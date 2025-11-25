Conteúdo oferecido por:

Projeto quer transformar Campos do Jordão em um jardim primaveril

“Campos mais Florida” tinge a estância com as cores da primavera

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 25/11/2025 10:23
Rotatórias da cidade estão no projeto de plantio - Foto Sec. Agricultura

Campos do Jordão florida de ponta a ponta! Este é o objetivo do projeto conduzido pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural que desde outubro vem tingindo o verde predominante da cidade com as cores da primavera. O plantio envolve mudas da época que são resistentes ao sol e as chuvas constantes desta época do ano.

Uma das espécies é as Impatiens sun Harmony , que costuma florescer em sol pleno, mas também se adapta à meia-sombra. Outra planta que está sendo utilizada no paisagismo é a lavanda, que se adaptou muito bem ao clima de Campos do Jordão, resistente ao frio e ao calor também.

Outra flor escolhida é a begônia, muito atraente por suas cores, e a Coreopsis, um tipo de margarida que floresce na primavera e no verão. “São flores de estação que aguentam o calor e muita chuva, podendo durar até a primeira geada”, explicou Jardel Maciel dos Santos, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

As mudas estão sendo plantadas no eixo central de Campos do Jordão, também em rotatórias e canteiros às margens dos trilhos do bondinho. Também estão no projeto praças, parques e algumas escolas da rede municipal de ensino. A manutenção será feita pela própria Secretaria de Agricultura.

Com o projeto “Campos mais Florida”, a população e turistas terão uma cidade ainda mais bela e agradável, uma demonstração prática de compromisso com a sustentabilidade

Links Patrocinados

Pousada Sino dos Ventos
Pousada confortável e econômica, com ambiente familiar e aconchegante, oferece aos hó...
Pousada Campos de Provence
Uma Pousada Especial localizada em Capivari a 4 quadras do Centrinho Turístico. Ofere...
Vemaguet67 – Microcervejaria e Choperia
Mais que uma cervejaria, é um ponto de encontro para quem valoriza experiências autên...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

8º Concerto Infantojuvenil – Ecoar I

8º Concerto Infantojuvenil – Ecoar I

Quando: 28/11/2025
Carde – Cortejo de Natal V

Carde – Cortejo de Natal V

Quando: 29/11/2025
8º Concerto Infantojuvenil – Ecoar II

8º Concerto Infantojuvenil – Ecoar II

Quando: 05/12/2025
Carde – Cortejo de Natal I

Carde – Cortejo de Natal I

Quando: 06/12/2025
Teatro – O Filho da Humanidade I

Teatro – O Filho da Humanidade I

Quando: 12/12/2025
Carde – Cortejo de Natal II

Carde – Cortejo de Natal II

Quando: 13/12/2025