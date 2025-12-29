Conteúdo oferecido por:

Campos do Jordão lança Calendário Turístico de 2026

Divulgação dos eventos de forma antecipada pretende quebrar a sazonalidade apresentando a estância como opção de viagem o ano inteiro

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 29/12/2025 11:36
Festa da Cerejeira está no Calendário Turístico de 2026 - Foto @correianews

2025 ainda nem terminou e Campos do Jordão já lançou o seu Calendário Turístico de 2026 com o objetivo de facilitar o planejamento das viagens. Além de definir os passeios, experiências gastronômicas, roteiros e hospedagem, os eventos previstos para cada estação também servem de motivação para o turista a colocar as malas no carro e seguir rumo à cidade mais alta do Brasil.

“Todos os eventos, atrações, tudo o que vai acontecer na nossa cidade maravilhosa de janeiro a dezembro já pode ser consultado, uma iniciativa inédita”, comemorou o prefeito Carlos Eduardo (Câe), ressaltando que o calendário está sujeito a alterações. A divulgação antecipada faz parte da estratégia de quebrar a sazonalidade do Turismo e mostrar que Campos do Jordão também tem atrativos fora da alta temporada de inverno.

São mais de 50 eventos nos mais variados segmentos, desde atrações culturais até competições esportivas como a Corrida de Aniversário de Campos do Jordão, dia 03 de maio, e o L’Étape Brasil de ciclismo, de 25 a 27 de setembro. Um dos destaques é a 9ª edição do Conexidades, considerado o maior encontro de parceiros públicos e privados do Brasil, que será realizado entre os dias 15 e 19 de junho.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Confira a seguir o Calendário Turístico de 2026, escolha seu evento favorito e programe-se!

 CALENDÁRIO TURÍSTICO - CULTURAL - ESPORTIVO

Janeiro

FÉRIAS NA MONTANHA

01 - Show da Virada - Reveillon 2026 - Parque Capivari

04 a 31 - Férias no Museu Felicia Leirmer

06 - Encerramento do Natal dos Sonhos

13 a 18 - Torneio Internacional de Futebol de Base

27 - Batalha na Montanha Hip Hop

Fevereiro

CARNACAMPOS

07 a 08 - Velocross - 1ª Etapa

08 - Corrida de Montanha de Campos do Jordão

13 a 18 - Feira Literária - Espaço Cultural

14 a 15 - CarnaCampos

27 - Abertura Festival de Pascoa Encantada

28 a 01/03 - GP Campos do Jordão de Ciclismo e Paraciclismo

Março

PASCOA ENCANTADA

01 a 31 - Festival de Pascoa Encantada

15 - Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão

Abril

PASCOA ENCANTADA

05 - Encerramento das Comemorações de Páscoa

10 e 11 - Prova KTR - Kailash Trail Run - Campos do Jordão

19 - Festival de Bandas e Fanfarras Dito Nunes

25 e 26 - Velocross - 2ª Etapa

Festa do Pinhão

28 e 29 - Festa da Aniversário da Cidade

Maio

ARTE NO OUTONO

03 - Festival de Bandas Jordanenses

03 - Corrida de Aniversário de Campos do Jordao

03 a 05 - Evento Vinhos na Serra

17 - Giro d'Itália - Ride like pro Brasil

24 - Mantiqueira Cup de Ciclismo

Junho

TEMPORADA DE INVERNO NA SERRA

03 a 26/07 - 4º Festival FOLHA Sabores da Montanha

04 - Corpus Christ

15 a 19 - 9º Conexidades

20 - Rocky Mountain Games

20 e 21 - Dance in Campos

Julho

FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

09 - 66º Bimmer & Cia On Road

25 a 16/08 - 55ª Festa da Cerejeira em Flor

Agosto

ENJOY!  CAMPOS DO JORDAO

até 16 - 55ª Festa da Cerejeira em Flor

16 a 19 - II Congresso Brasileiro de Biotecnologia

22 - 6ª Etapa Enduro Paulista de Regularidade

23 -" Mountain Do" Campos do Jordão

28 a 30 - 6º Epic Race

Setembro

CAMPOS ARTE E DESIGN

16 a 19 - III Campos do Jordão Design Festival

19 - UTM

20 a 21 - Coral Cantando Sonhos - Santa Fé

25 a 27 - L'Étape Campos do Jordão - Tour de France

Exposição de Primavera

Outubro

CAMPOS ARTE E DESIGN

02 a 12 - 16ª Oktober Fest Mais Alta do Brasil

10 e 11 - Prova WTR Campos do Jordão

17 a 24 - 11º Festival de Curtas Campos do Jordão

22 a 25 - Festival Internacional de Fotografia  - Campos de Luz (à confirmar data)

29 a 31 - II Festival Gastronomia e Empreendorismo (à confirmar data)

Novembro

NATAL DOS SONHOS

01 - Abertura do Natal dos Sonhos

06 - 38ª Exposição Crio... Exponho... Existo...

07 e 08 - Velocross - 4ª Etapa

12 a 14 - 38º Festival da Viola

Dezembro

NATAL DOS SONHOS

Uma explosão de eventos na Cidade Mais Alta do Brasil!

Links Patrocinados

Pousada Campos dos Holandeses
Localizada em dos mais lindos bairros de Campos, a mais nova pousada foi planejada pa...
Pousada Annecy
A apenas 400 metros do centro de Capivari, a Pousada Annecy reúne charme e sofisticaç...
Hotel Serra da Estrela
Localizado no Centro do Capivari, o Hotel Serra da Estrela oferece uma sofisticada es...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 29/12/2025
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 02/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 03/01/2026
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 09/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 10/01/2026
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 16/01/2026