Segunda-feira (24/11) com grande instabilidade no Sudeste: chuva espalhada, muitas nuvens e atenção redobrada para passeios e atividades ao ar livre

foto: José Everardo

A segunda-feira na região Sudeste do Brasil será marcada por céu encoberto e possibilidade de chuvas de moderadas a fortes praticamente em todos os estados da faixa, com exceção de algumas áreas que devem ter um respiro no tempo. As condições atmosféricas resultam da combinação de alta umidade, presença de instabilidade e movimentação de sistemas frontais que favorecem a formação de nuvens carregadas.

É importante que turistas, moradores e prestadores de serviços fiquem atentos ao horário, possibilidade de trovoadas e eventuais interrupções em passeios, turismo ou deslocamentos. De acordo com análises da Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do portal Climatempo, as condições desta segunda em várias capitais e interior do Sudeste apontam para a presença de pancadas de chuva isoladas, volumes elevados e umidade relativa do ar que se mantém alta.

No âmbito do turismo, especialmente em locais de serra, montanha ou interior — como a região de Campos do Jordão ou no Vale do Paraíba — o cenário exige cautela e flexibilidade. A seguir, o panorama por faixa e também previsões específicas para Campos do Jordão, Vale do Paraíba e para a capital paulista.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Panorama geral da Região Sudeste

A cobertura de nuvens será ampla ao longo do dia, com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo aguardando muitas nuvens e chuvas isoladas. Conforme divulgado, exceto nas áreas entre Itapetininga, Presidente Prudente e Araçatuba (interior de São Paulo), que podem escapar parcialmente da instabilidade, o restante da região tem chance de chuvas moderadas a fortes.

O Vale do Paraíba paulista, a Baixada Fluminense e o noroeste fluminense também estão incluídos no quadro de risco, assim como o Triângulo Mineiro, o Sudeste de Minas, o noroeste e a Zona da Mata mineira e o extremo sul capixaba em Presidente Kennedy.

Essa cobertura refere-se a um padrão onde a umidade elevada se combina com elevação convectiva, favorecendo a formação de células de chuva e trovoadas mesmo à tarde ou no início da noite. A expectativa é de que a umidade relativa do ar permaneça entre 60 % e 100 %, o que favorece o desenvolvimento de instabilidade.

Para efeito comparativo, dados da Climatempo para 24/11 indicam que cidades como São Paulo terão chuva acumulada estimada em torno de 30 mm no dia, com umidade máxima de 100 %. Do ponto de vista prático, o dia exige atenção: passeios ao ar livre devem ter plano alternativo, regiões de serra ou mata fechada devem observar alertas de deslizamento em locais vulneráveis, e o turismo em espaços mais abertos (mirantes, trilhas, parques) pode ser impactado.

Previsão para a capital São Paulo (SP)

Na capital paulista, o dia também será instável. A Climatempo indica para a cidade de São Paulo temperaturas oscilando entre mínima de cerca de 17 °C e máxima de até 23 °C, com previsão de chuva acumulada de até 30 mm.

A manhã tende a ser nublada, com possível início de chuvas isoladas ou pancadas leves. A partir da tarde o risco aumenta, podendo haver pancadas mais persistentes acompanhadas de trovoadas. A umidade se manterá elevada, favorecendo o desconforto e sensação de “peso” no ar.

Apesar de não haver um alerta específico de nível laranja ou vermelho para a cidade no momento, o cenário recomenda cautela para quem pretende sair, especialmente para atividades externas, deslocamentos ou paradas rápidas ao ar livre.

Para quem está em São Paulo aproveitando turismo ou lazer, recomenda-se que:

Verifique a previsão horária antes de sair;

Tenha plano alternativo interno (shopping, museu, café) caso a chuva se intensifique;

Evite estacionar sob árvores ou estruturas que possam ter galhos soltos;

Ao dirigir, redobre atenção a vias escorregadias, poças ou pontos de alagamento.

Previsão para o Vale do Paraíba (SP)

Na região do Vale do Paraíba paulista, a instabilidade ganha força ao longo do dia. Embora nem sempre haja uma previsão detalhada para cada município, o conjunto de dados meteorológicos indica céu encoberto desde a manhã, com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e início da noite.

