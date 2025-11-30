Sudeste registra recorde histórico de passageiros e reforça liderança na aviação brasileira em outubro de 2025

O mês de outubro de 2025 marcou um novo capítulo no setor aéreo brasileiro. Os aeroportos da Região Sudeste alcançaram 4,6 milhões de passageiros domésticos, o maior volume já registrado para o período. O dado, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), representa um crescimento de 8,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, consolidando a região como o principal polo de conectividade do país.

Com a movimentação adicional de 980 mil viajantes internacionais, o Sudeste fechou outubro com 5,6 milhões de passageiros ao todo, ampliando sua participação estratégica na malha aérea nacional. Atualmente, a região é responsável por cerca de 51% de todas as partidas domésticas do Brasil. O desempenho robusto reafirma o protagonismo dos grandes terminais que operam nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Entre os aeroportos que lideram o tráfego, Guarulhos e Congonhas se mantêm como as principais portas de entrada e saída do país, concentrando 51,5% de todo o fluxo doméstico do Sudeste. Viracopos, em Campinas, e Confins, em Belo Horizonte, seguem equilibrando a operação regional, enquanto Galeão e Santos Dumont respondem por quase 19% da movimentação aérea da região.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os números comprovam a força atual do setor. Segundo ele, a aviação brasileira vive “um dos melhores momentos da sua história”, impulsionada por investimentos crescentes, ampliação de rotas e melhorias estruturais. O ministro destaca ainda o compromisso do Governo Federal em ampliar a conectividade e garantir que cada vez mais brasileiros tenham acesso ao transporte aéreo.

Galeão puxa alta e se destaca no desempenho mensal

O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, foi o grande destaque da movimentação regional em outubro. Com alta de 26,8% em relação ao mesmo período de 2024, o terminal teve um crescimento acima da média e foi impulsionado pela retomada de importantes rotas internacionais, além do aumento de oferta por parte das companhias aéreas.

A tabela divulgada pelo Ministério de Portos e Aeroportos revela o desempenho dos principais aeroportos da região:

Aeroporto – Crescimento em outubro de 2025

Galeão (RJ) – 26,8%

Guarulhos (SP) – 10,5%

Congonhas (SP) – 6,5%

Viracopos (SP) – 4,3%

Confins (MG) – 1,0%

Os resultados refletem não apenas o aumento do número de passageiros, mas também uma reconfiguração no uso dos terminais do Sudeste, com ganhos de eficiência e expansão da malha aérea internacional.

Sudeste deve fechar 2025 com crescimento histórico

Para o Ministério de Portos e Aeroportos, o desempenho acumulado até outubro aponta para um fechamento de ano recorde. Somente nos dez primeiros meses de 2025, os aeroportos da região receberam mais de 42 milhões de passageiros. O maior registro anual até agora é de 47,6 milhões de viajantes, contabilizado em 2024. Caso o ritmo seja mantido, 2025 pode superar esta marca e estabelecer um novo recorde histórico.

Os dados refletem o fortalecimento do Sudeste como eixo estruturante do transporte aéreo brasileiro, sustentado pela grande concentração populacional, pela relevância econômica da região e pela presença dos maiores hubs de operação do país.

Brasil também bate recorde nacional no mês

O bom desempenho não se limita ao Sudeste. Os voos domésticos em todo o Brasil transportaram cerca de 9 milhões de passageiros em outubro de 2025, número inédito para o mês e o quarto maior da série histórica. O resultado fica atrás apenas de janeiro de 2015 e 2020, ambos com 9,3 milhões, além de julho de 2025.

Na comparação com outubro do ano anterior, o aumento foi de 9,1%. Também houve expansão significativa na aviação internacional: os terminais brasileiros receberam 2,3 milhões de passageiros vindos de outros países, um crescimento de 9,3% em relação a 2024.

Somados, os voos domésticos e internacionais registraram 11,3 milhões de passageiros em outubro, reforçando o avanço contínuo do setor e o impacto positivo da ampliação de rotas, da recuperação econômica e da competitividade entre companhias aéreas.