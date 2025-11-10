Empresariado brasileiro lança em Belém a Agenda Empresarial de Desenvolvimento Sustentável 2030 durante a COP30

Empresários de diferentes regiões do país estarão reunidos em Belém (PA) para o lançamento da Agenda Empresarial de Desenvolvimento Econômico Sustentável 2030, uma iniciativa inédita voltada ao fortalecimento de práticas econômicas e sociais comprometidas com o meio ambiente. O evento acontece no dia 19 de novembro, na Associação Comercial do Pará (ACP), integrando a programação oficial da COP30, que será sediada na capital paraense.

A proposta reúne um conjunto de ações e metas que visam estimular políticas verdes, incentivar a inclusão social e impulsionar o crescimento econômico sustentável. O documento representa um novo compromisso do setor empresarial com a transição para uma economia de baixo carbono, buscando alinhar a produção e o desenvolvimento nacional às metas globais de sustentabilidade estabelecidas até o fim da década.

Entre as medidas previstas estão incentivos fiscais sustentáveis, como o IPTU Verde e o ICMS Ecológico, que pretendem beneficiar empresas comprometidas com boas práticas ambientais. Esses instrumentos têm o propósito de estimular o investimento privado em soluções sustentáveis, criando um ambiente de negócios mais equilibrado e consciente.

Outra ação de destaque é o programa CEP Para Todos Amazônia, voltado à regularização de endereços e inclusão documental de comunidades ribeirinhas e rurais. A iniciativa busca ampliar o acesso à cidadania e a políticas públicas, contribuindo para reduzir desigualdades históricas na Região Amazônica e fortalecendo a presença do Estado em áreas de difícil acesso.

A coordenação da Agenda está sob responsabilidade do Conselho Empresarial da Amazônia Legal, vinculado à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) — entidade que reúne mais de 2,3 mil associações comerciais em todo o país.

Segundo Marco César Kobayashi, coordenador do Conselho Empresarial da Amazônia Legal da CACB, a Agenda 2030 representa um marco importante para o empresariado brasileiro.

“A nossa expectativa é que a agenda sirva como referência para as ações das associações comerciais e federações de todo o país, contribuindo para o avanço do desenvolvimento econômico e social de forma sustentável, justa e responsável”, afirmou.

Os sete pilares da Agenda Empresarial 2030

A Agenda Empresarial de Desenvolvimento Econômico Sustentável 2030 foi estruturada em sete objetivos principais, que orientarão as ações da CACB e das associações filiadas até o final da década:

Regulamentar o sistema de gases de efeito estufa, criando parâmetros mais eficientes de monitoramento e redução; Estimular incentivos junto ao governo federal para fomentar políticas e projetos sustentáveis; Fomentar a logística reversa, incentivando o reaproveitamento de materiais e a reciclagem no setor produtivo; Promover a educação ambiental no ambiente empresarial, fortalecendo a cultura de responsabilidade ecológica; Apoiar a transição energética das empresas, estimulando o uso de fontes limpas e renováveis; Valorizar a bioeconomia, estimulando o aproveitamento sustentável dos recursos naturais, especialmente na Amazônia; Viabilizar o programa CEP Para Todos Amazônia, em parceria com o Instituto Liberal de São Paulo.

A CACB será responsável por coordenar a implementação e o acompanhamento das metas, mobilizando federações estaduais e associações municipais em todo o território nacional.

Com essa iniciativa, o setor empresarial brasileiro dá um passo significativo rumo a uma nova mentalidade de desenvolvimento, em que crescimento econômico e responsabilidade ambiental caminham lado a lado, reforçando o protagonismo do país na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo.