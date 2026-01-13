Conteúdo oferecido por:

Campos do Jordão desponta como destino do Turismo Familiar

Parques naturais e temáticos expõem a vocação da estância para um nicho ainda pouco explorado

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 13/01/2026 18:26
Campos do Jordão é opção de destino também durante as férias de verão - Foto @correianews

Campos do Jordão tem despontado como um destino não apenas de lazer, mas também de entretenimento e experiências temáticas. Prova disso são os recém-inaugurados parques Dreams House e Animais Incríveis, que chegaram à estância em 2025. Os parques naturais com suas paisagens incomparáveis também atraem turistas que buscam contato com o meio ambiente.

Horto Florestal, Amantkir, Prana pôr do sol, Parque Bambuí, Parque da Lagoinha, entre outros lugares belíssimos proporcionam experiências únicas junto à natureza. Essa junção de atrativos envolvendo diversão, conhecimento e também conexão com o clima de montanha tem colocado Campos do Jordão na rota do Turismo Familiar, uma nova modalidade de viagem ainda pouco explorada, mas com grande potencial.

Turismo familiar: surge um novo nicho

As ínumeras opções de parques temáticos e naturais revelam a vocação de Campos do Jordão para atrair públicos de todas as idades, especialmente famílias integrando pais, filhos e avós, que reforçam seus lanços criando memórias inesquecíveis não apenas no inverno, mas o ano inteiro, incluindo as férias de verão.

Entre as principais tendências desse novo nicho estão experiências personalizadas. “A importância dos parques é exatamente essa, a de oferecer mais atrativos atingindo um público familiar que é o grande indutor do turismo”, explicou Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Assim, Campos do Jordão amplia os atrativos para a família e consolida-se como um destino turístico não apenas de inverno, mas com atrações que vão além do clima de montanha. Essa é a estratégia que vem sendo adotada pelo prefeito Carlos Eduardo (Caê) e que vai ser mantida em 2026. O objetivo é diminuir a sazonalidade do turismo e manter a economia aquecida nas quatro estações.

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 16/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 17/01/2026
Férias Legal – Campos do Jordão

As férias chegaram, e vieram cheias de movimento, alegria e saúde! É tempo de brincar, a...

Quando: 19/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 24/01/2026
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 30/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 31/01/2026