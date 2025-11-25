Projeto quer transformar Campos do Jordão em um jardim primaveril

Rotatórias da cidade estão no projeto de plantio - Foto Sec. Agricultura

Campos do Jordão florida de ponta a ponta! Este é o objetivo do projeto conduzido pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural que desde outubro vem tingindo o verde predominante da cidade com as cores da primavera. O plantio envolve mudas da época que são resistentes ao sol e as chuvas constantes desta época do ano.

Uma das espécies é as Impatiens sun Harmony , que costuma florescer em sol pleno, mas também se adapta à meia-sombra. Outra planta que está sendo utilizada no paisagismo é a lavanda, que se adaptou muito bem ao clima de Campos do Jordão, resistente ao frio e ao calor também.

Outra flor escolhida é a begônia, muito atraente por suas cores, e a Coreopsis, um tipo de margarida que floresce na primavera e no verão. “São flores de estação que aguentam o calor e muita chuva, podendo durar até a primeira geada”, explicou Jardel Maciel dos Santos, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

As mudas estão sendo plantadas no eixo central de Campos do Jordão, também em rotatórias e canteiros às margens dos trilhos do bondinho. Também estão no projeto praças, parques e algumas escolas da rede municipal de ensino. A manutenção será feita pela própria Secretaria de Agricultura.

Com o projeto “Campos mais Florida”, a população e turistas terão uma cidade ainda mais bela e agradável, uma demonstração prática de compromisso com a sustentabilidade