Carnaval de Sanja chega à 4ª edição e confirma cinco dias de festa gratuita na Via Oeste, em São José dos Campos

O Carnaval de Sanja chega à sua quarta edição em 2026 consolidado como um dos maiores eventos populares do Vale do Paraíba. Após reunir mais de 100 mil pessoas no ano passado, a festa está confirmada no calendário oficial de eventos de São José dos Campos e promete mais uma edição de grande público, com cinco dias de programação gratuita na Via Oeste.

A agenda do evento será dividida entre o pré-carnaval, nos dias 7 e 8 de fevereiro, e o Carnaval, nos dias 14, 15 e 17 de fevereiro. Ao longo desse período, a Via Oeste volta a se transformar em um grande corredor de folia, reunindo milhares de foliões em um dos maiores carnavais de rua do interior paulista.

A edição de 2026 contará com um super trio elétrico e estrutura reforçada, além da participação de mais de 15 blocos carnavalescos, que irão se revezar ao longo dos dias de festa. As atrações musicais e os nomes dos blocos ainda serão anunciados pela organização, mas a expectativa é manter a diversidade de estilos e o clima popular que marcaram as edições anteriores.

Além da programação cultural, o Carnaval de Sanja se destaca pela organização e pelo planejamento voltado à segurança do público. O evento contará com ambulâncias, brigadistas, equipe de segurança privada e apoio operacional, garantindo atendimento rápido em caso de necessidade e maior tranquilidade aos foliões.

A estrutura montada na Via Oeste inclui ainda praça de alimentação, bares distribuídos ao longo da avenida e áreas de apoio, oferecendo mais conforto para quem participa da festa. O formato aberto e gratuito reforça a proposta de democratização do acesso ao carnaval de rua, atraindo moradores e visitantes de diferentes cidades da região.

Com crescimento a cada edição, o Carnaval de Sanja se firma como o carnaval oficial de São José dos Campos, valorizando a cultura popular, a ocupação dos espaços públicos e o espírito coletivo da folia. A expectativa da organização é de mais um ano de recorde de público, movimentando a cidade e fortalecendo o calendário cultural e turístico do município em 2026.