Por estar em faixa de instabilidade típica do Sudeste e próximo de áreas de serra, o Vale do Paraíba pode enfrentar rajadas de vento e trovoadas. As temperaturas devem variar dentro da média para a época, mas a sensação térmica pode ficar mais baixa nos momentos de chuva ou vento.

Para turismo, lazer ou transporte na região do Vale, recomenda-se: evitar rotas que passam por rodovias de serra ou climas de mata fechada sem abrigo, consultar as condições de acesso rodoviário, ter atenção a parques ou mirantes que fiquem sujeitos a rajadas ou descargas elétricas.

Além disso, em regiões de transição entre montanha e vale, como ocorre no Vale do Paraíba, observar o deslocamento da chuva — a instabilidade pode formar células que se movem rapidamente e causam chuvas localizadas com intensidade.

Previsão para Campos do Jordão (SP)

Na cidade de Campos do Jordão, em altitude e com clima mais sensível, o cenário também exige atenção. A previsão para o dia indica céu encoberto ou muito nublado, com possibilidade de chuva desde a manhã e tendência de pancadas mais expressivas no período da tarde e início da noite.

Como se trata de uma localidade de serra, com acesso rodoviário e turismo ligado a natureza, trilhas ou passeios externos devem considerar a instabilidade. A temperatura mínima prevista está em torno de 14 °C e máxima de cerca de 18 °C — valores típicos para a altitude da cidade, mas que com chuvas e vento podem gerar sensação térmica bem mais baixa.

Por isso, quem estiver em Campos do Jordão deve levar vestuário mais quente, capa de chuva ou impermeável, e evitar atividades ao ar livre em períodos mais ativos da instabilidade. Considerar também que a visibilidade pode ser reduzida em rodovias e que pontos turísticos de mirante ou serra podem ficar comprometidos.

Aspectos importantes de atenção para o período

Umidade do ar e conforto térmico

Com a instabilidade, a umidade relativa tende a se manter alta, entre 60 % e 100 % em muitos pontos da região Sudeste. Isso significa que mesmo sem chuva forte contínua, o desconforto pode aumentar — sensação de ar “pesado”, suor mais constante, dificuldade de aquecimento e noites menos secas, especialmente em regiões altas como Campos do Jordão.

Chuvas isoladas e risco de temporais

Embora o texto base destacado que “a possibilidade de chuvas isoladas atinge todos os estados”, é fundamental entender que “isoladas” não significa “leves em todos os pontos”; podem ocorrer vias de chuva forte localizadas, com volumes altos em pouco tempo, principalmente em áreas da Zona da Mata mineira, Triângulo Mineiro, litoral do Espírito Santo e Noroeste paulista. Os modelos da Climatempo reconhecem “risco de temporais” para a semana no Sudeste.

Impactos para turismo e lazer

Para o setor turístico — e isso interessa especialmente para o portal NetCampos e para destinos da serra, como Campos do Jordão — o dia exige flexibilidade. Passeios ao ar livre devem ter plano B sob cobertura; a chuva às vezes pode chegar repentinamente e interromper atividades. Passeios de teleférico, mirantes, trilhas ou parques podem estar sujeitos a fechamento ou restrição.

Rodovias de acesso a montanha ou serra merecem atenção: placas de alerta, pedras ou galhos soltos, visibilidade baixa e aquaplanagem são riscos reais quando a chuva é mais intensa.

Agricultura, transporte e serviços

A instabilidade atinge também setores como agricultura, transporte e serviços. Para a agricultura, chuvas bem-distribuídas ajudam, mas volumes altos em curto espaço de tempo, ventos fortes ou granizo podem causar perdas pontuais. No transporte rodoviário e aéreo, a presença de trovoadas ou vento cruzado interfere em escalas e logística. Já para eventos ao ar livre, shows ou feiras, a previsão obriga planejamento alternativo.

Monitoramento e alertas

A INMET mantém sistema de alertas meteorológicos que vigora diante de cenário de chuvas intensas, ventos ou granizo. Por exemplo, em recentes dias anteriores houve emissão de alertas de nível laranja para chuvas fortes em várias áreas do país.

