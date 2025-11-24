Natal dos Sonhos lota Campos do Jordão no feriado da Consciência Negra

Decoração temática fica na cidade até dia 06/01/2026 - Foto @correianews

Não é inverno, mas Campos do Jordão registrou no feriadão da Consciência Negra movimento semelhante ao da alta temporada. A cidade ficou lotada não apenas por causa do final de semana prolongado, algo que não acontecia desde maio, mas principalmente devido à programação do Natal dos Sonhos 2025, o maior da história, que atraiu cerca de 100 mil visitantes. “Estamos preparados para entregar experiências cada vez mais emocionantes. É uma nova fase para o turismo da cidade.” disse Fábio Izar, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos do Jordão.

Feriadão abre uma nova temporada

O movimento intenso do feriadão já mostra que, de fato, as festas de final de ano se transformaram em uma segunda temporada em Campos do Jordão. A decoração temática é impactante. No portal, os turistas são recepcionados literalmente com um tapete vermelho. A parte frontal do portal ganhou um corredor de luzes, arabescos iluminados, árvores de natal e inúmeras bolas com lâmpadas de led.

Em Vila Abernéssia, a Praça da Bandeira está com novos elementos e temáticas inéditas. Uma floresta musical foi instalada em frente à fonte luminosa. Equipadas com sistema de som, as árvores tocam músicas natalinas. Ao lado da praça, o Gazebo recebeu a “Fábrica de Brinquedos” do Papai Noel. Um túnel de luzes faz a conexão entre os dois ambientes, verdadeiros espaços lúdicos e instagramáveis para tirar fotografias.

Já em Capivari, o piso da praça ganhou iluminação especial com efeitos cenográficos, e a antiga concha acústica abriga a Casa de papai Noel e uma árvore de Natal gigantesca, com 16 m de altura. A fachada da Igreja de São Benedito recebe projeções de vídeo mapping com imagens de temas natalinos. Serão três sessões por noite com duração de 15 minutos cada, sempre às quartas, sextas, sábados e domingos. Em dezembro, todos os dias haverá programação.

O Boulevard Geneve, ponto turístico mais visitado e mais fotografado da estância, também entrou na decoração com sua torre iluminada. Outra novidade é a caravana com carretas da Coca-Cola decoradas com luzes e símbolos natalinos, que pela primeira vez vão desfilar em Campos do Jordão no dia 30 de novembro.

Espetáculo Dom Quixote é atração cultural do feriado

Além da magia da decoração natalina, a programação de espetáculos da Fundação Lia Maria Aguiar também encantou os turistas que lotaram Campos do Jordão neste feriado prolongado, que teve como destaque o espetáculo Dom Quixote apresentado pelo núcleo de dança da fundação no palco do Parque Capivari.

A próxima atração será o espetáculo Ecoar - 8º Concerto Infantojuvenil produzido pelos alunos do núcleo de Música. Confira a programação:

Apresentação Núcleo de Música

28/11: 18h e 20h

29/11: 16h, 19h e 21h

30/11: 17h e 19h

05/12: 18h e 20h

06/12: 16h, 19h e 21h

07/12: 15h, 17h e 19h

Todas as apresentações são gratuitas. O Natal dos Sonhos é uma realização da prefeitura em parceria com a Fundação Lia Maria Aguiar, o Parque Capivari e o trade turístico de Campos do Jordão.