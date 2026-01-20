Conteúdo oferecido por:

Chuvas causam quedas de árvores e de barreiras nos acessos a Campos do jordão

Ocorrências foram registradas nas rodovias Floriano Rodrigues Pinheiro e Monteiro Lobato; um motociclista ficou ferido

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 20/01/2026 09:28
Pistas ficaram parcialmente interditadas - Foto Defesa Civil

A chuva intensa que atingiu Campos do Jordão na noite de segunda-feira, 19/01, causou quedas de árvores e de barreira nos acessos à cidade. Na rodovia Monteiro Lobato, SP 50, a pista ficou parcialmente interditada já na chegada ao bairro Santa Cruz. A Secretaria de Serviços Urbanos e a Defesa Civil atrabalharam rapidamente e a pista já foi liberada.

Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, SP 123, uma árvore caiu sobre um carro na altura do km 42, próximo ao portal de entrada da cidade. Os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos, mas um motociclista que vinha logo atrás não conseguiu parar e acabou batendo. Ele foi atendido pelos Bombeiros e equipe do SAMU e levado ao pronto-socorro onde permanece internado, consciente e com o estado de saúde estável.

Ainda na Floriano Rodrigues Pinheiro houve queda de barreira no km 40, próximo ao Viaduto Gavião Gonzaga, onde a pista já foi liberada. Uma árvore também caiu no terreno de uma pousada, sem vítimas.

A terça-feira, 20/01, amanheceu sem chuva, apenas com céu nublado, mesmo assim a orientação é evitar as áreas suscetíveis a alagamentos, queda de árvores e escorregamentos de terra. A Defesa Civil segue em estado de atenção monitorandoas áreas de risco. Em caso de emergências, ligue 199

