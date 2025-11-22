Antigo Campos do Jordão Convention Center passa a se chamar CamposHall e tem website desenvolvido pela NetCampos

Campos do Jordão inicia uma nova fase na área de eventos com a transformação do tradicional Campos do Jordão Convention Center em CamposHall, resultado da aquisição do espaço por um grupo de empresários jordanenses. A mudança marca o reposicionamento de um dos equipamentos mais importantes da cidade, que há décadas abriga congressos, feiras e encontros corporativos de grande porte. A nova marca reflete uma visão alinhada à inovação, à valorização regional e à expansão do turismo de negócios na Serra da Mantiqueira.

Além da nova identidade, o empreendimento conta com website provisório, desenvolvido pela NetCampos, responsável por colocar no ar, em tempo recorde, uma plataforma moderna que apresenta a nova fase do espaço.

Do Convention Center ao CamposHall: evolução natural de um ícone da cidade

Inaugurado originalmente pelo Grupo Doria, o antigo Convention Center foi projetado com inspiração em centros internacionais de eventos, combinando elegância, flexibilidade e infraestrutura para receber encontros de diferentes formatos. Materiais institucionais da época reforçam as características que tornaram o equipamento referência nacional: salão principal com 8 metros de pé-direito e livre de colunas, auditório com capacidade para 700 pessoas, múltiplas salas e lounges, áreas técnicas completas e mais de 7.200 m² de ambientes adaptáveis.

Essa estrutura consolidou o espaço como um dos mais relevantes polos de eventos do Sudeste brasileiro. Agora, como CamposHall, o empreendimento passa a operar com gestão local e planejamento renovado, mirando novos segmentos e ampliando sua competitividade no cenário nacional.

Nova gestão jordanense e foco na expansão do turismo de negócios

Com a aquisição realizada por empresários de Campos do Jordão, o espaço passa a ter direção 100% jordanense, aproximando sua operação das necessidades reais do mercado regional. A intenção da nova gestão é fortalecer a presença da cidade no calendário de congressos, convenções, feiras e festivais, ampliando a circulação econômica gerada pelo setor — que movimenta hotéis, bares, restaurantes, comércio, transporte e profissionais especializados.

O CamposHall anuncia capacidade para receber até 4.700 pessoas, conforme o formato de cada evento, mantendo a versatilidade que sempre caracterizou o espaço e projetando ampliação de possibilidades com as melhorias programadas.

Website provisório é desenvolvido em 12 horas por Alan Germano utilizando nova metodologia

Para marcar o início da nova fase, era essencial que a identidade CamposHall estivesse presente no ambiente digital. Para isso, a NetCampos, referência em tecnologia e comunicação na cidade, foi acionada com urgência. O desenvolvimento ficou a cargo de Alan Germano, especialista em desenvolvimento web, com sólida experiência em WordPress, plataforma na qual construiu dezenas de projetos para o setor turístico e empresarial de Campos do Jordão.

Apesar de sempre desenvolver em WordPress, Alan optou por construir o website utilizando a plataforma Lovable, um ambiente de desenvolvimento low-code orientado por prompts. Esse tipo de tecnologia permite criar interfaces completas, integrações e estruturas de navegação por meio de instruções contextuais, acelerando o processo de construção e reduzindo etapas operacionais que, em métodos convencionais, demandariam dias de trabalho.

A abordagem também representa uma forma moderna de desenvolvimento: em vez de escrever cada componente do zero, o profissional atua como arquiteto, fornecendo contexto, objetivos e orientações claras, enquanto a plataforma organiza o código e propõe soluções estruturadas. O resultado é maior velocidade, consistência visual e capacidade de iteração contínua.

O site do CamposHall foi concluído em apenas 12 horas, um dos primeiros projetos corporativos da plataforma Lovable desenvolvido para uma empresa de Campos do Jordão.

Integrações essenciais e respeito à nova identidade visual

O website provisório também integra ferramentas indispensáveis para o ambiente digital contemporâneo:

• Google Tag Manager, responsável pela gestão centralizada de scripts

• Google Analytics, utilizado para monitorar acessos e comportamento de visitantes

• RD Station, plataforma de automação para captação e qualificação de leads

Além disso, Alan realizou ajustes de DNS, otimizações de desempenho e adaptações visuais que respeitam a nova identidade do CamposHall. Embora seja uma versão temporária — até que a agência oficial do empreendimento conclua o website definitivo — a plataforma atual já cumpre o papel de comunicação institucional, oferecendo informações essenciais aos organizadores de eventos e ao público interessado.

Festa de lançamento está marcada para 26 de novembro

A apresentação oficial do CamposHall ocorrerá no dia 26 de novembro, às 19h, no próprio espaço, na Avenida Macedo Soares, 499, no Capivari. Empresários, autoridades e profissionais do setor de eventos estarão presentes para conhecer a nova identidade, os planos de ampliação e os projetos previstos para os próximos anos.

O convite oficial destaca que o CamposHall chega ao mercado “com a expectativa de receber até 4.700 pessoas em espaços adaptáveis, combinando tecnologia de ponta e design sofisticado” e que a gestão atual nasce com o compromisso de reposicionar Campos do Jordão como um dos principais destinos de eventos do país.

Porta-vozes estarão disponíveis durante a cerimônia para detalhar investimentos, melhorias planejadas e a estratégia que consolidará o novo momento do empreendimento.

CamposHall representa um novo ciclo para Campos do Jordão

O reposicionamento do antigo Convention Center como CamposHall simboliza mais do que uma mudança de nome: reflete a consolidação de uma nova visão de futuro para o turismo de negócios da cidade. Com gestão local, identidade renovada, plano estratégico e presença digital ativa, o espaço inicia um período de expansão e modernização que tende a beneficiar toda a cadeia produtiva da Serra da Mantiqueira.

A combinação entre tradição, infraestrutura e tecnologia inaugura um ciclo que recoloca Campos do Jordão entre os principais destinos nacionais para eventos corporativos, sociais e culturais.