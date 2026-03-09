Temporada de Páscoa começa com inauguração do maior ovo do Brasil

A temporada de Páscoa em Campos do Jordão promete ser a maior de todos os tempos, a começar pela decoração temática que transforma a paisagem urbana em cenários típicos da época mais doce do ano. O pré-lançamento aconteceu no sábado, dia 07 de março, com o acender das luzes no portal de entrada da cidade.
Símbolo da hospitalidade jordanense, o prédio recebeu arabescos iluminados na fachada e ganhou também um letreiro dando as boas-vindas às Páscoas de Campos. “Teremos várias Páscoas, entre elas a Páscoa Ciclística, Páscoa Pet, Páscoa Gastronômica, entre outras atividades que formam As Páscoas de Campos”, explicou Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.
Ovos de três metros de altura cercados com luzes e flores transformaram os jardins do portal em cenários lúdicos. Famílias de coelhos e carroças com arranjos floridos completam os enfeites no ponto turístico, que é um dos mais fotografados de Campos do Jordão.
O ovo de Páscoa mais alto do Brasil
Além do portal de entrada da cidade, a praça de Vila Abernéssia também entrou no clima com decoração especial. Entre os adereços, destaque para a Toca do Coelho, espaço criado especialmente para as crianças. Mas a grande atração é, literalmente, o ovo gigante em Vila Capivari.
A peça de 20 m de altura está na fase final de montagem ocupando o espaço da antiga concha acústica da praça, no coração turístico da estância. A inauguração do maior ovo de Páscoa do Brasil está marcada para esta quarta-feira, dia 11 de março, a partir das 18h, marcando o lançamento oficial das Páscoas de Campos.
“Quarta-feira será o lançamento oficial , tenho certeza que será uma Páscoa maravilhosa, a maior da história, feita para os turistas e também para os jordanenses”, ressaltou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).
Confira a programação:
As Páscoas de Campos – Até 12 de abril
Até 12/04 – Páscoa Gastronômica - Grupo Cozinha da Mantiqueira
07/03 – Pré-lançamento As Páscoas de Campos – Portal de entrada
11/03 – Abertura oficial e inauguração do maior ovo de Páscoa do Brasil
15/03 – 1ª Meia Maratona Internacional – Capivari
21/03 – Páscoa Ciclística – Capivari
22/03 – Páscoa Motociclística – Capivari
28/03 – Caminhada em homenagem aos 85 anos do Horto Florestal – Horto
29/03 – Música e Feira de Artesanato – Horto Florestal
02 a 05/04 – A melhor Páscoa de todos os tempos
11/04 – Páscoa Hípica nos Caminhos da Mantiqueira
12/04 – Show de encerramento – Auditório Cláudio Santoro