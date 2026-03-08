Cervejaria Vemaguet 67, de Campos do Jordão, conquista três medalhas no Concurso Brasileiro de Cervejas 2026

A Vemaguet 67 é uma das cervejarias artesanais que vêm ajudando a consolidar Campos do Jordão como um destino também associado à cultura cervejeira. Instalada na cidade da Serra da Mantiqueira, a marca ganhou reconhecimento nos últimos anos com rótulos autorais e premiações em concursos nacionais.

A cervejaria aposta em receitas inspiradas em estilos clássicos da escola cervejeira mundial, adaptadas ao perfil do consumidor brasileiro e produzidas em pequena escala. O resultado é uma linha de cervejas artesanais que combina criatividade, identidade visual marcante e foco na qualidade da produção.

Nos últimos anos, a Vemaguet 67 passou a se destacar em competições do setor, acumulando diversas medalhas em concursos especializados e ampliando sua presença no mercado de cervejas artesanais.

Origem do nome e identidade da marca

O nome da cervejaria faz referência à DKW-Vemag Vemaguet, um dos modelos mais icônicos da indústria automobilística nacional. A escolha do nome reflete uma proposta criativa que mistura nostalgia, cultura automotiva e espírito artesanal.

Essa identidade aparece também nos rótulos da marca, que adotam nomes inspirados no universo dos carros, como Reboque, Turbinada e Porta-Malas. A proposta visual segue uma estética retrô, que reforça a personalidade da cervejaria e ajuda a diferenciar seus produtos nas prateleiras.

Além da identidade temática, a marca busca manter um processo de produção artesanal cuidadoso, com atenção especial à seleção de ingredientes e às técnicas de fermentação.

Premiações e reconhecimento nacional

A cervejaria ganhou projeção recentemente ao conquistar três medalhas no Concurso Brasileiro de Cervejas, uma das principais competições do setor no país.

Na edição mais recente do concurso, realizada em Blumenau, três rótulos da cervejaria foram premiados:

Reboque — medalha de prata

— medalha de prata Turbinada — medalha de bronze

— medalha de bronze Porta-Malas — medalha de bronze

A competição reúne anualmente centenas de cervejarias brasileiras e conta com um corpo de jurados formado por especialistas internacionais em análise sensorial. As amostras são avaliadas às cegas e comparadas dentro de categorias específicas de estilos cervejeiros.

Com essas conquistas, a Vemaguet 67 alcançou a marca de 29 medalhas acumuladas em cerca de seis anos de operação, consolidando sua presença entre as microcervejarias premiadas do interior paulista.

A expansão da cultura cervejeira em Campos do Jordão

Tradicionalmente conhecida pelo turismo de inverno, pela gastronomia e pela arquitetura de inspiração europeia, Campos do Jordão também passou a integrar o mapa brasileiro da cerveja artesanal.

O crescimento desse segmento acompanha uma tendência nacional que ganhou força na última década, com a expansão de microcervejarias, brewpubs e bares especializados em rótulos artesanais.

Nesse cenário, a Vemaguet 67 representa uma das iniciativas locais que contribuem para ampliar a diversidade gastronômica da cidade. A presença de cervejarias artesanais ajuda a fortalecer o turismo de experiência, oferecendo novas opções para visitantes que buscam degustações, harmonizações e contato direto com produtores.

Mercado artesanal em crescimento no Brasil

O mercado de cerveja artesanal brasileiro continua em expansão, impulsionado pelo interesse crescente do público por produtos de maior qualidade e identidade regional. Cervejarias independentes têm investido em receitas autorais, ingredientes diferenciados e processos de produção mais controlados.

Eventos e concursos especializados desempenham papel importante nesse processo, pois ajudam a dar visibilidade a novas marcas e funcionam como uma referência de qualidade dentro do setor.

Para pequenas cervejarias, conquistar medalhas em competições nacionais pode representar um salto significativo em reconhecimento de marca e credibilidade junto ao público consumidor.

Uma marca que leva o nome de Campos do Jordão

Ao conquistar premiações em concursos nacionais, a Vemaguet 67 também contribui para projetar Campos do Jordão além do turismo tradicional. A presença de produtores locais no cenário cervejeiro reforça a diversidade cultural e gastronômica da cidade, que vem se consolidando cada vez mais como um destino de experiências.

Com identidade própria e um portfólio de rótulos premiados, a cervejaria segue ampliando sua trajetória no mercado artesanal brasileiro e ajudando a colocar a Serra da Mantiqueira no mapa das cervejas de qualidade produzidas no país. 🍺