Embora no momento para o Sudeste não haja alerta uniforme de nível máximo para todos os municípios, cada localidade pode receber aviso localizado. Recomenda-se acompanhar os boletins ao longo do dia, especialmente para municípios em áreas de encosta, serra ou próximo de corpos hídricos.

O que se espera até o fim do dia

Ao longo do dia, entre manhã, tarde e noite, o quadro deve evoluir da seguinte forma:

Manhã: céu muito nublado, chuvas isoladas leves a moderadas começam a se formar, principalmente em áreas de instabilidade pré-existente.

Tarde: maior intensidade das pancadas, com possibilidade de chuvas localmente fortes ou trovoadas, sobretudo no litoral do Espírito Santo, na Zona da Mata mineira, no noroeste paulista, no Vale do Paraíba e na Baixada Fluminense.

Noite: a instabilidade pode persistir, com chuvas ainda possíveis e nuvens acumuladas, dificultando a dissipação da umidade. Em algumas áreas, pode haver redução da chuva, mas nuvens continuam dominantes.

Em termos de temperatura, as máximas serão bastante variáveis conforme o local e momento da chuva; em regiões costeiras ou de menor altitude esperam-se máximas entre 25-28 °C (como em Vitória ou Rio de Janeiro) enquanto em áreas de serra ou alto interior (como Campos do Jordão) as máximas ficam entre 14-18 °C. Já as mínimas ocorridas no começo do dia tendem a variar de 13-17 °C em áreas de altitude, até 20-22 °C em locais litorâneos ou de menor altitude.

Para o volume de chuva, embora não haja estimativa exata para cada microregião, o acumulado de 20-30 mm (ou mais) não pode ser descartado em locais onde as núcleos de instabilidade se formarem com mais força.

Ao fim do dia, a cobertura de nuvens tende a persistir e a umidade do ar dificilmente baixa significativamente, o que reduz a sensação de ar seco e favorece a continuidade de mofo, névoa ou vapor em áreas de serra ou mata.

Recomendações práticas para o dia

Para que o dia transcorra com menor risco e mais segurança, algumas medidas são particularmente importantes:

Consulte a previsão desta manhã para o município onde está ou vai se deslocar — dados horários ajudam a programar melhor. Tenha um plano B para atividades ao ar livre: museus, cafés, centros de lazer cobertos ou teleféricos com abrigo são alternativas. Evite estacionar ou permanecer sob árvores grandes, galhos soltos ou construções temporárias durante situações de vento ou chuva intensa. Ao dirigir, reduza a velocidade em trechos úmidos, atenção para aquaplanagem e uso de faróis baixos em chuva. Para trilhas ou passeios em montanhas, considere suspender ou adiar se a previsão indicar chuva com raios ou ventos fortes. Em rodovias de acesso a montanhas ou regiões de serra (como nos arredores de Campos do Jordão), atenção aos pontos de neblina, pedra solta ou deslizamentos. Verifique se sua hospedagem ou local de estadia tem plano para aguardar chuva em segurança ou espaços internos para lazer. Em áreas agrícolas, transporte ou logística, esteja preparado para volumes localizados de chuva, possíveis interrupções e necessidade de modificação de cronograma. Mantenha-se informado sobre alertas da Defesa Civil, Inmet ou órgãos regionais e siga instruções oficiais caso emitidos para sua área.

Nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a região Sudeste do Brasil enfrenta um dia de instabilidade ampliada, com céu carregado, possibilidade generalizada de pancadas de chuva e atenção especial para áreas de serra, litoral ou interior onde as células de chuva podem ser mais intensas.

Em São Paulo capital, espera-se mínima em torno de 17 °C e máxima em torno de 23 °C, com chuva acumulada estimada em até 30 mm. No Vale do Paraíba, o céu encoberto e as chuvas à tarde demandam flexibilidade para lazer e deslocamentos.

Em Campos do Jordão, a máxima não ultrapassa os 18 °C e o visitante ou morador deve considerar chuva e vento como variáveis importantes do dia.

Para todos, a recomendação é acompanhar boletins meteorológicos, preparar-se para chuva e atividades alternativas, dirigir com cautela e evitar surpresas. No turismo, parques, trilhas e atrações ao ar livre devem manter planos alternativos e considerar o clima como parte integrante da experiência — em dias como este, a preparação faz diferença.