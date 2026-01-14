Bloco dos Bruto deve percorrer mais de 10 cidades do Vale do Paraíba e região em 2026

Considerado o maior bloco sertanejo do Brasil, o Bloco dos Bruto já tem presença confirmada no Carnaval de 2026 e promete uma edição ainda mais abrangente. Criado em 2011, o bloco se consolidou como um dos principais eventos carnavalescos do interior paulista, reunindo multidões por onde passa, com destaque para apresentações em Paraibuna e em diferentes municípios do Vale do Paraíba.

Ao longo dos anos, o Bloco dos Bruto construiu uma identidade própria ao unir a tradição do carnaval de rua com grandes sucessos do sertanejo. A combinação de ritmos, que mistura marchinhas, músicas carnavalescas e hits sertanejos, atrai um público diverso, formado por foliões de diferentes idades e estilos.

Para 2026, a organização prepara uma expansão significativa. A programação prevê a passagem do bloco por mais de dez cidades do Vale do Paraíba e região, com os municípios participantes sendo divulgados gradualmente. A expectativa é repetir — e até superar — o público registrado em 2025, quando mais de 100 mil foliões acompanharam o bloco ao longo de sua temporada.

De acordo com Lúcio Neves, idealizador e cantor do projeto, a nova edição mantém o compromisso com a essência que marcou a trajetória do bloco desde sua criação. “O Bloco dos Bruto volta em 2026 para mais uma temporada de shows incríveis, preservando a identidade que conquistou o público desde 2011. A proposta é levar alegria, música e muita energia para diferentes cidades do Vale do Paraíba”, afirma.

As informações oficiais sobre datas, cidades confirmadas, venda de abadás e novidades da programação serão divulgadas pelos canais oficiais do bloco. O público pode acompanhar todas as atualizações pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram @blocobruto.