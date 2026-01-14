Conteúdo oferecido por:

Com 70% dos ingressos vendidos, musical sobre Rita Lee chega a São José dos Campos

No palco, Mel Lisboa retoma o papel de Rita Lee, em um espetáculo que percorre momentos marcantes da trajetória pessoal e artística da artista considerada a maior roqueira do Brasil

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 14/01/2026 15:32

Após temporada de grande repercussão em São Paulo, o musical Rita Lee – Uma Autobiografia Musical chega a São José dos Campos para uma apresentação única no dia 18 de janeiro, às 18h, na Farma Conde Arena. Faltando menos de dez dias para o espetáculo, a produção confirma que mais de 70% dos ingressos já foram vendidos, indicando forte expectativa de casa cheia.

No palco, Mel Lisboa retoma o papel de Rita Lee, em um espetáculo que percorre momentos marcantes da trajetória pessoal e artística da artista considerada a maior roqueira do Brasil. A montagem reúne música, humor e emoção, em um recorte sensível de episódios que atravessam décadas da cultura brasileira. A apresentação em São José dos Campos será exclusiva na região do Vale do Paraíba.

Com roteiro e pesquisa assinados por Guilherme Samora e direção musical de Marco França e Márcio Guimarães, o musical constrói um retrato irreverente e ao mesmo tempo profundo de Rita Lee. A narrativa passa pela infância da artista, os anos à frente dos Mutantes, a parceria com Roberto de Carvalho, os embates com a censura durante a ditadura militar, além de discos emblemáticos e transformações pessoais que marcaram sua carreira.

O elenco reúne intérpretes que dão vida a personagens icônicos da música e da televisão brasileira. Estão em cena Bruno Fraga (Roberto de Carvalho), Fabiano Augusto (Ney Matogrosso), Débora Reis (Hebe Camargo), Flávia Strongolli (Elis Regina), Yael Pecarovich (Gal Costa), Gustavo Rezende (Raul Seixas) e Roquildes Junior (Gilberto Gil), além de Lui Vizotto e Priscila Esteves no swing.

A relação de Mel Lisboa com a obra de Rita Lee teve início em 2014, quando a atriz protagonizou o espetáculo Rita Lee Mora ao Lado, sucesso de público e crítica que lhe rendeu prêmios e reconhecimento nacional. Agora, ela retorna ao universo da artista em um novo formato, inspirado no livro Rita Lee – Uma Autobiografia, lançado em 2016 e considerado um fenômeno editorial.

A adaptação para os palcos ganhou força após Mel Lisboa gravar o audiolivro da obra, em 2022, quando o caráter confessional do texto se mostrou ideal para uma montagem musical biográfica. O resultado é um espetáculo que celebra a pluralidade de Rita Lee — cantora, compositora, multi-instrumentista, escritora, atriz e ativista — e reforça sua influência permanente sobre diferentes gerações.

Os ingressos seguem à venda pelo site queroingresso.com/ritalee1801.

