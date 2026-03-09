Temporada de Páscoa começa com inauguração do maior ovo do Brasil

Portal de Campos do Jordão ganhou decoração inédita - Foto @correianews

A temporada de Páscoa em Campos do Jordão promete ser a maior de todos os tempos, a começar pela decoração temática que transforma a paisagem urbana em cenários típicos da época mais doce do ano. O pré-lançamento aconteceu no sábado, dia 07 de março, com o acender das luzes no portal de entrada da cidade.

Símbolo da hospitalidade jordanense, o prédio recebeu arabescos iluminados na fachada e ganhou também um letreiro dando as boas-vindas às Páscoas de Campos. “Teremos várias Páscoas, entre elas a Páscoa Ciclística, Páscoa Pet, Páscoa Gastronômica, entre outras atividades que formam As Páscoas de Campos”, explicou Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Ovos de três metros de altura cercados com luzes e flores transformaram os jardins do portal em cenários lúdicos. Famílias de coelhos e carroças com arranjos floridos completam os enfeites no ponto turístico, que é um dos mais fotografados de Campos do Jordão.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O ovo de Páscoa mais alto do Brasil

Além do portal de entrada da cidade, a praça de Vila Abernéssia também entrou no clima com decoração especial. Entre os adereços, destaque para a Toca do Coelho, espaço criado especialmente para as crianças. Mas a grande atração é, literalmente, o ovo gigante em Vila Capivari.

Montagem da estrutura do maior ovo de Páscoa do Brasil - Foto Sérgio Biagioni

A peça de 20 m de altura está na fase final de montagem ocupando o espaço da antiga concha acústica da praça, no coração turístico da estância. A inauguração do maior ovo de Páscoa do Brasil está marcada para esta quarta-feira, dia 11 de março, a partir das 18h, marcando o lançamento oficial das Páscoas de Campos.

“Quarta-feira será o lançamento oficial , tenho certeza que será uma Páscoa maravilhosa, a maior da história, feita para os turistas e também para os jordanenses”, ressaltou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).

Confira a programação:

As Páscoas de Campos – Até 12 de abril

Até 12/04 – Páscoa Gastronômica - Grupo Cozinha da Mantiqueira

07/03 – Pré-lançamento As Páscoas de Campos – Portal de entrada

11/03 – Abertura oficial e inauguração do maior ovo de Páscoa do Brasil

15/03 – 1ª Meia Maratona Internacional – Capivari

21/03 – Páscoa Ciclística – Capivari

22/03 – Páscoa Motociclística – Capivari

28/03 – Caminhada em homenagem aos 85 anos do Horto Florestal – Horto

29/03 – Música e Feira de Artesanato – Horto Florestal

02 a 05/04 – A melhor Páscoa de todos os tempos

11/04 – Páscoa Hípica nos Caminhos da Mantiqueira

12/04 – Show de encerramento – Auditório Cláudio Santoro