, criação de projetos, trabalho em equipe e tomada de decisão.
Cada grupo assume funções gerenciais e seleciona colegas de outras turmas para compor as equipes operacionais, reunindo mais de 100 alunos durante o evento.
Criado em 2012, o projeto já mobilizou mais de 1.100 estudantes e recebeu cerca de 2.500 hóspedes, que vivenciam a experiência de serem atendidos por futuros profissionais da área de forma real, dentro de um hotel em funcionamento.
A coordenadora de Turismo e Hospitalidade do Senac São Paulo, Daniela Maria Fraga Mendes, destaca que a vivência sintetiza a proposta pedagógica da instituição:
“O Desafio é uma oportunidade única para que os alunos experimentem, de fato, todas as etapas da operação de um hotel. É quando a teoria encontra a prática e o estudante coloca em ação tudo o que aprendeu ao longo do curso.”
Uma edição que valoriza tradição e inovação
Com o conceito “Tradicionalmente Inovador”, o evento destaca o compromisso do Senac em unir a base sólida da hospitalidade clássica com novas abordagens e tendências.
A proposta deste ano reforça a importância de ressignificar processos, acolher o novo e manter o foco no desenvolvimento humano — valores que orientam o trabalho do Hotel-escola.
Programação oficial
Sexta-feira – 28/11
17h – Check-in (Mensageria)
19h – Happy Pianista (Bar da Lareira)
20h30 – Mini Club: Rei Arthur
21h – Infantil: Jumanji (Centro de Convenções)
21h30 – Workshop: Raiz & Alquimia* (Sala Cristal)
Sábado – 29/11
10h – Clínica de Tênis (Quadras)
10h – Mini Clube: Altas Aventuras
10h – Infantil: Toca das Vassouras
14h – Mini Clube: Clínica de Peteca
14h – Infantil: Clínica de Ioiô
15h30 – Ateliê de Artes: Ecobag*
16h – Chef x Sommelier* (Mirante do Vinhedo)
16h – Jardim das Estações: Tarde da Nostalgia
20h30 – Turma da Mônica
21h – Infantil: Lenda da Mantiqueira
21h – Adultos: Harmonização de Vinhos* (Sala Cristal)
Domingo – 30/11
10h – Alongamento
10h – Hora do Desafio (Lobby)
10h – Mini Clube: Gincana Marina Lobo
10h – Infantil: Gincana
14h – Check-out
Um marco anual da formação do Senac
Nascido como disciplina optativa nos cursos de Hotelaria, o Desafio Senac acumula 12.000 horas de atividades práticas, consolidando-se como um dos projetos mais completos do país em formação aplicada em hotelaria. A cada edição, estudantes assumem responsabilidades reais e vivenciam a rotina intensa de um hotel de padrão internacional, fortalecendo habilidades que serão fundamentais no mercado de trabalho.
Para acompanhar os bastidores e a jornada de preparação, o público pode seguir o perfil oficial: @desafioalunosnocomando. No site oficial do Desafio Senac: Alunos no Comando, você conhece a programação completa, e para fazer a reserva no hotel, basta acessar aqui.