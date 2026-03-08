Primeira-dama de Campos do Jordão publica nota de repúdio após sofrer ataques em pleno Dia Internacional da Mulher

A primeira-dama de Campos do Jordão e presidente do Fundo Social de Solidariedade Alessandra Oliveira, divulgou neste sábado, 8 de março — data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher — uma nota pública de repúdio após a circulação de publicações nas redes sociais que, segundo ela, contêm informações falsas e ataques à sua honra e à sua atuação no município.

No comunicado, a primeira-dama afirma que tem sido alvo de mentiras e fake news que, de acordo com o texto, buscam distorcer sua participação à frente do Fundo Social, órgão responsável por iniciativas de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade.

Ainda na nota, ela esclarece que a presidência do Fundo Social não se trata de um cargo público remunerado. Segundo a primeira-dama, o trabalho desenvolvido no órgão é de caráter voluntário, sem recebimento de salário ou qualquer tipo de remuneração vinculada à função.

O comunicado também destaca que as ações promovidas pelo Fundo Social dependem do apoio da comunidade e de parcerias com empresas e entidades locais, além de doações que ajudam a viabilizar projetos e campanhas voltadas à população.

A primeira-dama classificou como lamentável o fato de os ataques ocorrerem justamente no Dia Internacional da Mulher, data que simboliza a luta por respeito, igualdade e valorização das mulheres.

No texto, ela afirma ainda que não aceitará ameaças ou tentativas de difamação e informou que já estão sendo avaliadas medidas judiciais para responsabilizar os autores das acusações consideradas falsas.

Ao final da manifestação, a primeira-dama reafirma seu compromisso com Campos do Jordão e com as ações sociais desenvolvidas na cidade.

"Minha consciência está tranquila. Eu amo Campos do Jordão e sigo firme no compromisso de ajudar quem mais precisa", declarou.

Como funciona o Fundo Social de Solidariedade

O Fundo Social de Solidariedade é uma estrutura presente em diversos municípios brasileiros e tem como objetivo mobilizar a sociedade para ações de assistência e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Em muitas cidades, a presidência do órgão é exercida pela primeira-dama ou por representantes da sociedade civil. Em Campos do Jordão, a presidência do Fundo Social não é remunerada, sendo considerada uma função de caráter voluntário.

Entre as atividades desenvolvidas pelo Fundo Social estão campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e cobertores, além de projetos sociais e iniciativas voltadas ao apoio de famílias que necessitam de assistência.

Grande parte dessas ações conta com a colaboração de empresas, instituições e moradores da cidade, que contribuem por meio de doações e parcerias para viabilizar o trabalho social realizado no município.