Semana começa instável em Campos do Jordão e no Vale do Paraíba: veja a previsão completa

A primeira semana de dezembro começa marcada por muita umidade e variação rápida de nebulosidade no Sudeste. Em Campos do Jordão e no Vale do Paraíba, o padrão atmosférico mantém o comportamento típico desta época do ano: manhãs frescas, tardes instáveis, possibilidade de pancadas de chuva e temperaturas amenas na serra, contrastando com o calor e a umidade do fundo do vale.

A seguir, confira a matéria completa, trazendo um panorama detalhado das condições para hoje e para os próximos dias, com foco especial em Campos do Jordão e nas principais cidades do Vale.

Condições gerais no Sudeste: umidade elevada e instabilidade ao longo da semana

Segundo o Inmet e dados complementares de meteorologia, uma extensa área de alta umidade segue atuando sobre o Sudeste, mantendo o céu carregado e favorecendo a formação de nuvens mais espessas. Isso significa que grande parte de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro terá uma semana com períodos de sol entre nuvens, pancadas rápidas de chuva e risco de temporais isolados.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O padrão típico de verão — calor + umidade + relevo — será o responsável por gerar tempestades irregulares ao longo das tardes.

Previsão para Campos do Jordão: semana de tempo variado, clima ameno e chance diária de chuva

Campos do Jordão terá uma semana com forte presença de nebulosidade e temperaturas bem comportadas, mas sem estabilidade total. A cidade deve viver dias em que o sol aparece pela manhã, mas sempre com possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite.

Segunda-feira

Manhã fresca com sol entre nuvens

Aumento de nebulosidade

Risco de chuva isolada à tarde

16°C / 23°C

Terça-feira

Céu nublado durante todo o dia

Chuva fraca e intermitente em vários períodos

Temperatura baixa para esta época do ano

15°C / 21°C

Quarta-feira

Sol aparece, mas não se mantém

Tarde com nuvens densas e pancadas rápidas

Risco de rajadas de vento nos pontos altos

15°C / 24°C

Quinta-feira

Predomínio de muita umidade

Chuva pontual durante a tarde

Noite com nevoeiro em bairros altos

14°C / 22°C

Sexta-feira

Manhã parcialmente nublada

Tarde com instabilidade moderada

Possível chuva mais forte em áreas isoladas

15°C / 23°C

A presença constante de ar úmido e o efeito da altitude — mais de 1.600 metros — reduzem consideravelmente a temperatura na serra, mesmo em semanas quentes no restante da região.

Previsão para o Vale do Paraíba: calor moderado, abafamento e risco de temporais

Em cidades como Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caçapava e Tremembé, a semana será marcada pelo clima abafado e instabilidade típica de verão. As máximas ficam mais altas que na serra, e a atmosfera úmida favorece chuvas passageiras, principalmente à tarde.

Tendência geral da semana no Vale

Sol entre nuvens pela manhã

Calor e sensação de abafamento no início da tarde

Formação de tempestades isoladas no fim do dia

Risco de granizo em pontos isolados na terça e quinta

18°C a 30°C, dependendo da cidade

Por estar entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, o Vale cria um corredor natural de umidade — tornando a região altamente propensa a temporais rápidos, raios e trovoadas típicos desta época do ano.

Alerta para a região: por que pode chover forte?

As condições que favorecem pancadas de chuva nesta semana incluem:

1. Aquecimento rápido pela manhã

Mesmo com céu nublado, o calor se acumula no Vale, impulsionando a formação das nuvens de tempestade.

2. Umidade vinda do oceano

O litoral paulista envia correntes de vento carregadas de vapor d’água.

3. Relevo da Serra da Mantiqueira

As encostas de Campos do Jordão funcionam como “barreira natural”, fazendo as nuvens crescerem em altura — o que aumenta o risco de chuva forte no fim da tarde.

4. Atuação de áreas de instabilidade

Linhas curtas de instabilidade podem provocar queda isolada de granizo no Vale e nos bairros mais altos da serra.

São Paulo, Minas e Rio: panorama da semana

Capital paulista: instável, com mínima de 16°C e máxima de 34°C ao longo da semana

instável, com mínima de 16°C e máxima de 34°C ao longo da semana Zona da Mata e Sul de Minas: chuva frequente, nebulosidade e risco de tempestades

chuva frequente, nebulosidade e risco de tempestades Litoral Norte e Fluminense: abafamento intenso e temporais isolados

abafamento intenso e temporais isolados Triângulo Mineiro: pancadas fortes entre a tarde e a noite

Resumo da semana para a Mantiqueira e Vale