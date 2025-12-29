Campos do Jordão lança Calendário Turístico de 2026

Festa da Cerejeira está no Calendário Turístico de 2026 - Foto @correianews

2025 ainda nem terminou e Campos do Jordão já lançou o seu Calendário Turístico de 2026 com o objetivo de facilitar o planejamento das viagens. Além de definir os passeios, experiências gastronômicas, roteiros e hospedagem, os eventos previstos para cada estação também servem de motivação para o turista a colocar as malas no carro e seguir rumo à cidade mais alta do Brasil.

“Todos os eventos, atrações, tudo o que vai acontecer na nossa cidade maravilhosa de janeiro a dezembro já pode ser consultado, uma iniciativa inédita”, comemorou o prefeito Carlos Eduardo (Câe), ressaltando que o calendário está sujeito a alterações. A divulgação antecipada faz parte da estratégia de quebrar a sazonalidade do Turismo e mostrar que Campos do Jordão também tem atrativos fora da alta temporada de inverno.

São mais de 50 eventos nos mais variados segmentos, desde atrações culturais até competições esportivas como a Corrida de Aniversário de Campos do Jordão, dia 03 de maio, e o L’Étape Brasil de ciclismo, de 25 a 27 de setembro. Um dos destaques é a 9ª edição do Conexidades, considerado o maior encontro de parceiros públicos e privados do Brasil, que será realizado entre os dias 15 e 19 de junho.

Confira a seguir o Calendário Turístico de 2026, escolha seu evento favorito e programe-se!

CALENDÁRIO TURÍSTICO - CULTURAL - ESPORTIVO

Janeiro

FÉRIAS NA MONTANHA

01 - Show da Virada - Reveillon 2026 - Parque Capivari

04 a 31 - Férias no Museu Felicia Leirmer

06 - Encerramento do Natal dos Sonhos

13 a 18 - Torneio Internacional de Futebol de Base

27 - Batalha na Montanha Hip Hop

Fevereiro

CARNACAMPOS

07 a 08 - Velocross - 1ª Etapa

08 - Corrida de Montanha de Campos do Jordão

13 a 18 - Feira Literária - Espaço Cultural

14 a 15 - CarnaCampos

27 - Abertura Festival de Pascoa Encantada

28 a 01/03 - GP Campos do Jordão de Ciclismo e Paraciclismo

Março

PASCOA ENCANTADA

01 a 31 - Festival de Pascoa Encantada

15 - Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão

Abril

PASCOA ENCANTADA

05 - Encerramento das Comemorações de Páscoa

10 e 11 - Prova KTR - Kailash Trail Run - Campos do Jordão

19 - Festival de Bandas e Fanfarras Dito Nunes

25 e 26 - Velocross - 2ª Etapa

Festa do Pinhão

28 e 29 - Festa da Aniversário da Cidade

Maio

ARTE NO OUTONO

03 - Festival de Bandas Jordanenses

03 - Corrida de Aniversário de Campos do Jordao

03 a 05 - Evento Vinhos na Serra

17 - Giro d'Itália - Ride like pro Brasil

24 - Mantiqueira Cup de Ciclismo

Junho

TEMPORADA DE INVERNO NA SERRA

03 a 26/07 - 4º Festival FOLHA Sabores da Montanha

04 - Corpus Christ

15 a 19 - 9º Conexidades

20 - Rocky Mountain Games

20 e 21 - Dance in Campos

Julho

FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

09 - 66º Bimmer & Cia On Road

25 a 16/08 - 55ª Festa da Cerejeira em Flor

Agosto

ENJOY! CAMPOS DO JORDAO

até 16 - 55ª Festa da Cerejeira em Flor

16 a 19 - II Congresso Brasileiro de Biotecnologia

22 - 6ª Etapa Enduro Paulista de Regularidade

23 -" Mountain Do" Campos do Jordão

28 a 30 - 6º Epic Race

Setembro

CAMPOS ARTE E DESIGN

16 a 19 - III Campos do Jordão Design Festival

19 - UTM

20 a 21 - Coral Cantando Sonhos - Santa Fé

25 a 27 - L'Étape Campos do Jordão - Tour de France

Exposição de Primavera

Outubro

CAMPOS ARTE E DESIGN

02 a 12 - 16ª Oktober Fest Mais Alta do Brasil

10 e 11 - Prova WTR Campos do Jordão

17 a 24 - 11º Festival de Curtas Campos do Jordão

22 a 25 - Festival Internacional de Fotografia - Campos de Luz (à confirmar data)

29 a 31 - II Festival Gastronomia e Empreendorismo (à confirmar data)

Novembro

NATAL DOS SONHOS

01 - Abertura do Natal dos Sonhos

06 - 38ª Exposição Crio... Exponho... Existo...

07 e 08 - Velocross - 4ª Etapa

12 a 14 - 38º Festival da Viola

Dezembro

NATAL DOS SONHOS

Uma explosão de eventos na Cidade Mais Alta do Brasil!