Desafio Senac 2025 movimenta o Grande Hotel Campos do Jordão com estudantes no comando do hotel

O Grande Hotel Campos do Jordão, Hotel-escola Senac, recebe entre os dias 28 e 30 de novembro a 14ª edição do Desafio Senac: Alunos no Comando, um dos projetos formativos mais importantes do Centro Universitário Senac. Durante o fim de semana, os estudantes assumem, na prática, todas as operações do hotel, colocando em ação meses de preparação e planejamento.

A edição deste ano traz o tema “Tradicionalmente Inovador”, conceito que traduz o equilíbrio entre a essência clássica da hospitalidade e as novas práticas que moldam o futuro do setor.

Formação prática que prepara para o mercado

O Desafio envolve estudantes dos cursos de Gestão de Hospitalidade, Hotelaria e Gastronomia. Ao longo de oito meses, eles passam por uma trilha de formação estruturada, que inclui etapas de desenvolvimento, planejamento, liderança, criação de projetos, trabalho em equipe e tomada de decisão.

Cada grupo assume funções gerenciais e seleciona colegas de outras turmas para compor as equipes operacionais, reunindo mais de 100 alunos durante o evento.

Criado em 2012, o projeto já mobilizou mais de 1.100 estudantes e recebeu cerca de 2.500 hóspedes, que vivenciam a experiência de serem atendidos por futuros profissionais da área de forma real, dentro de um hotel em funcionamento.

A coordenadora de Turismo e Hospitalidade do Senac São Paulo, Daniela Maria Fraga Mendes, destaca que a vivência sintetiza a proposta pedagógica da instituição: