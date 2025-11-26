PAT de Campos do Jordão promove o Feirão da Empregabilidade

Em dezembro haverá o Dia D da empregabilidade no PAT - Foto Sérgio Biagioni

Quem está fora do mercado de trabalho ou pretende fazer uma transição de carreira não pode deixar de visitar o Feirão da Empregabilidade de Campos do Jordão. Promovido pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), o evento aproxima empregadores de possíveis candidatos oferecendo vagas na área da hotelaria.

As empresas buscam profissionais para trabalhar nas funções de auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, barman, camareira, copeiro, cozinheiro, garçom e recepcionista. Segundo a diretora de Planejamento de Desenvolvimento Econômico do PAT, Cleusa Graciliano, são ao todo 18 oportunidades. “A principal dificuldade para o preenchimento das vagas é a falta de qualificação”.

Além de apresentar currículos, os interessados também realizam entrevistas e, dependendo do desempenho, podem sair do feirão já encaminhados para a contratação. “A única regra para participar do feirão é que o candidato seja maior de 16 anos”, explicou Cleusa Graciliano. O PAT também oferece informações e orientações sobre a emissão da Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, entre outros benefícios voltados aos trabalhadores e empregadores.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O Feirão da Empregabilidade começou na terça-feira, 25/11, e continua nos dias 26 e 28/11 das 09h às 15h. No dia 27/11 não tem feirão, mas o PAT realizará entrevistas para a vaga de porteiro a partir das 9h30. Quem perder o evento terá uma nova chance em 10 de dezembro, quando será realizado o Dia D da Empregabilidade, novamente ofertando vagas de emprego.

Serviço:

Feirão da Empregabilidade

Data: 25, 26 e 28 de novembro

Horário: das 9h às 15h

Local: Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT. Rua Manoel Pereira Alves, s/n, Vila Abernéssia, ao lado do Polo de Estacionamento.

Telefone: (12) 3662-3773.