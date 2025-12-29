Campos do Jordão lança Calendário Turístico de 2026

2025 ainda nem terminou e Campos do Jordão já lançou o seu Calendário Turístico de 2026 com o objetivo de facilitar o planejamento das viagens. Além de definir os passeios, experiências gastronômicas, roteiros e hospedagem, os eventos previstos para cada estação também servem de motivação para o turista a colocar as malas no carro e seguir rumo à cidade mais alta do Brasil.
“Todos os eventos, atrações, tudo o que vai acontecer na nossa cidade maravilhosa de janeiro a dezembro já pode ser consultado, uma iniciativa inédita”, comemorou o prefeito Carlos Eduardo (Câe), ressaltando que o calendário está sujeito a alterações. A divulgação antecipada faz parte da estratégia de quebrar a sazonalidade do Turismo e mostrar que Campos do Jordão também tem atrativos fora da alta temporada de inverno.
São mais de 50 eventos nos mais variados segmentos, desde atrações culturais até competições esportivas como a Corrida de Aniversário de Campos do Jordão, dia 03 de maio, e o L’Étape Brasil de ciclismo, de 25 a 27 de setembro. Um dos destaques é a 9ª edição do Conexidades, considerado o maior encontro de parceiros públicos e privados do Brasil, que será realizado entre os dias 15 e 19 de junho.
Confira a seguir o Calendário Turístico de 2026, escolha seu evento favorito e programe-se!
CALENDÁRIO TURÍSTICO - CULTURAL - ESPORTIVO
Janeiro
FÉRIAS NA MONTANHA
01 - Show da Virada - Reveillon 2026 - Parque Capivari
04 a 31 - Férias no Museu Felicia Leirmer
06 - Encerramento do Natal dos Sonhos
13 a 18 - Torneio Internacional de Futebol de Base
27 - Batalha na Montanha Hip Hop
Fevereiro
CARNACAMPOS
07 a 08 - Velocross - 1ª Etapa
08 - Corrida de Montanha de Campos do Jordão
13 a 18 - Feira Literária - Espaço Cultural
14 a 15 - CarnaCampos
27 - Abertura Festival de Pascoa Encantada
28 a 01/03 - GP Campos do Jordão de Ciclismo e Paraciclismo
Março
PASCOA ENCANTADA
01 a 31 - Festival de Pascoa Encantada
15 - Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão
Abril
PASCOA ENCANTADA
05 - Encerramento das Comemorações de Páscoa
10 e 11 - Prova KTR - Kailash Trail Run - Campos do Jordão
19 - Festival de Bandas e Fanfarras Dito Nunes
25 e 26 - Velocross - 2ª Etapa
Festa do Pinhão
28 e 29 - Festa da Aniversário da Cidade
Maio
ARTE NO OUTONO
03 - Festival de Bandas Jordanenses
03 - Corrida de Aniversário de Campos do Jordao
03 a 05 - Evento Vinhos na Serra
17 - Giro d'Itália - Ride like pro Brasil
24 - Mantiqueira Cup de Ciclismo
Junho
TEMPORADA DE INVERNO NA SERRA
03 a 26/07 - 4º Festival FOLHA Sabores da Montanha
04 - Corpus Christ
15 a 19 - 9º Conexidades
20 - Rocky Mountain Games
20 e 21 - Dance in Campos
Julho
FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO
09 - 66º Bimmer & Cia On Road
25 a 16/08 - 55ª Festa da Cerejeira em Flor
Agosto
ENJOY! CAMPOS DO JORDAO
até 16 - 55ª Festa da Cerejeira em Flor
16 a 19 - II Congresso Brasileiro de Biotecnologia
22 - 6ª Etapa Enduro Paulista de Regularidade
23 -" Mountain Do" Campos do Jordão
28 a 30 - 6º Epic Race
Setembro
CAMPOS ARTE E DESIGN
16 a 19 - III Campos do Jordão Design Festival
19 - UTM
20 a 21 - Coral Cantando Sonhos - Santa Fé
25 a 27 - L'Étape Campos do Jordão - Tour de France
Exposição de Primavera
Outubro
CAMPOS ARTE E DESIGN
02 a 12 - 16ª Oktober Fest Mais Alta do Brasil
10 e 11 - Prova WTR Campos do Jordão
17 a 24 - 11º Festival de Curtas Campos do Jordão
22 a 25 - Festival Internacional de Fotografia - Campos de Luz (à confirmar data)
29 a 31 - II Festival Gastronomia e Empreendorismo (à confirmar data)
Novembro
NATAL DOS SONHOS
01 - Abertura do Natal dos Sonhos
06 - 38ª Exposição Crio... Exponho... Existo...
07 e 08 - Velocross - 4ª Etapa
12 a 14 - 38º Festival da Viola
Dezembro
NATAL DOS SONHOS
Uma explosão de eventos na Cidade Mais Alta do Brasil!