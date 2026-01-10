Campos do Jordão recebe Baile de Gala de Pré-Carnaval com proposta de luxo e superprodução inédita

Campos do Jordão se prepara para receber, no sábado, 7 de fevereiro, um evento que promete marcar o calendário social da cidade. A partir das 23h, o Campos Hall será palco do Baile de Gala de Pré-Carnaval, inspirado nos grandes bailes tradicionais e com proposta declarada de se consolidar como um dos eventos de carnaval de luxo mais relevantes do Brasil.

Com público limitado a mil convidados, o baile aposta em uma experiência completa, que inclui buffet, cenografia exclusiva, além de um projeto especial de som, luz e ambientação, desenvolvido especificamente para a ocasião. A organização destaca que cada detalhe foi pensado para oferecer uma noite imersiva e sofisticada, em um formato ainda inédito em Campos do Jordão.

Entre as atrações confirmadas estão o tradicional Dragões da Real, escola do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, além do show da cantora Priscila Couto. A programação inclui ainda concurso de fantasias de luxo, presença de artistas e convidados especiais, além de cobertura de TV, reforçando o caráter exclusivo do evento.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O traje recomendado segue o padrão dos grandes bailes internacionais: black tie com máscara ou fantasias especiais, valorizando a elegância e a criatividade dos participantes.

Pensando nos visitantes que virão de outras cidades, o Campos Hall, em parceria com o Convention & Visitors Bureau, está oferecendo condições especiais de hospedagem, ampliando a experiência do evento para além da noite do baile e fortalecendo o turismo de alto padrão na cidade.

As reservas de mesas podem ser feitas pelo telefone ou WhatsApp (12) 99773-8543. Os ingressos estão disponíveis com desconto especial por meio do link promocional:

O Baile de Gala de Pré-Carnaval surge como uma aposta clara na combinação entre entretenimento, luxo e experiência, reforçando Campos do Jordão como destino não apenas turístico, mas também como referência nacional em eventos sofisticados.