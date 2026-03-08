Espetáculo “Luz & Viola” traz Yassir Chediak a Campos do Jordão em apresentação intimista à luz de velas

Campos do Jordão receberá no dia 4 de abril de 2026 um espetáculo dedicado à tradição da música brasileira de raiz. O violeiro Yassir Chediak apresentará o show “Luz & Viola – Roda de Viola”, uma experiência musical intimista que integra a programação do Festival de Campos.

A apresentação acontecerá no Campos Hall, centro de eventos localizado em Vila Capivari, principal região turística da cidade. O espetáculo terá duas sessões, programadas para 16h e 20h, reunindo moradores e visitantes em uma proposta que combina música, emoção e proximidade entre artista e público.

Um espetáculo dedicado à música de raiz

Reconhecido nacionalmente por seu trabalho com a viola caipira, Yassir Chediak construiu uma carreira dedicada à valorização da música sertaneja tradicional e da cultura do interior brasileiro. Ao longo de décadas de atuação artística, o violeiro se consolidou como um dos intérpretes que ajudam a manter viva a tradição da música de raiz, reinterpretando clássicos e aproximando novas gerações desse repertório.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

No espetáculo “Luz & Viola”, o artista sobe ao palco acompanhado por violão e sanfona, criando uma sonoridade que remete às antigas rodas de viola, encontros musicais que fazem parte da cultura rural brasileira.

O repertório reúne canções que marcaram diferentes épocas da música brasileira e permanecem presentes no imaginário popular. Entre os destaques estão clássicos como “Romaria”, “Disparada”, “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, “Amanheceu, Peguei a Viola” e “Tocando em Frente”.

Durante a apresentação, Chediak também compartilha histórias e curiosidades sobre as composições e seus autores, transformando o espetáculo em uma verdadeira conversa musical com o público.

Apresentação à luz de velas cria ambiente intimista

Um dos principais diferenciais do espetáculo é sua ambientação cênica. Em vez de um show convencional com iluminação de palco tradicional, a apresentação acontece à luz de velas, criando uma atmosfera acolhedora e sensorial.

Esse formato tem sido adotado em diversas apresentações culturais pelo mundo por proporcionar uma experiência mais contemplativa, onde a música ganha protagonismo absoluto.

A iluminação suave, combinada com a proximidade entre artista e plateia, contribui para criar um ambiente intimista que remete às antigas reuniões musicais realizadas em casas e fazendas do interior do país.

Para muitos espectadores, esse tipo de espetáculo oferece uma experiência diferente da dinâmica dos grandes shows, permitindo apreciar cada detalhe das canções e da interpretação do artista.

Campos Hall recebe o espetáculo em Vila Capivari

O espetáculo será realizado no Campos Hall, espaço dedicado à realização de eventos culturais, corporativos e artísticos em Campos do Jordão.

Localizado na Avenida Macedo Soares, no bairro Vila Capivari, o centro de eventos está situado em uma das regiões mais movimentadas da cidade. Capivari concentra restaurantes, bares, lojas e atrações turísticas que recebem grande fluxo de visitantes ao longo do ano.

Por essa razão, o espaço tem se consolidado como um dos principais palcos para apresentações culturais em Campos do Jordão, especialmente em eventos que buscam aproximar artistas do público em ambientes fechados e confortáveis.

A localização central também facilita o acesso de turistas hospedados na região, permitindo que o público combine o espetáculo com outras experiências gastronômicas e culturais na cidade.

Evento também terá caráter solidário

Além da proposta cultural, o espetáculo contará com uma ação solidária voltada à comunidade local. Os espectadores poderão optar pela modalidade Ingresso Solidário, que oferece valor promocional mediante a doação de alimentos.

Nesse formato, o ingresso custa R$ 120,00, desde que o participante leve 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Campos do Jordão, contribuindo com iniciativas de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A iniciativa busca unir cultura e solidariedade, transformando o evento em uma oportunidade de mobilização social.

Ingressos variam entre R$ 80 e R$ 160

Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis em diferentes modalidades.

Os valores variam entre R$ 80,00 e R$ 160,00, dependendo da categoria escolhida.

Entre as opções disponíveis estão:

Inteira: R$ 160,00

R$ 160,00 Meia-entrada: R$ 80,00

R$ 80,00 Jordanenses: R$ 80,00 mediante apresentação de comprovante de residência

R$ 80,00 mediante apresentação de comprovante de residência Ingresso Solidário: R$ 120,00 + 1 kg de alimento não perecível

Moradores de Campos do Jordão que desejarem utilizar o benefício de valor reduzido deverão apresentar comprovante de residência ou documento oficial no acesso ao evento.

As vendas estão sendo realizadas por meio da plataforma Sympla, bastante utilizada para eventos culturais em todo o país.

Regras para participação

A organização do espetáculo também divulgou algumas orientações para o público.

Entre as regras estabelecidas estão:

Não será permitido fotografar ou filmar durante a apresentação

durante a apresentação Não será autorizada a entrada com alimentos ou bebidas no local

no local O acesso ocorrerá mediante apresentação do ingresso digital ou impresso junto com documento de identificação

Cada sessão terá duração aproximada de 60 minutos e classificação etária livre, permitindo a participação de pessoas de todas as idades.

Cultura e turismo caminham juntos em Campos do Jordão

Eventos como o espetáculo “Luz & Viola” reforçam o papel de Campos do Jordão como um dos principais destinos culturais da Serra da Mantiqueira.

Ao longo do ano, a cidade recebe uma agenda cada vez mais diversificada de shows, concertos, festivais e apresentações artísticas, que complementam o turismo de natureza e gastronomia tradicionalmente associado ao destino.

A realização de espetáculos intimistas, como a apresentação de Yassir Chediak, amplia as opções de entretenimento para moradores e visitantes, fortalecendo a programação cultural da cidade também fora da alta temporada de inverno.

Serviço

Evento: Luz & Viola – Roda de Viola com Yassir Chediak

Data: 4 de abril de 2026

Sessões: 16h e 20h

Local: Campos Hall – Avenida Macedo Soares, 499 – Vila Capivari – Campos do Jordão (SP)

Ingressos: entre R$ 80,00 e R$ 160,00

Plataforma de venda: Sympla

Produção: ABX Produções